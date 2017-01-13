 "Боярышник" из России начали продавать в Херсонской области, - журналист. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.
"В Херсонской области начали продавать "Боярышник" из России. Нету маркировки на украинском и еще туча нарушений. Самое время обращаться в госпродпотребслужбу. И если я не ошибаюсь, магазины "Везунчик" пошли из Львова", - сообщил журналист и в доказательство опубликовал фото купленного в магазине "Боярышника".
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не смеши мои тапки!!!
Бери блокнот и ручку и иди в боярышниковые люди с опросом))кто они по национальности...
Будешь удивлен шо 70-80% из этого контингента украинцы
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принципов уже не имеют)))
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А тот контингент, что покупает бухло за 7грн, мне не жаль. Знаю, что не по-христиански, но ничего с собой поделать не могу.
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Алкошня страшные люди...наркоманы!!!
а ведь 90% из них в прошлом приличные люди...
начинали с хороших коньяков...а закончили бояркой по 7 грн.((
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Мил человек зайди вечером в АПТЕКУ и прозрей!!!
ПЬЮТ!!!
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Встановіть на смартфони прості та корисні софтинки типу "Бойкот товарів окупантів".
По-перше можна просканувати штрих-коди, по-друге - просто почитати про замасковані кацапські бренди в Україні. Від взуття і до ... служб таксі!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smtmobile.boycottrussia.ukr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boycottscanner1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infoportal.boykot
Останній лінк - на бренди, що належать ригам (за даними 2014 року).
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я дивлюсь що у бариг взагалі вже нічого святого немає.
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