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 Жительница Волновахи нашла под кроватью 2 гранатомета, - Нацполиция. ФОТО

В донецкой области местная жительница обнаружила в летней кухне под кроватью два гранатомета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 44-летней женщины, которая рассказала, что в помещении летней кухни под кроватью нашла подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Прибывшие полицейские обнаружили два РПГ- 26.

оружие

Как пояснила женщина, она живет по соседству, а указанный дом сдавала. Однако уже 5 месяцев там никто не живет, помещение пустует. Опасная находка изъята, угрозы для жителей нет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: При оформлении ДТП в Полтаве в автомобиле обнаружены гранаты и ружье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

оружие

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Смотрите: Житель прифронтовой Авдеевки разгуливал с гранатометом, который собирался сдать в металлолом. ФОТО

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Я бы приховала бы. Мало ли когда пригодится.
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У деда (заслуженного бандеровца) спрашивают:
- Диду, а що правду кажуть що у вас у сарае шабля е?
- Та брешуть люди, брешуть.
- Диду а правду кажуть що у вас в сарае гвинтивка е?
- Та брешуть люди, брешуть.
- Диду, а правду кажуть що у вы у сараи кулемет маетэ?
- Та брешуть люди, брешуть. Та брешуть сукины диты!!!!!
- Диду а правда кажуть що у вас у сарае гармата (пушка) стоить?
- Та брешуть сукины диты!!!!!
- Диду, а правда кажуть що у вас у сарае танк стоїть?

- Ось чого нэма синку, того нэма!
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Интересно, сколько стоят два гранатомета на черном рынке...
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Я бы тогда выбросил. Геморрою больше в любом варианте.
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Так то ничка чиясь скоріше за все , прибіг би якийсь кацапчик , стрільнув би по зупинці автобуса і втік .
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Я понял, по автобусам стрелять.С пистолета дороже.
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спроси у ментов - они сразу и прикупить захотят,ну и срок продававшему обеспечен!это их тема - как и наркота
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Наркота можливо , зброю краще брати через СБУ і військових .
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Чтобы ватка не уничтожала военные командные центры в первую очередь(чтобы не уепала по дебильному полтораку и пэтке в первую очередь), украине нужна военная доктрина активных полиморфных независимых ячеек.Где на 60% решения о открытии огня по ватным бомбардировщикам
и калибрам в украинском пространстве принимает командир отдельной военной ячейки. Потому смысла уничтожать командование у ватки не будет, если крупные командные центры будут иметь лишь функцию сдерживания армии, что значит "нет центров - армия куячит по агрессору и по кремлю". Отдельные ячейки будут жить своей жизнью, без паралича через отсутствие без того умственных инвалидов сверху, как полторак или гройман.
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а в туалете так остался стоять не найденный Т-80
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так же написано, даже те кто в бронепоезде
должны б по идее понять "Как пояснила женщина, она живет по соседству, а указанный дом сдавала. Однако уже 5 месяцев там никто не живет, помещение пустует.Источник: http://censor.net.ua/p423216"
кто-то, кто чего-то посчитал что за тем домом никто не присматривает, или даже если и знали что присматривает, то наверное рискнули пока там припрятать, транзитом, пока не переправят дальше в Украину, но прокололись, бывает
а у той женщины естественно нормальная реакция сообщить куда надо
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Или кацапы ждали момента для совершения теракта .
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Того "квартиранта" на бочку порохом посадить. Пущай полетаеть.
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ВЛАСТЯМ НЕ НУЖНО ПРОЦВЕТАНИЕ УКРАИНЫ: власти нужны голодные и безработные рабы - Саакашвили http://newsgood.com.ua/?p=8451 .
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Так то приписна істина любої влади. Саах тут не при ділах.
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И год и два назад это было ясно, почему Михо принимал соучастие в банде БПП, ведь очевидно, что никакую систему "изнутри" поменять нельзя, её можно только полностью демонтировать и построить что-то принципиальный иное, начиная с отношениями между людьми и заканчивая совершенно другой экономической и финансовой моделью, нынешняя давно себя изжила.
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Ну, теперь тётку (что нашла) ещё и упекут за хранение!
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ДОИГРАЛСЯ, ВОЛОДЯ: Израильское издание назвало Гройсмана «персоной нон грата» | Хорошие новости http://ln.is/newsgood.com.ua/Y4Jbz ….
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Чебурашка, ты зря сбежал из психдиспансера , опять обострение!
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С каких это пор паршивая газетенка берет на себя функции государства?
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Главное что в трусах своих гранатомёт не нашла, а под кроватью можно
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Сколько живу никогда гранатометы под кроватью не находил .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖительница Волновахи нашла под кроватью 2 гранатомета, - Нацполиция. ФОТО
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