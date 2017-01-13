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Все про:ОХМАТДЕТ (70) строительство (1636) Кистион (14)

 Работы по строительству нового корпуса "ОХМАТДЕТа" идут по графику, - Кистион. ФОТОрепортаж

Работы по строительству нового корпуса больницы "ОХМАТДЕТ" в Киеве идут согласно графику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"Впервые в этом году посетил строительную площадку нового корпуса "ОХМАТДЕТа". Хочу сообщить, что сейчас работы идут согласно графику: активно идет монтаж инженерных сетей, выполняется стяжка пола и внутренние отделочные работы, работники накрывают кровлей подземный паркинг. На сегодня на стройплощадке работают около 300 рабочих, и их количество еще будет увеличиваться", - написал Кистион.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диагностический корпус "Охматдета" планируют ввести в эксплуатацию летом, - Супрун

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Фото: Кистион/Facebook
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А как там "Лікарня майбутньго" имени гниломордого? Вже працює?
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Каждое новое правительство считает своим священным долгом приложить руку к строительству ОХМАДЕТа
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Вчора в Одесі президент сказав, що завдяки його втручанню ХТЗ почав працювати й вже вийшли на роботу тисячі людей.
11/01/2017 - 19:44Харківський тракторний завод повідомив про демонтаж виробничих потужностей та знесення цехів.
Опубліковані фотоматеріали про демонтаж устаткування колишнього колісного цеху, демонтаж складського приміщення відділу капітального будівництва, теплотрас, фарбувального цеху, будівлі холодильної установки, тепло- та матеріалопроводів, знесення споруди чавуноливарного цеху та збирального цеху.

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