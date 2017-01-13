 Межрегиональный конвертцентр с оборотом 330 миллионов гривен ликвидирован в Донецкой области, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В состав выявленной преступной группы входили три человека, которые организовали регистрацию на подставных лиц 15 фиктивных компаний.
Указанный конвертцентр оказывал предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.
Общий объем проконвертированных денежных средств составил 330 миллионов гривен.
В результате проведенных в офисных помещениях и по местам жительства организаторов незаконной деятельности обысков были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме миллион гривен, печати 13 предприятий, документы бухгалтерского и налогового учетов, банковские карточки, с помощью которых безналичные деньги конвертировались в наличные, и другие доказательства противоправной деятельности.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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