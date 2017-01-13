EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  387  5
Все про:конвертцентр (268) ГФС (2232)

 Межрегиональный конвертцентр с оборотом 330 миллионов гривен ликвидирован в Донецкой области, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции Донецкой области совместно с работниками Службы безопасности Украины и областной прокуратуры ликвидировали межрегиональный конвертационный центр

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В состав выявленной преступной группы входили три человека, которые организовали регистрацию на подставных лиц 15 фиктивных компаний.

Указанный конвертцентр оказывал предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил 330 миллионов гривен.

В результате проведенных в офисных помещениях и по местам жительства организаторов незаконной деятельности обысков были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме миллион гривен, печати 13 предприятий, документы бухгалтерского и налогового учетов, банковские карточки, с помощью которых безналичные деньги конвертировались в наличные, и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 136 млн грн. ФОТОрепортаж

конвертцентр гфс

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр со 100-миллионным оборотом выявили в Покровске. ФОТОрепортаж

конвертцентр гфс

Смотрите также: Конвертцентр, обналичивавший деньги агропредприятий, выявили в Николаеве. ФОТО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну да. Порошенко нынче уже такими не пользуется, можно закрывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну конечно кишка тонка ликвидировать офшоры с миллиардными оборотами баксов семьи президента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и это ж надо было прям в пятницу, накрылись выходные.((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Извините, но это же без банков реализовать нельзя, тогда почему пишут про каких-то трех шнырей, которые может только опечатанные сумки таскали? На Малой Арнаутской такие суммы же не печатают. И тогда что такое на этом фоне в 330 млн. по 2-3 миллиона премии выписывали себе работники НБУ - семечки!? Чтобы сегодня про это пропел бы В.Высоцкий, который в те далекие времена, когда такого счета деньгам не было, за сотню рублей воспевал - "Ух, какие крупные денжищи...!"???
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМежрегиональный конвертцентр с оборотом 330 миллионов гривен ликвидирован в Донецкой области, - ГФС. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взятка военнослужащие ГПУ граница Гройсман Донбасс дороги Киев Крым Минобороны НАБУ НАПК Нацполиция Нацсовет_ТРВ ОБСЕ обстрел Одесская область отопительный сезон отопление Порошенко Райнин Россия Саакашвили СБУ суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти