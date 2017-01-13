 Работы по строительству нового корпуса "ОХМАТДЕТа" идут по графику, - Кистион. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.
"Впервые в этом году посетил строительную площадку нового корпуса "ОХМАТДЕТа". Хочу сообщить, что сейчас работы идут согласно графику: активно идет монтаж инженерных сетей, выполняется стяжка пола и внутренние отделочные работы, работники накрывают кровлей подземный паркинг. На сегодня на стройплощадке работают около 300 рабочих, и их количество еще будет увеличиваться", - написал Кистион.
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"Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа", - Кистион(51)
"Украина не ведет никаких хозяйственных операций с неподконтрольной территорией", - Кистион(122)
Украинские дороги приведут в нормальное техническое состояние ориентировочно в 2017-2018 году, - вице-премьер Кистион(50)
Кистион уверяет, что в Украине почти не осталось ям на дорогах(166)
Гройсман с Кистионом на пару химичили с землей в Виннице - эксперт(2)
Вице-премьер Кистион будет курировать инфраструктуру, ТЭК и экологию, - Гройсман(10)
Досье на вице-премьр-министра Владимира Кистиона(2)
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11/01/2017 - 19:44Харківський тракторний завод повідомив про демонтаж виробничих потужностей та знесення цехів.
Опубліковані фотоматеріали про демонтаж устаткування колишнього колісного цеху, демонтаж складського приміщення відділу капітального будівництва, теплотрас, фарбувального цеху, будівлі холодильної установки, тепло- та матеріалопроводів, знесення споруди чавуноливарного цеху та збирального цеху.
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