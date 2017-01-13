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 Российские пропагандистские СМИ внесены в список оборонных предприятий. ДОКУМЕНТ

Россия признала свои СМИ орудием гибридной войны, включив их в перечень оборонных предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в утвержденный правительством РФ список, наряду с военными заводами, вошли МИА "Россия сегодня", Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), телецентр "Останкино", "Агентстве ИТАР-ТАСС" и оператор связи "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).

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Документ за подписью Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правовой информации.


тв пропаганда ложь

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"Логично предположить, что те СМИ, которые помельче и не вошли в список - это "ополченцы" и "добровольцы". А те, которые типа оппозиционные - "диверсанты", - комментирует известный украинский блогер ibigdan.


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Почему никто российским журналистам в Украине не разбил рожу?
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осталось внести боярышник в список стратегических товаров
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отлично - ждем санкций и лишения дискредитации в мире))))
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Чосон минджуджуи инмин конхвагук все ближе, все родней.
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те СМИ, которые помельче и не вошли в список - это "ополченцы" и "добровольцы" -
nu naprimer dozjdj - v smisle motorolla ili tot komu basjku snesli, kak jevo tam a mozgovoj.
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Министерство обороны и нападения, туды их мать!
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государственные СМИ всегда рупор власти, независимо от того включены они куда -то документально или нет
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