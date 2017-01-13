 Порошенко вручил награды воинам-пограничникам, раненным в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Так, орденом "За мужество" III степени награждены сержант Игорь Павлович и старший прапорщик Сергей Самойлов.
"Орден "За мужество" - это почетная награда, которую в кабинетах не заработаешь. Горжусь такими воинами. Спасибо за образцовое выполнение боевых задач", - отметил Глава государства, вручая награды.
Петр Порошенко спросил об условиях лечения и обеспечении раненых защитников необходимым для успешной реабилитации. Президент поинтересовался дальнейшими планами военных после завершения лечения. Пограничники рассказали, что намерены продолжить военную службу.
Глава государства также отметил медалью "Защитнику Отечества" старшего сержанта Алексея Мазановича и медалью "За военную службу Украине" военного врача подполковника медицинской службы ГПСУ Виктора Худякова.
Подполковник Худяков вместе с персоналом реанимационной бригады оказывал неотложную медицинскую помощь раненым воинам во время их медицинской эвакуации в Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины. Военный врач неоднократно посещал зону проведения АТО для оказания неотложной медицинской помощи тяжелораненым воинам и обеспечивал эвакуацию раненых, организовывал бесперебойную, слаженную работу медицинского персонала во время обострения боевого конфликта.
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Ну что ж. Как и обещали - фамилии счастливых 400 обладателей огнестрельного оружия от министра внутренних дел Арсена Авакова. Рекордсмен -близкий соратник министра Игорь Котвицкий, которого в прошлом году подозревали в выведении десятков миллионов долларов на Панаму. У него шесть пистолетов от министра) Первым правильный ответ вчера дал Jasnepan Władisłav Pavlov
А вообще список впечатляет - Коломойский, Пашинский, Гройсман, Гонтарева, Яресько, Насиров... Читайте- изучайте)Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів
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Раздаёт цветы солдатам
Я спросил его:
-Простите, по ночам вы крепко спите?.......
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