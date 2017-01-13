 Чиновник исполнительной службы задержан на Тернопольщине при получении 30 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ Вымогатель требовал у местного жителя 30 тыс. гривен за закрытие исполнительного производства по принудительному взысканию с него долга в размере около 60 тыс. гривен. Взяточника задержали в рабочем кабинете при передаче неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов получения взяток чиновником.