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Все про:взятка (3224) ГПУ (7958) задержание (4793) Луценко (6302) Межигорье (970) Портнов (348) судья (1643)

 Стала известна личность судьи, задержанного на взятке в $16 тыс. - Любомир Головатюк, фигурирующий в скандале с Межигорьем, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО

По данным СМИ, задержанным на взятке судьей Хозсуда Киева оказался Любомир Головатюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Стало известно имя задержанного на взятке судьи Хозяйственного суда Киева. Им оказался Любомир Головатюк", - пишет издание.

СБУ опубликовала видео задержания судьи
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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл, - Луценко. ФОТО

"Ранее активисты обвиняли Любомира Головатюка в схемах передачи "Межигорья" Януковичу. Его фамилия фигурирует в ряде журналистских расследований, которые разоблачали схему передачи резиденции Межигорье Януковичу. Также его фамилию можно встретить в СМИ в контексте ряда сомнительных судейских решений", - отмечает издание.

"Согласно декларации, судья вместе с семьей владеет квартирой 86,9 кв.м в Киеве, в 2011 году у него появился дом площадью 189,9 квадратных метров в Яготинском районе, Киевской области. Там же у судьи есть два земельных участка площадью 3060 кв м и 2499 кв м. Также у судьи есть земельный участок в Борисполе 800 кв м. У его жены есть земельный участок 2800 кв м в Згуровском районе Киевской области и половина дома площадью 18 кв м. Ездит Головатюк на Toyota Land Cruiser 200, задекларированная стоимость 263,100 тысяч гривен, также у него есть KIA Credos. Сколько она стоит - судья написал, что не знает. Жена Головатюка владеет 60% ООО "Ягопак", которое производит упаковки. В прошлом году Головатюк задекларировал 234,867 тысяч зарплаты и 36,210 тысяч пенсии. Прибыль его жены несколько скромнее: 113,5 тысяч зарплаты и 821 грн процентов. При этом у судьи на счетах в банках 250 тысяч, у жены в банке полмиллиона, еще 90 тысяч грн она дала в долг", - констатирует издание.

Журналисты отметили, что бывший первый заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов выложил в Facebook фото с задержанным судьей, на которых видно синяки и окровавленное ухо судьи. Вместе с тем на фото с задержанием судьи, обнародованных Генпрокурором Луценко, следов избиения нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В админздании Хозсуда Киева продолжаются обыски после задержания судьи на взятке в 16 тыс. долл, - Сарган

головатюк

головатюк

Лицо Головатюка в синяках, видна кровь.

"Вчера правоохранители отрапортовали, что задержали на взятке судью хозяйственного суда г. Киева Головатюка. Я не знаю, брал судья взятку или надоел правоохранителям по каким-то другим причинам, но выглядит он теперь так", - подписал фото Портнов.

взятка луценко хозсуд

Головатюк на фото ГПУ - без следов каких-либо увечий.

Напомним, 12 января Генпрокурор Луценко сообщил, что судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл. В связи с этим, в админздании Хозсуда Киева прошли обыски.
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какой милашка! ))))))))
и шо тоже взятки брал?! да как он мог???
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У этого рыльника на лбу написано -ВЗЯТОЧНИК,БАНДИТ,а работает как ни в чем ни бывало.
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его пытали и заставляли брать деньги. изверги!!!!
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- Та возьми ты наконец деньги!!!
- Не возьму!! 16 тис.дол это не деньги!!!
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Крадем ...*ПО НОВОМУ * !?.. ..
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)))Ты еще скажи что можешь отличить плохой английский от хорошего. От мордва вы смешные.
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одна из идеально подходящих кандидатур в высший совет юстиции. он там будет своим среди своих.
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это он ждет што бы кто нибудь ущипнул и он проснулся...это сон
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То, что выложил портянка - это фото хрен знает какой давности. Гнида подрейтузная
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Просто він не суддя, а бізнесмен. Він суддею зроду бути не хотів, і знайшов свій бізнес. До речі, і депутати в Україні не депутати, а бізнесмени, і міністи. Просто є така країна - Україна, де народ не знає, чим мають займатися ті, кого вони обирають.
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В нашей стране проще назвать тех кто нигде не замешан чем тех которые где то фигурируют. Вот на таких мразей нужен жесткий диктатор. И не зря в хуйлопутии стали прославлять сталина.Да поьому что там таких головатюков не меньше а сталин бы их пустил на удобрения начиная с хуйла и кончая последним клерком.
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Он не смог украсть 16 миллионов . А мог бы стать депутатом .
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Гречковский занервничал,конкурент обьявился и главное лузер,того за полляма взятки взяли у высший совет,а этот на мелочи и тоже может проканать
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ВСЕ СУДЬИ В УКРАИНЕ - АЛЧНЫЕ ТВАРИ . И КАЖДАЯ ЗАСЛУЖИЛА НА ЛЮТУЮ СМЕРТЬ !!!
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за хабар - довічне ув*язнення в Чорнобилі мало б бути.Тим хто впіймав - значна премія на пенсійний рахунок
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Он шо, до сих пор еще не на больничке с инсультом? Непорядок.
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вот гнида - ну какое в этой стране правосудие может быть - каждый день смотрим на этих хряков
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"...фигурирующий в скандале с Межигорьем..."
Стойкость плохих привычек. Патология...
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Задерживают мелочь . Украл бы миллион , был бы на свободе и с перспективой карьерного роста .
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Пономарь: "Саакашвили в украинской политике всерьез и надолго ...

1. Саакашвили - это факт. От того, что кто-то любит его, а кто-то ненавидит, ничего не изменится. Саакашвили в украинской политике всерьез и надолго. Это фактор нашей политики. Примите его как должное и не тратьте эмоции. Лучше используйте разум.
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ахахаха так судьи то неприкосновенны 100% он дома сидит и пьет чай и через год через шляпкосуды Украины востановится и еще потребует вернуть зарплату за год так как он невиновен
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А. все будет как обычно отдаст деньги в пользу "правильным людям" и пойдет на повышение. Еще и наградной пистолет от авакова получит
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ну как видим скандал с межигорьем никак не повлиял на его работу в суде... думаю и сейчас пожурят, подоят и отпустят еще пастись... У нас правоохренительные органы как муравьи, а преступники и чиновники как тля. Одни без других существовать не могут. Муравьи разносят тлю, садят на самые жирные и сочные места, защищают и потом доят. Тля чтобы выжить должна десятину нектара выделить муравьям...
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Нормальный украинский судья..Вот только наколядовал, видать, маловато..Хватит ли, чтобы коллеги дело закрыли?
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Как не крути, а у нас можно в 100% случаев ставить равенство
Судья = Взяточник
Изначально, чтобы тебя назначили судьей, платиться не малая взятка. И дальше эти деньги отбиваются и судья работет в "прибыль".
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Пока этих отрыжек рыговских и других посажецев, ворюг ,казнокрадов и коруупционеров ,не будут расстреливать, или вешать на столбах ,ситуация врядли изменится..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСтала известна личность судьи, задержанного на взятке в $16 тыс. - Любомир Головатюк, фигурирующий в скандале с Межигорьем, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО
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