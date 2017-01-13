 Дело о беспорядках под Радой 31 августа: Адвокаты подсудимых просят суд вернуть обвинительный акт в прокуратуру. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

После того как судья Василий Бородий объявил подготовительное заседание открытым, активисты исполнили гимн Украины. После это, несколько адвокатов подали ходатайство о возврате обвинительного акта в прокуратуру. Это ходатайство также поддержали остальные защитники подсудимых.
Прокуратура, в свою очередь, попросила суд признать обвинительный акт таким, который подлежит рассмотрению.
На данный момент судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Одновременно, под зданием суда проходит акция протеста активистов ВО "Свободы", которые требуют прекратить судебный процесс над подозреваемыми и называют их политзаключенными.
Видео: Олег Богачук
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Подготовительное заседание суда по делу о беспорядках под Радой 31 августа 2015 года.
Подсудимые, среди них экс-министр аграрной политики Игорь Швайка (по центру)
Представители прокуратуры и потерпевших
Судья Василий Бородий
Акция в поддержку подсудимых под зданием суда.
Охрана суда
Фото: Олег Богачук
Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. В результате столкновений и взрыва гранаты погибли четверо воинов Нацгвардии, пострадали более 130 правоохранителей. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода".
Дело по поводу событий под Радой разделили в два производства - "терроризм" и "массовые беспорядки". По первому делу проходят двое подозреваемых (Игорь Гуменюк и Сергей Крайняк). По второму делу проходят 15 фигурантов, в основном "свободовцы": заместитель главы ВО "Свобода", председатель фракции в Киевсовете Юрий Сиротюк, руководитель Харьковской областной "Свободы" Игорь Швайка, глава Киевской областной "Свободы", руководитель фракции в Киевском облсовете Игорь Сабий, депутат Кировоградского облсовета от "Свободы" Максим Дескат, депутат Хмельницкого облсовета от "Свободы" Виктор Бурлик, депутат Броварского горсовета от "Свободы" Сергей Бойко, волонтер Алексей Логвин, член политсовета ВО "Свобода" Эдуард Леонов, заместители руководителя Одесской областной "Свободы" Константин Василец и Глеб Громов, донецкий журналист Артем Фурманюк, лидер "Черного комитета" Богдан Тицкий, Владимир Райф, Игорь Плохов и другие.
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вадим @TroshV 32 мин.32 минуты назад
Кузьмін просить СБУ відкрити справу про держзраду Порошенка http://www.pravda.com.ua/news/2017/01/13/7132342/ … с помощью @ukrpravda_news
Ренат Кузьмин
6 год ·
Обращение к председателю СБУ В.Грицаку.
Как заявляет украинская власть, на протяжении почти трех лет Украина ведет войну с Россией.
Европейский союз, США, Канада и другие страны ввели против России экономические санкции чтобы ослабить возможности российского бюджета по финансированию армии. Крым и Донбасс были подвергнуты санкционным ограничениям и экономической блокаде. В Украине любой, кто поддерживает российское государство и российскую армию, признается предателем и привлекается к уголовной ответственности.
В то же время гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании «Рошен» систематически совершает умышленные действия во вред Украине. Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики «Рошен» и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия «Рошен», наполняя местные бюджеты этих территорий.
Учитывая изложенное, с целью защиты интересов украинского народа прошу Вас, Василий Сергеевич:
1. зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами «Рошен»
2. пресечь незаконное финансирование ими российского федерального бюджета и российской армии
3. привлечь к уголовной ответственности всех предателей, виновных в преступлениях против Украины
И последнее, отказ выполнить эти требования будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его не регистрации, за что именно Вы, генерал Грицак и будете нести уголовную ответственность.
https://www.youtube.com/watch?v=PTxnipRH4qo
https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/1198070683602555
#Кузьмин #Грицак #Порошенко #Рошен #СБУ #санкции#уголовная_ответственность
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