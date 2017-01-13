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Все про:алкоголь (1386) Киевская область (1319) налоговая милиция (1023) подделка (194) фальсификат (209)

 Налоговики ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя на Киевщине, изъято 6 тыс. литров товара. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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"В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из поселков области осуществляется незаконное изготовление фальсификата", - говорится в сообщении.

В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято шесть тысяч литров фальсификата и 400 литров спирта общей стоимостью 884 тысячи гривен. Кроме того, изъято оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 1,1 миллиона гривен.

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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милиция налоговая алкоголь


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- замахнулись на самое святое - на своё.
Это-ж их бизнес. Тут туда или сюда - и рыбку сьесть и на....
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Тупой и ленивый у нас народ. Да выгони ты самогон!!!!! И не майся херней!
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Нет! Кормят и кормят барыг сраных. Тогда не пейте вообще и на праздники. Не курите, баб не любите. Только за жидов 54% отдавайте.
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один цех накроют два откроются -это суть наших политиков и бизнесменов с ними связаныхи повязаных.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя на Киевщине, изъято 6 тыс. литров товара. ФОТОрепортаж
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