 Налоговики ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя на Киевщине, изъято 6 тыс. литров товара. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из поселков области осуществляется незаконное изготовление фальсификата", - говорится в сообщении.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято шесть тысяч литров фальсификата и 400 литров спирта общей стоимостью 884 тысячи гривен. Кроме того, изъято оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 1,1 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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