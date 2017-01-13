 Порошенко вручил награды воинам-пограничникам, раненным в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президент Порошенко вручил государственные награды военным - героям АТО. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП Так, орденом "За мужество" III степени награждены сержант Игорь Павлович и старший прапорщик Сергей Самойлов."Орден "За мужество" - это почетная награда, которую в кабинетах не заработаешь. Горжусь такими воинами. Спасибо за образцовое выполнение боевых задач", - отметил Глава государства, вручая награды.Петр Порошенко спросил об условиях лечения и обеспечении раненых защитников необходимым для успешной реабилитации. Президент поинтересовался дальнейшими планами военных после завершения лечения. Пограничники рассказали, что намерены продолжить военную службу.

Глава государства также отметил медалью "Защитнику Отечества" старшего сержанта Алексея Мазановича и медалью "За военную службу Украине" военного врача подполковника медицинской службы ГПСУ Виктора Худякова.Подполковник Худяков вместе с персоналом реанимационной бригады оказывал неотложную медицинскую помощь раненым воинам во время их медицинской эвакуации в Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины. Военный врач неоднократно посещал зону проведения АТО для оказания неотложной медицинской помощи тяжелораненым воинам и обеспечивал эвакуацию раненых, организовывал бесперебойную, слаженную работу медицинского персонала во время обострения боевого конфликта.