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 "Боярышник" из России начали продавать в Херсонской области, - журналист. ФОТО

В Херсонской области начали продавать "Боярышник" из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.

боярышник

"В Херсонской области начали продавать "Боярышник" из России. Нету маркировки на украинском и еще туча нарушений. Самое время обращаться в госпродпотребслужбу. И если я не ошибаюсь, магазины "Везунчик" пошли из Львова", - сообщил журналист и в доказательство опубликовал фото купленного в магазине "Боярышника".

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???% руцке мира в Киеве)))
не смеши мои тапки!!!
Бери блокнот и ручку и иди в боярышниковые люди с опросом))кто они по национальности...
Будешь удивлен шо 70-80% из этого контингента украинцы
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Кацап - это не национальность, это состояние души. Этническое происхождение тут не имеет значения.
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хороший магазин "везунчик"...дерябнул-и повезло-не повезло .може владельца того везунчика на везучесть проверить?
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Я, если вижу название на товаре на русском или 4 6 под штрих-кодом, не покуапю из принципа.
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тот контингент шо покупает бухло за 7грн.)))
принципов уже не имеют)))
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Если бы только они...

А тот контингент, что покупает бухло за 7грн, мне не жаль. Знаю, что не по-христиански, но ничего с собой поделать не могу.
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с ними тоже поделать уже ничего нельзя...
Алкошня страшные люди...наркоманы!!!
а ведь 90% из них в прошлом приличные люди...
начинали с хороших коньяков...а закончили бояркой по 7 грн.((
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Кто пропустил через границу?Найти и посадить
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Тотже долбоёб, из СБУ, что кацапских наёмников пропустил.
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С христианской точки зрения - грех, конечно, но пусть продают - социуму польза будет однозначно
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"ЛАКИ СТРАЙК" -- это свидание с Америкой , "Беломор " -- свидание окончено..
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контрабас из крымнаха))) а из европы везут айфоны....почувствуйте разницу....
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""""И если я не ошибаюсь, магазины "Везунчик" пошли из Львова", - сообщил журналистИсточник: http://censor.net.ua/p423134""""" - яким боком Сімферопольський ригіонал Евген Бережний до Львова????? Що за фейковброс про Львів від блогера Александра Рудоманова???
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Та нічого страшного, як алкаші повимирають, меньше будемо їх на своїх плечах тримати. А люди із здоровим глуздом пити його не будуть. Очищення нації . Ми не Росія, хай п'ють, хто тупий і не читає, що там написано: "лосьйон косметический".
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Навіть більше: закупив би весь який є, і продавав по всій Україні. Тоді наші (мої) діти, йдучи з школи (садочку) не бачили б під кабаком п'яних "в дупель" алкашів, котрі при цьому ще й вважають, що вони живуть правильно, а всі решта "лохи". Таких прикладів "розуму" нам не потрібно. Наша (українська нація) відкрила вже очі, і починає відкривати душу, спинити нас вже не можливо (хіба, що винищити всіх "під корінь", але ми по всьому світу, тому це також не можливо), головне не боятися стояти за правду, пацанам там в АТО, а всім хто в тилу, на сайтах, на вулиці, на роботі (де тільки можете). Це і називається "інформаційна війна".
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Боярка... Рулит... А по чему в нашу сторону...??? Украина не росия здесь такое пить не будут...
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ПЬЮТ!!!
Мил человек зайди вечером в АПТЕКУ и прозрей!!!
ПЬЮТ!!!
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Геракл,ты, не сравнивай нашу лечебную настойку из аптеки с этим пойлом, а точнее сантехническим средством.А то,что пьют,вы, правы,дешевле водки, но от нее,слава Богу еще никто не умер.
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Пані і панове, без паніки!
Встановіть на смартфони прості та корисні софтинки типу "Бойкот товарів окупантів".
По-перше можна просканувати штрих-коди, по-друге - просто почитати про замасковані кацапські бренди в Україні. Від взуття і до ... служб таксі!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smtmobile.boycottrussia.ukr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boycottscanner1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infoportal.boykot
Останній лінк - на бренди, що належать ригам (за даними 2014 року).
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Хе-хе)) купить Боярышник в магазине Везунчик)))))))))))))
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забрати ліцензію на торгівлю. накласти штраф. а контрабас знищити.які проблеми?
я дивлюсь що у бариг взагалі вже нічого святого немає.
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Аптечный боярышник вещь хорошая,помогает от сердечных заболеваний.
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Узнать через какую таможню завезен этот боярышник и заставить пить этого взяточника пока не здохнет.
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у власника ригалівки конфіскувати бізнес, описати майно і на фронт
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Боярышник" из России начали продавать в Херсонской области, - журналист. ФОТО
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