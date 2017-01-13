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 Опасный рецидивист, находившийся в розыске, задержан на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее судимый мужчина, находившийся в розыске за совершение нескольких разбойных нападений на риэлторов в Одесской области, был уверен в своей безнаказанности. Но сейчас он задержан и ответит за содеянное по закону.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Одесской области, в Черноморское отделение полиции поступило сообщение 52-летней женщины о том, что на нее напал неизвестный мужчина и незаконно завладел ее деньгами и драгоценностями.

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Установлено, что заявительница пыталась продать собственную квартиру, поэтому обратилась в агентство недвижимости. Злоумышленник проник в помещение, выдав себя за потенциального покупателя. Во время встречи с продавцом и риэлтором он совершил на них разбойное нападение. Угрожая женщинам пистолетом и ножом, злоумышленник открыто завладел их деньгами в сумме 5000 гривен, 200 долларов США и 130 евро, а также двумя золотыми серьгами и двумя золотыми кольцами. После совершения преступления злоумышленник скрылся на автомобиле "Дэу Сенс" в неизвестном направлении.

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Как только работники полиции получили сообщение, они немедленно приступили к проведению первоочередных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление личности и задержание нападавшего.

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Результатом слаженных и профессиональных действий правоохранителей стало то, что уже через несколько часов преступник был задержан и давал показания в отделении полиции.

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Злоумышленником оказался 28-летний крымчанин, ранее судимый за совершение разбоя. У него изъято большое количество драгоценностей, деньги и пистолет.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении, он проверяется на причастность к другим преступлениям. В настоящее время уже доказана его причастность к двум разбойным нападениям, совершённым на территории г. Одессы. Расследование продолжается.

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