 Легковой автомобиль в Черновицкой области выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус: 4 человека погибли, 4 - ранены, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест депутата Евсеенко, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом, до 12 марта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС "Поздно вечером 12 января на объездной дороге возле с. Чагор Глыбоцкого района Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека погибли и еще четверо - были травмированы. Как выяснилось, водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер". В результате столкновения водитель и все 3 пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.В ГСЧС уточнили, что для того, чтобы деблокировать тела погибших, на место происшествия были направлены спасатели группы пожаротушения аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые с помощью специальных инструментов достали тела погибших из искореженного автомобиля.

Водитель микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" и трое пассажиров с травмами различной тяжести были госпитализированы в лечебное учреждение города Черновцы.