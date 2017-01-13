 Чиновник Краматорского горсовета попался на взятке в 6 тысяч, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.
Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривен.
Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.
Решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения - содержание под стражей.
Следственные действия продолжаются".
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