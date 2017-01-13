 В РФ воспитательницу осудили на пять месяцев за репост видеозаписи издевательств над маленьким ребенком. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал гражданский муж воспитательницы Андрей Мясников.
Ему об этапировании сообщили сотрудники СИЗО, которые сказали, что Чудновец отправили на этап 12 января днем.
подтвердили в пресс-службе управления ФСИН по Курганской области изданию.
По словам председателя ОНК по Курганской области Юрия Стрелкова, Чудновец перед этим отправили в карцер из-за того, что она "начала "бузить", не подчиняться распорядку, хамить сотрудникам и даже членам дисциплинарной комиссии". По имеющимся у члена ОНК данным, Чудновец отправили в Свердловскую область.
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил "Медиазоне", что у него нет официальных данных о местонахождении Чудновец, но в случае, если данные Стрелкова верны, то ее отправят в женскую ИК-6 в Нижнем Тагиле.
"Если она из СИЗО Екатеринбурга не поедет дальше в Пермь, еще куда. Надо учитывать, что у нее малолетний ребенок, с которым она должна видеться, и куда ее посылать? Наверняка в Свердловской области будет на шестерке", - отметил юрист.
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Чудновец опубликовала на своей странице "ВКонтакте" видео с издевательством над обнаженным малолетним ребенком. За это ее обвинили по части 2 статьи 242.1 УК РФ ("Изготовление и оборот порнографии"). Сама женщина утверждала, что сделала репост видео из-за того, что хотела привлечь внимание людей к издевательствам над ребенком в лагере "Красные орлы". Женщину признали виновной в распространении детской порнографии (по части 2 статьи 242.1 УК РФ).
Активистка организации "Открытая Россия" Ольга Борисова отмечает: "Прокурор просил для нее 5 лет. 5 лет реального срока для воспитательницы детского сада, которая выразила свое мнение в интернете, ранее свободной и созданной для этого площадки, а нынче и тут для многих - непозволительная роскошь. И хоть Евгению судили не по статье из экстремистского пакета, я ее поддерживаю. Конкретно Чудновец сгубила атмосфера ущемления свободы слова. Самое обидное, что когда она выйдет, когда выйдет Соколовский, который ловил покемонов в храме, когда выйдет Бубеев, когда они выйдут, общество вряд ли сделает какие-то выводы. Соседи и старые знакомые скажут "Да там какая-то история была в Интернете..", а они всё равно окажутся в глазах общественности преступниками и бывшими зэками. В одной камере теперь могут оказаться убийца и ловец покемонов, мошенница и воспитательница детского сада. В тюрьме создается такая атмосфера,что ты сам начинаешь верить в собственную виновность. Создается такая атмосфера, как правило, в процессе общения сотрудников исправительного учреждения и заключенных. Законодательством стирается разница между реальными преступлениями (действиями, опасными для общества) и мыслепреступлениями (мысли, идеи, мнение, политическая позиция, которыми якобы могут заразиться другие). Нет периода сложнее, чем реабилитационный, когда человек понимает, что все вокруг считают его зэком и преступником, ведь в общественном сознании - изображение человека за решеткой = виновный человек. Как мы можем помочь этим людям? Не отворачиваться. И, конечно, бороться за отмену антиконституционных статей, которые нарушают право человека на свободу слова. Евгения Чудновец не преступник".
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за репосты с лайками людей сажают...а тут якобы ап-па-пазиционный "дождь" объективно вещает из саого "демократичецкого" в мире кацапстана...
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Ну все для роисян логично как бы...
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Возможно эти видео снимали лично для путина,а она взяла и все испортила.
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