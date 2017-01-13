 Угнанный в Португалии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Во время проверки транспортного средства, которое направлялось в Венгрию, сработала база данных Интерпола. По предварительным данным автомобиль был похищен в Португалии в 2015 году. По данному факту пограничники проинформировали представителей Национальной полиции.
Еще два транспортных средства с несоответсвующими номерами кузовов пограничники Сумского отряда остановили вчера в пунктах пропуска "Юнаковка" и "Екатериновка". Осуществляя проверку двух автомобилей марки "Опель", которые направлялись в Россию сотрудники Госпогранслужбы обнаружили несоответствие номеров кузовов данным указанными в регистрационных документах. Транспортные средства и водителей, граждан Украины, передали представителям Национальной полиции.
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Видео: https://www.youtube.com/watch?v=pVmUspexF1s
Это такой крупный украинский деятель...
Заголовок кацапский, правильно не "в нелепой", а "в патриотической"... и не "потерянный", а "полный оптимизма".
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