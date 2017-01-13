 Памятник погибшим от террористического обстрела "Градами" пассажирам автобуса открыт в Волновахе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Он отметил: "Волноваха, 13 января 2017 года. Сколько бы не прошло времени - 5,10, 50 лет - убийцы будут установлены и наказаны. Они обязательно понесут ответственность за содеянное. А убитым, павшим от рук террористов, российских наемников, - вечная память. И мы будем чтить их вечно в наших сердцах".
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Напомним, 2 года назад на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь" снарядами "Града" террористы убили 12 человек, которые находились в автобусе Златоустовка - Донецк. Еще 18 были ранены.
Среди погибших были мирные жители Волновахи и района, Донецка, Докучаевска, Макеевки.
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Эта апять укропы врут и лгут! Эта фейк!
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Пока что у нас АТО. Плюс бесплатное снабжение и торговля с дырой.
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Я спрашивал и спрашиваю о какой войне с рашкой идёт речь.
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Не нужно только их к Руси приобщать.
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Но, памятник бы всё равно был поставлен. Если и не властью, так самими жителями Волновахи. Не все там предатели и безродные псы.
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Это конкретное дело для суда в Нюрнберге и в Гааге, а не только в Гааге. И виселицы октября 1946 года нужно забрать из музея и постасить их перед Гаагскими и Новым Нюрнтбергским судом на плошали на обозрение.
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Даунбасс, ЗАЧЕМ тебе ВСЁ ЭТО было нужно?!
Царствие Небесное погибшим.
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Там сотни людей, которые умерли намного более страшно, но про это почти никто не знает.
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В Гаагском трибунале были шокированы количеством доказательств агрессии России против Украины, которые предоставил Киев.
Заместитель Генпрокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал о вынесении обвинительного приговора 31 российскому военнослужащему за развязывание вооруженного конфликта на востоке Украины.
"Осуждено 57 человек, из них 31 - военнослужащий РФ", - сообщил Матиос.
По его словам, в Гаагском трибунале были шокированы количеством доказательств, предоставленных украинской стороной.
Также уже переданы обвинительные акты против еще 27 человек, которые причастных к разжиганию войны на Донбассе.
Кроме того, Матиос добавил, что все доказательства военных преступлений Кремля продолжают тщательно фиксировать и передавать в Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды).
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А чо не написали про "гражданскаю вайну"?
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