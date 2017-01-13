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 Памятник погибшим от террористического обстрела "Градами" пассажирам автобуса открыт в Волновахе. ФОТОрепортаж

В Волновахе установили памятник 12 погибшим во время обстрела террористами автобуса 13 января 2015 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Он отметил: "Волноваха, 13 января 2017 года. Сколько бы не прошло времени - 5,10, 50 лет - убийцы будут установлены и наказаны. Они обязательно понесут ответственность за содеянное. А убитым, павшим от рук террористов, российских наемников, - вечная память. И мы будем чтить их вечно в наших сердцах".

Читайте также - В блокпост под Волновахой выпустили 88 снарядов из "Градов": обстрел велся по прямой директиве террориста номер один в "ДНР", - Наливайченко

Напомним, 2 года назад на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь" снарядами "Града" террористы убили 12 человек, которые находились в автобусе Златоустовка - Донецк. Еще 18 были ранены.

Среди погибших были мирные жители Волновахи и района, Донецка, Докучаевска, Макеевки.

Смотрите также -"Пи#дец, бл#дь, на блокпосту рвутся снаряды", - обстрел под Волновахой

обстрел волноваха

Смотрите также: "Я услышал один взрыв, а потом оглох. Парень мертвый упал на меня. Кровь хлестала всюду", - пассажир, обстрелянного боевиками автобуса под Волновахой. ВИДЕОИсточник:

обстрел волноваха


обстрел волноваха
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Чета не понял я! А по Лай-нюс сказали,чо то укропы абстриляли!
Эта апять укропы врут и лгут! Эта фейк!
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Гебельс тв ще хтось вірить - єще такі дурні?
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И в Мариуполе скоро откроем целый мемориал и плевать нам на то, что они тебе там сказали.
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тогда теракт был во Франции, а про нашу Волноваху как-то отодвинулось все... жаль людей, земля им пухом...
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вішати потрібно таких як пінчук і його посіпак
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Может, после окончания войны с рашей, будем думать о памятниках?
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Да ну? А когда она была объявлена? Можно ссылочку?
Пока что у нас АТО. Плюс бесплатное снабжение и торговля с дырой.
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И что? Памятники не нужно ставить?Памятник это не только память о жертвах , это оружие, идеологическое. Правильно поставили. Нужно было еще год назад ставить.
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Твой текст почти не имеет отношения к написанному мной.
Я спрашивал и спрашиваю о какой войне с рашкой идёт речь.
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Не "руСЬкими", а "руССкими" - или даже правильнее "российскими".
Не нужно только их к Руси приобщать.
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Ставьте сразу и видеокамеру, там много желающих уничтожить памятник есть...
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Так это же памятник своим односельчанам, которые, возможно, даже сепарами были. Зачем им его уничтожать?
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Мы начинаем ставить памятники тем кто блокировал украинскую армию , звал "сруський мир" . а потом ездил за украинской пенсией и продуктами. Так и до памятника всякой дряни (моторола) не далеко!
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блокировали туристы кацапсы из мордора
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не только. И местные жители тоже. Всомните Мариуоль!
Но, памятник бы всё равно был поставлен. Если и не властью, так самими жителями Волновахи. Не все там предатели и безродные псы.
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Повторю свой пост: Памятники не нужно ставить?Памятник это не только память о жертвах , это оружие, идеологическое. Правильно поставили. Нужно было еще год назад ставить
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13 января 2015 года "Градами" обстреливали пассажирский автобус не боевики а рашистско-кацапские оккупационные войска.
Это конкретное дело для суда в Нюрнберге и в Гааге, а не только в Гааге. И виселицы октября 1946 года нужно забрать из музея и постасить их перед Гаагскими и Новым Нюрнтбергским судом на плошали на обозрение.
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вспоминая эту трагедию волосы шевелятся на голове.. Когда в рядок были выложены убитые люди.. В основном женщины разного возраста, от 19-ти и до 60-ти.. Страшно..
Даунбасс, ЗАЧЕМ тебе ВСЁ ЭТО было нужно?!
Царствие Небесное погибшим.
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Эту трагедия запомнилась исключительно потому, что смогла попасть под объективы сми.
Там сотни людей, которые умерли намного более страшно, но про это почти никто не знает.
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Судебный приговор вынесен 31 солдату РФ:Гаагский трибунал шокирован зверствами рос.армии на Донбассе
В Гаагском трибунале были шокированы количеством доказательств агрессии России против Украины, которые предоставил Киев.

Заместитель Генпрокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал о вынесении обвинительного приговора 31 российскому военнослужащему за развязывание вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Осуждено 57 человек, из них 31 - военнослужащий РФ", - сообщил Матиос.

По его словам, в Гаагском трибунале были шокированы количеством доказательств, предоставленных украинской стороной.

Также уже переданы обвинительные акты против еще 27 человек, которые причастных к разжиганию войны на Донбассе.

Кроме того, Матиос добавил, что все доказательства военных преступлений Кремля продолжают тщательно фиксировать и передавать в Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды).
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Це про той випадок - коли МОН взірвалась під ногою "служивого" який загатовляв дрова?!!!
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Пам"ятник загиблим від російської зброї російською мовою. Ахуєнчик.
А чо не написали про "гражданскаю вайну"?
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Цензор.НЕТФотоОбществоПамятник погибшим от террористического обстрела "Градами" пассажирам автобуса открыт в Волновахе. ФОТОрепортаж
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