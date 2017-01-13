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 Легковой автомобиль в Черновицкой области выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус: 4 человека погибли, 4 - ранены, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасателям пришлось применить специнструменты. чтобы достать тела погибших из покореженного автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Поздно вечером 12 января на объездной дороге возле с. Чагор Глыбоцкого района Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека погибли и еще четверо - были травмированы. Как выяснилось, водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер". В результате столкновения водитель и все 3 пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.

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В ГСЧС уточнили, что для того, чтобы деблокировать тела погибших, на место происшествия были направлены спасатели группы пожаротушения аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые с помощью специальных инструментов достали тела погибших из искореженного автомобиля.

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Водитель микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" и трое пассажиров с травмами различной тяжести были госпитализированы в лечебное учреждение города Черновцы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛегковой автомобиль в Черновицкой области выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус: 4 человека погибли, 4 - ранены, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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