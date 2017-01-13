 Российские пропагандистские СМИ внесены в список оборонных предприятий. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, в утвержденный правительством РФ список, наряду с военными заводами, вошли МИА "Россия сегодня", Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), телецентр "Останкино", "Агентстве ИТАР-ТАСС" и оператор связи "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).
Документ за подписью Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правовой информации.
"Логично предположить, что те СМИ, которые помельче и не вошли в список - это "ополченцы" и "добровольцы". А те, которые типа оппозиционные - "диверсанты", - комментирует известный украинский блогер ibigdan.
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nu naprimer dozjdj - v smisle motorolla ili tot komu basjku snesli, kak jevo tam a mozgovoj.
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