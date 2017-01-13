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Все про:взятка (3228) СБУ (12985) Тернопольщина (309) чиновник (1231)

 Чиновник исполнительной службы задержан на Тернопольщине при получении 30 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Один из руководителей Чертковского районного отдела государственной исполнительной службы Тернопольщины задержан при получении взятки Службой безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вымогатель требовал у местного жителя 30 тыс. гривен за закрытие исполнительного производства по принудительному взысканию с него долга в размере около 60 тыс. гривен. Взяточника задержали в рабочем кабинете при передаче неправомерной выгоды.

взятка

Читайте: Офицер Черновицкого погранотряда задержан во время получения 1000 евро взятки, - Госпогранслужба

хабар

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Начальник полигона на Волыни задержан при получении взятки в 10 тысяч, - СБУ. ВИДЕО

взятка

Открыто уголовное производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов получения взяток чиновником.

Смотрите: Судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл, - Луценко. ФОТО

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СБУ должно заниматься безопасностью страны и властными ворами "в особо крупных размерах".
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СБУ само разберется на чем им делать показатели, а с чего жить!
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Вообще-то это что-то новое. Раньше СБУ шугалось от исполнительной службы, как от огня. И там всегда был полный беспредел. Ну, посмотрим.
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ВСе контракты с коррупционерами и продажи госимущества считаются преступным. Компании, которые что-то покупают у
украинских корррупционеров украденное у народа должны понимать свои риски что рано или поздно будет заявлено что контракты с коррупционерами
преступниками считаются преступными. А кто контактировал соучастниками. Это касается от запорожстали и пр.
У ваты также. Все кто скупает ватные нефтекомпании, сотрудничая с военным престпником и его режимом чтобы потом не плакали.
Мафия в украине желает продать себе землю украины по 3 гривны, а перепродать за миллиарды.
Потому расстрельные списки должны составляться всех торговцев голосами в ВР, кто будет у коррупционной мафии чтото покупать получат штрафные
санкции и полное отчуждение земли.
Чтобы у мафии не было илюзий что у них что то будут покупать. А то бедный кононенко не знает где нахапать сразу пару
десятков миллиардов.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник исполнительной службы задержан на Тернопольщине при получении 30 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
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