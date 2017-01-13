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 Учения подразделений ПВО прошли на Херсонщине. ФОТОрепортаж

На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели учения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольную маскировку при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин расширил полномочия сил ПВО в случаях нарушения госграницы Украины в мирное время

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Особенностью этих учений было выполнения поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.

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Смотрите также: Военнослужащие срочной службы на Херсонщине учились обезвреживать диверсантов. ФОТОрепортаж

Следует отметить, что во время учений военнослужащие, прошедшие боевую выучку у зоне проведения АТО и имеющие опыт боевого применения штатного вооружения, делились опытом с выпускниками учебных подразделений прошлого года.
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Молодцы... Учения Свет а неучения тьма...
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ученье свет, а неученье... чуть свет и на работу!
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Украинское ПВО должно пахать-учиться с утра до вечера..
что бы горобец не пролетел
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"что бы горобец не пролетел" нужен как минимум приказ, а для этого нужно как минимум не иметь фабрики на территории врага.
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какое старьё!!!! телевизор не смотришь? по ракетам обошли даже россию!!!!!
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Лукашенко недавно признался что путин хочет его немного нагнуть или использовать как полигон по истреблению белорусов в
схватке с западом. Путин хочет бомбить белорусские города, если лука упрется
А пока..
Через 50 тысяч ватных удобрений на ватке произойдет смена религии.
Это пиздец товарищи. Ватные тролли поучат укрмову по-черному, наверное готовятся к украинскому вторжению.
Скоро кацапы будут на мове чирикать, чем коренные украинцы. А все почему?) А потому что они любят силу.
Все решает количество ватных трупов. Чем больше, тем больше они будут изучать мову. Рабы повеки-веков.
Прилагательные. Еще года 2 войны, 50000 ватного удобрения и у них автоматически произойдет смена религии, с поклонения
сталину они начнут поклонятся Великому Укру Воину.
В украине именно русскоязычные должны начать борьбу с ватным языком монголоидных ущербных недоносков со сворованой идентичностью.
Это будет более правильно.
Украина киевская русь должна запретить ущербной ватке пользоваться кирилицей. Монголам запретить пользоваться корнем слова
русь. Все добробаты украины многочисленным количеством должны готовиться для курирования ваттерриториями после распада орды. Петя-крыса этого делать не будет, он же припиздент мира. После лютых зачисток монголов и дезинфекации, присоеденять к украине
Всех ватных с мутированными челюстями и атрофированными мозгами, с заклиненным через язык мозгом, использовать
по назначению, тоесть к чему они особенно талантливы - только рабами.
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Что есть условия воздержания от ненападения от ущербной орды.
Украине пока есть орда, в загашниках нужно держать 10 млн стволов нового образца.10 млрд патронов нового типа с хранением на 100лет. 5 тыс танков(на уничтожение старых запасов пусть платит германия и франция как они уничтожили х-55 и др). Воздушное пространство перекрыто ПВО в раз 5 системами разных поколений(старая с-125 сбила невидимку F-117 в Югос.).
И далее по списку.
Наладить производство патронов нужно на всех бронетанковых заводах с возможностью быстро переместить станки
в подземные цеха, когда есть угроза полета ватной авиации и прострела калибрами(бывшими украин-ми Х-55 на 2.5тыс км)
Если будет построен завод в одном количестве, то он будет первый, который будет разрушен калибрами. Сразу после разрушения командных военных ценров.
Каждый военный завод должен содержать подземные цеха. И восстановить подземные аэродромы с активной защитой от пробития
антибункерных бомб.
Если этого не будет, то у ваты будет шанс напасть на украину. А ватка понимает только силу. И нападает постоянно, если
сосед слаб. Особенно когда у ватки начинает чесаться в жопе от очередных нефтедолларов.
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старье немного..но главное что бы работало на 100...
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Сатурн на Курбаса в Киеве и Орион-Фазотрон нужно восстановить производство Активных Фазированных Антенных Решеток - мощных
мобильных локаторов для ПВО и истребителей
Клинистроны, которые с боями сбу достает в раше нужно заменить все радары мощнойукраинской АФАР для воздушного дополнения наземной ПВО.
Иначе запчасти типа устаревших клинистронов лампового типа как усилителей высокой частоты обходятся на вес золота.
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ЗРК Оса знакома очень многим украинцам. Учебка ПВО в Богодухове готовила спецов для всего сересера.
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Старая техника. Радары без фазрешетки,, судя по размерам ракет, они ближнего радиуса. ТОРы что-ли?
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Чтобы ватка не уничтожала военные командные центры в первую очередь(чтобы не уепала по дебильному полтораку и пэтке в первую очередь), украине нужна военная доктрина активных полиморфных независимых ячеек.Где на 60% решения о открытии огня по ватным бомбардировщикам
и калибрам в украинском пространстве принимает командир отдельной военной ячейки. Потому смысла уничтожать командование у ватки не будет, если крупные командные центры будут иметь лишь функцию сдерживания армии, что значит "нет центров - армия куячит по агрессору и по кремлю". Отдельные ячейки будут жить своей жизнью, без паралича через отсутствие без того умственных инвалидов сверху, как полторак или гройман.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчения подразделений ПВО прошли на Херсонщине. ФОТОрепортаж
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