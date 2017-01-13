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Все про:взятка (3226) Краматорск (2109) СБУ (12983)

 Чиновник Краматорского горсовета попался на взятке в 6 тысяч, - СБУ. ФОТО

Чиновника Краматорского городского совета разоблачила на взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с полицией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривен.

Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.

Решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения - содержание под стражей.

Следственные действия продолжаются".

Смотрите также: В краматорском борделе обслуживали даже несовершеннолетних. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

взятка

взятка

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оперативники ДВБ Нацполиции задержали столичного полицейского, требовавшего $6 тыс. взятки с грабителя. ФОТОрепортаж

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а наше збу ловить когось хто бере взятки більше 20 000 грн?
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Такое ощущение что КАррупция только среди ченушей мелкого и среднего звена ... а Начальники Сука как Брилианты Чистые ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Краматорского горсовета попался на взятке в 6 тысяч, - СБУ. ФОТО
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