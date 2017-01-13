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Все про:Госпогранслужба (2335) награда (1025) пограничники (1017) Порошенко (10367) Антитеррористическая операция (15539)

 Порошенко вручил награды воинам-пограничникам, раненным в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко во время посещения Центрального клинического госпиталя Государственной пограничной службы (ГПСУ) вручил награды воинам-пограничникам, которые отличились в зоне проведения антитеррористической операции и получили ранения во время выполнения своих служебных обязанностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Так, орденом "За мужество" III степени награждены сержант Игорь Павлович и старший прапорщик Сергей Самойлов.

"Орден "За мужество" - это почетная награда, которую в кабинетах не заработаешь. Горжусь такими воинами. Спасибо за образцовое выполнение боевых задач", - отметил Глава государства, вручая награды.

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Петр Порошенко спросил об условиях лечения и обеспечении раненых защитников необходимым для успешной реабилитации. Президент поинтересовался дальнейшими планами военных после завершения лечения. Пограничники рассказали, что намерены продолжить военную службу.

порошенко наградапорошенко награда


Глава государства также отметил медалью "Защитнику Отечества" старшего сержанта Алексея Мазановича и медалью "За военную службу Украине" военного врача подполковника медицинской службы ГПСУ Виктора Худякова.

Подполковник Худяков вместе с персоналом реанимационной бригады оказывал неотложную медицинскую помощь раненым воинам во время их медицинской эвакуации в Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины. Военный врач неоднократно посещал зону проведения АТО для оказания неотложной медицинской помощи тяжелораненым воинам и обеспечивал эвакуацию раненых, организовывал бесперебойную, слаженную работу медицинского персонала во время обострения боевого конфликта.

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Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva с Roman Romaniuk и Марией Жартовской.
1 ч ·

Ну что ж. Как и обещали - фамилии счастливых 400 обладателей огнестрельного оружия от министра внутренних дел Арсена Авакова. Рекордсмен -близкий соратник министра Игорь Котвицкий, которого в прошлом году подозревали в выведении десятков миллионов долларов на Панаму. У него шесть пистолетов от министра) Первым правильный ответ вчера дал Jasnepan Władisłav Pavlov
А вообще список впечатляет - Коломойский, Пашинский, Гройсман, Гонтарева, Яресько, Насиров... Читайте- изучайте)Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів
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все таки Порошенко с настоящими героями это не одно и тоже как путя с ложными рыбаками. Подумайте прежде чем писать о новом пиаре
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Ходит дядька по санбатам
Раздаёт цветы солдатам
Я спросил его:
-Простите, по ночам вы крепко спите?.......
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко вручил награды воинам-пограничникам, раненным в зоне АТО. ФОТОрепортаж
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