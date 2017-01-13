 В "серой зоне" на Донбассе найдены элементы боевого снаряжения российской армии, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В информации отмечается: "Во время зачистки "серой зоны" в районе н.п. Славное Марьинского района Донецкой области оперативники СБУ задокументировали факт, который очередной раз подтверждает присутствие военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.
Прорабатывая информацию о присутствии в "серой зоне" диверсионной группы террористов "ДНР", правоохранители обнаружили на местности часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО "БШГК" г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08). Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии.
Также сотрудники СБ Украины обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 ед., две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет".
1768 17
Материалы по теме: Доказательства российской агрессии в Украине
"Герой "ДНР" за 719 рублей! Финальная ликвидация": в России продают побрякушки боевиков "Новороссии". ФОТОрепортаж(138)
Война на Донбассе: опубликованы снимки российского разведывательного вылета БЛА "Орлан-10" в районе Дебальцево, - InformNapalm. ФОТОрепортаж(46)
Российские ПВОшники, вероятно причастные к применению ЗРК "ТОР", "засветились" в донецкой бане. ФОТОрасследование(32)
"Необъявленная война Путина": Bellingcat предоставил доказательства артобстрелов Украины с территории России летом 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(247)
Казус Монтян и проблемы национального характера украинцев(0)
Боевики за месяц выпустили по украинской армии 132 тонны боеприпасов. Сбит российский беспилотник, - Климкин в Минске. ФОТО(69)
Российский военный преступник Гордов попытался "перевестись" в категорию "террористов", - InformNapalm. ФОТОрепортаж(59)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Олигархи уязвимы, потому что на каждого из них, имея определенные возможности, можно насобирать ворох компромата. А у спецслужб такие возможности есть.
Трамп - скандальный товарищ. Но компромат против него, все эти истории с проститутками и «золотым дождем» - просто порноанекдот в сравнении с тем, что спецслужбы России имеют против наших миллиардеров. Ведь все мы понимаем ЧТО можно на них нарыть.
На украинских олигархах висят трупы и хищения в особо крупных. И, скорее всего, ФСБ не только прекрасно об этом осведомлено, но и хранит папочки с этими делами еще с 90-х. А это вам не на кровать нассать. Это гораздо серьезнее.
Поэтому какой-нибудь условный Виктор П. может быть вполне искренним западником, но при этом в нужный час по щелчку пальцев выступит с заявлением о том, как хорошо отдать Крым России и отказаться от евроинтеграции.
Джерело: блог Дениса Казанського
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
типа ГУЛАГ нам не враг,и внутреннюю советскую контрреволюцию мы уже победили.
Ответить
похоронку в дом, каждой лишнехромосомной матрешке.
Ответить