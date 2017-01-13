 Стала известна личность судьи, задержанного на взятке в $16 тыс. - Любомир Головатюк, фигурирующий в скандале с Межигорьем, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО

"Стало известно имя задержанного на взятке судьи Хозяйственного суда Киева. Им оказался Любомир Головатюк", - пишет издание.
СБУ опубликовала видео задержания судьи
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"Ранее активисты обвиняли Любомира Головатюка в схемах передачи "Межигорья" Януковичу. Его фамилия фигурирует в ряде журналистских расследований, которые разоблачали схему передачи резиденции Межигорье Януковичу. Также его фамилию можно встретить в СМИ в контексте ряда сомнительных судейских решений", - отмечает издание.
"Согласно декларации, судья вместе с семьей владеет квартирой 86,9 кв.м в Киеве, в 2011 году у него появился дом площадью 189,9 квадратных метров в Яготинском районе, Киевской области. Там же у судьи есть два земельных участка площадью 3060 кв м и 2499 кв м. Также у судьи есть земельный участок в Борисполе 800 кв м. У его жены есть земельный участок 2800 кв м в Згуровском районе Киевской области и половина дома площадью 18 кв м. Ездит Головатюк на Toyota Land Cruiser 200, задекларированная стоимость 263,100 тысяч гривен, также у него есть KIA Credos. Сколько она стоит - судья написал, что не знает. Жена Головатюка владеет 60% ООО "Ягопак", которое производит упаковки. В прошлом году Головатюк задекларировал 234,867 тысяч зарплаты и 36,210 тысяч пенсии. Прибыль его жены несколько скромнее: 113,5 тысяч зарплаты и 821 грн процентов. При этом у судьи на счетах в банках 250 тысяч, у жены в банке полмиллиона, еще 90 тысяч грн она дала в долг", - констатирует издание.
Журналисты отметили, что бывший первый заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов выложил в Facebook фото с задержанным судьей, на которых видно синяки и окровавленное ухо судьи. Вместе с тем на фото с задержанием судьи, обнародованных Генпрокурором Луценко, следов избиения нет.
"Вчера правоохранители отрапортовали, что задержали на взятке судью хозяйственного суда г. Киева Головатюка. Я не знаю, брал судья взятку или надоел правоохранителям по каким-то другим причинам, но выглядит он теперь так", - подписал фото Портнов.
Напомним, 12 января Генпрокурор Луценко сообщил, что судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл. В связи с этим, в админздании Хозсуда Киева прошли обыски.
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и шо тоже взятки брал?! да как он мог???
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- Не возьму!! 16 тис.дол это не деньги!!!
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Парашенко - нахuй.
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Стойкость плохих привычек. Патология...
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1. Саакашвили - это факт. От того, что кто-то любит его, а кто-то ненавидит, ничего не изменится. Саакашвили в украинской политике всерьез и надолго. Это фактор нашей политики. Примите его как должное и не тратьте эмоции. Лучше используйте разум.
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Судья = Взяточник
Изначально, чтобы тебя назначили судьей, платиться не малая взятка. И дальше эти деньги отбиваются и судья работет в "прибыль".
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