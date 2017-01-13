 Жительница Волновахи нашла под кроватью 2 гранатомета, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 44-летней женщины, которая рассказала, что в помещении летней кухни под кроватью нашла подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Прибывшие полицейские обнаружили два РПГ- 26.
Как пояснила женщина, она живет по соседству, а указанный дом сдавала. Однако уже 5 месяцев там никто не живет, помещение пустует. Опасная находка изъята, угрозы для жителей нет.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
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- Диду, а що правду кажуть що у вас у сарае шабля е?
- Та брешуть люди, брешуть.
- Диду а правду кажуть що у вас в сарае гвинтивка е?
- Та брешуть люди, брешуть.
- Диду, а правду кажуть що у вы у сараи кулемет маетэ?
- Та брешуть люди, брешуть. Та брешуть сукины диты!!!!!
- Диду а правда кажуть що у вас у сарае гармата (пушка) стоить?
- Та брешуть сукины диты!!!!!
- Диду, а правда кажуть що у вас у сарае танк стоїть?
- Ось чого нэма синку, того нэма!
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и калибрам в украинском пространстве принимает командир отдельной военной ячейки. Потому смысла уничтожать командование у ватки не будет, если крупные командные центры будут иметь лишь функцию сдерживания армии, что значит "нет центров - армия куячит по агрессору и по кремлю". Отдельные ячейки будут жить своей жизнью, без паралича через отсутствие без того умственных инвалидов сверху, как полторак или гройман.
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должны б по идее понять "Как пояснила женщина, она живет по соседству, а указанный дом сдавала. Однако уже 5 месяцев там никто не живет, помещение пустует.Источник: http://censor.net.ua/p423216"
кто-то, кто чего-то посчитал что за тем домом никто не присматривает, или даже если и знали что присматривает, то наверное рискнули пока там припрятать, транзитом, пока не переправят дальше в Украину, но прокололись, бывает
а у той женщины естественно нормальная реакция сообщить куда надо
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