 Чиновник исполнительной службы задержан на Тернопольщине при получении 30 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Вымогатель требовал у местного жителя 30 тыс. гривен за закрытие исполнительного производства по принудительному взысканию с него долга в размере около 60 тыс. гривен. Взяточника задержали в рабочем кабинете при передаче неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов получения взяток чиновником.
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украинских корррупционеров украденное у народа должны понимать свои риски что рано или поздно будет заявлено что контракты с коррупционерами
преступниками считаются преступными. А кто контактировал соучастниками. Это касается от запорожстали и пр.
У ваты также. Все кто скупает ватные нефтекомпании, сотрудничая с военным престпником и его режимом чтобы потом не плакали.
Мафия в украине желает продать себе землю украины по 3 гривны, а перепродать за миллиарды.
Потому расстрельные списки должны составляться всех торговцев голосами в ВР, кто будет у коррупционной мафии чтото покупать получат штрафные
санкции и полное отчуждение земли.
Чтобы у мафии не было илюзий что у них что то будут покупать. А то бедный кононенко не знает где нахапать сразу пару
десятков миллиардов.
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