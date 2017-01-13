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Все про:авто (3923) Госпогранслужба (2339) граница (2716) Закарпатье (1225) Интерпол (316) пограничники (1019) Сумщина (511)

 Угнанный в Португалии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО

Автомобиль "Мерседес", который находился в розыске Интерпола, обнаружили вчера в пункте пропуска "Лужники" пограничники Мукачевского отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Во время проверки транспортного средства, которое направлялось в Венгрию, сработала база данных Интерпола. По предварительным данным автомобиль был похищен в Португалии в 2015 году. По данному факту пограничники проинформировали представителей Национальной полиции.

авто

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Угнанный в Испании автомобиль выявлен при прохождении погранконтроля в Одесской области. ФОТО

Еще два транспортных средства с несоответсвующими номерами кузовов пограничники Сумского отряда остановили вчера в пунктах пропуска "Юнаковка" и "Екатериновка". Осуществляя проверку двух автомобилей марки "Опель", которые направлялись в Россию сотрудники Госпогранслужбы обнаружили несоответствие номеров кузовов данным указанными в регистрационных документах. Транспортные средства и водителей, граждан Украины, передали представителям Национальной полиции.

Смотрите: Угнанный в Германии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО

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Мельчают новости. У меня кошка родила- тоже новость.
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Поздравляю, надо сказать что это приятная новость, выставляй фото
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Вот еще новость - Михуил замечен в Нью-Йорке...
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=pVmUspexF1s
Это такой крупный украинский деятель...
Заголовок кацапский, правильно не "в нелепой", а "в патриотической"... и не "потерянный", а "полный оптимизма".
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Не хочет Европа что бы Украина интегрировала, Украина интегрирует Европу.
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Угнаныи в Португалии автомобиль задержен в Украине . Преступника отпустили за следующим
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- раньше мусора, депутаты и чиновники пользовались страховочными автомобилями - неужели что-то поменялось?
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А когда он въехал в Украину и кто был за рулем ,кто завозил нельзя посмотреть ? Границы ,камеры ,компьютеры, ХХI век однако...
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Про то пусть португальцы репу чешут. Юра, Бутусов, может новости про полет в космос бакса подберешь? А то тишь и гладь и благодать...
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А "сбить" такие - угоны, можно просто - законами. Когда "кусок железа" - на колесах будет равен своей себестоимости. Угонять - будут только раритет или суперкары. А так? При голодухе? Будут тащить все, что подвернется под царапки. Нет оъекта внимания? Нет и преступления. Все - просто. Клин - вышибают только клином, а не смехотворной фотой с лыжей на колесе - драндулета и бабкой в отдалении, которой все это пох!.
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Такая Е-шка даже в 2015 году стоила копейки ...Гнать ,такое ведро, с Португалии - себе в убыток...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУгнанный в Португалии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО
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