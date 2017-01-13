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 В "серой зоне" на Донбассе найдены элементы боевого снаряжения российской армии, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задокументировала очередной факт присутствия российских военных на территории Украины - во время зачистки "серой зоны" были обнаружены элементы ранца десантника с маркировкой российской армии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В информации отмечается: "Во время зачистки "серой зоны" в районе н.п. Славное Марьинского района Донецкой области оперативники СБУ задокументировали факт, который очередной раз подтверждает присутствие военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.

Прорабатывая информацию о присутствии в "серой зоне" диверсионной группы террористов "ДНР", правоохранители обнаружили на местности часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО "БШГК" г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08). Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии.

Также сотрудники СБ Украины обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 ед., две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет".

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сбу армия рф

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а чё? хуйло объявлен официально каким-то террористом или военным преступником?
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місцеві на сувеніри розібрали.. Як зі збитого Боїнга. Вони ж падальщики.
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та шо там.. Даже у меня есть металлическая кацапская воинская кружка. Ребята привезли из Песок.. Там цього добра навалом..
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а там другого и нет. вот новость то?! Сказали бы нашли эфиопское, вот это новость и то плевая, а вот если бы искали и не нашли, это точно новость.
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У кацапо "подгорело" Через пару лет и остальные детали найдут неподалеку.
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Про компромат на Трампа, або Чому наші олігархи на гачку у Путіна 07:41Ось ця історія, яка зараз відбувається з Трампом, дуже добре показує, чому влада олігархів несе загрозу національній безпеці.
Олигархи уязвимы, потому что на каждого из них, имея определенные возможности, можно насобирать ворох компромата. А у спецслужб такие возможности есть.
Трамп - скандальный товарищ. Но компромат против него, все эти истории с проститутками и «золотым дождем» - просто порноанекдот в сравнении с тем, что спецслужбы России имеют против наших миллиардеров. Ведь все мы понимаем ЧТО можно на них нарыть.

На украинских олигархах висят трупы и хищения в особо крупных. И, скорее всего, ФСБ не только прекрасно об этом осведомлено, но и хранит папочки с этими делами еще с 90-х. А это вам не на кровать нассать. Это гораздо серьезнее.
Поэтому какой-нибудь условный Виктор П. может быть вполне искренним западником, но при этом в нужный час по щелчку пальцев выступит с заявлением о том, как хорошо отдать Крым России и отказаться от евроинтеграции.
Джерело: блог Дениса Казанського
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Информация должна выглядить исключительно так - найдены останки российских солдат.
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кацаПсинское гоффно валяется по всему миру...
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Надеюсь владелец ранца имеет такую же консистенцию кожного покрова....
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Кацапы скажут что это упаковка от гречки, которая выпала из *гумконвоя*.
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1 мая 1941 года газета Правда опубликовала слова Йоси Джугашвили на перыой Титульной странице : Все что осуществлено в СССр, может быть осущестлено и в других странах мира...
типа ГУЛАГ нам не враг,и внутреннюю советскую контрреволюцию мы уже победили.
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побольше таких находок!
похоронку в дом, каждой лишнехромосомной матрешке.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ "серой зоне" на Донбассе найдены элементы боевого снаряжения российской армии, - СБУ. ФОТОрепортаж
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