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Все про:Пинчук (190) Сорос (123) Гопко (50)

 Гопко - фонду Сороса "Видродження": "Призываю прекратить поддержку организаций и лиц, публично призывающих к уступкам агрессору". ДОКУМЕНТ

По данным нардепа Гопко Фонд Сороса "Видродження" предоставляет грантовую поддержку проектам людей, которые "продвигают интересы страны-агрессора".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по иностранным делам (внефракционная) Анна Гопко, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп направила на имя главы исполнительного директора международного фонда "Видродження" Евгения Быстрицкого письмо, в котором поблагодарила за официальную позицию фонда в отношении заявления олигарха Пинчука и осуждение озвученных ним идей, а также поддержку евроатлантической интеграции Украины и противодействие российской агрессии.

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Вместе с тем, Гопко отметила, что по ее данным, фонд "Видродження" предоставляет грантовую поддержку проектам людей, которые "активно пропагандируют пораженческие настроения и, по сути, продвигают интересы страны-агрессора".

"В связи с этим, призываю международный фонд "Видродження" прекратить любую, в первую очередь финансовую, поддержку организаций и лиц, которые публично призывают к уступкам агрессору в вопросах территориальной целостности, национальной безопасности или стратегических вопросах внутренней и внешней политики Украины", - обратилась Гопко.

фонд гопко видродження сороса


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Напомним, в колонке для The Wall Street Journal украинский предприниматель Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, как она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя это заявление, сказал: "То, что Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является капитуляцией. Украина просто перестанет существовать". А замминистра по вопросу оккупированных территорий Георгий Тука ответил на статью Пинчука предложением: "Украине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный".

Нардеп Владимир Арьев (БПП) считает статью олигарха "попыткой повлиять на внешнеполитический курс Украины со стороны крупного бизнесмена, у которого есть собственные интересы от торговли с Россией".
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Хорошо, но МАЛО, Аня. МАЛО одного письма против одного олигарха и работа на других олигархов в ВР!
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так то письмо не против олигарха, а в фонд Видродження. И фонд дает гранты не по политическим мотивам, а под конкретные проекты. Гопко стоило бы изучить суть вопроса. И если у наших органов нет претензий к этим "гражданам", почему у фонда они должны быть.
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И фонд дает гранты не по политическим мотивам, а под конкретные проекты.

а виконують ті проекти в основному ставленики медведчука.
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Гопко хай Верховну Раду закликає припинити підтримувати Ахметова, та пробачати йому мільярди доларів боргів, купляти в Ахметова вугілля з окупованих територій та надавати Ахметову пільги на вантажні перевезення Укрзалізниці по низьким тарифам - ось це буде припинення підтримки сепаратистів. А Сорос свої гроші сам заробив і не Гопко вирішувати куди приватні гроші будуть витрачатись.
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тобто якщо вр підтримує ахметку - то нехай сорос підтримує зрадників, так?
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Сорос підтримує когось своїми коштами, а ВРУ підтримує Ахметова за державний кошт! Ви цього не розумієте? Якщо Україна підтримує проросійських та антиукраїнських олігархів з держбюджету то яка право мають парламентарі вказувати приватним особами куди витрачати чи не витрачати гроші?
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просто это тупое не понимает сути вопроса. Сначала стоит ознакомиться с заявлением фонда "Видродження"

кратко

Заява Міжнародного фонду "Відродження"
Міжнародний Фонд «Відродження» з повагою ставиться до усіх публічних спроб знайти шляхи розв'язання воєнного конфлікту, спричиненого агресією Російської Федерації. Фонд підтримує громадські організації, незалежних експертів, волонтерів, вимушених переселенців, зусилля яких спрямовані на відновлення миру, стабільність та забезпечення фундаментальних прав людини в зоні конфлікту на Сході України. Фонд всіляко сприятиме справі деокупації території незалежної України.
Водночас, ми не поділяємо позиції, викладеної Віктором Пінчуком у його статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненої в газеті Wall Street Journalвід 29 грудня 2016 року

Віктор Пінчук є засновником благодійного фонду його імені, партнером якого у кількох проектах є фонд "Відродження", зокрема, підтримуючи участь провідних українських експертів у щорічних конференціях «Ялтинської європейської стратегії» та участь нових політиків з міжфракційного об'єднання Єврооптимістів в "Українських сніданках» під час щорічного Світового Економічного Форуму в Давосі.
Виходячи з широкого суспільного резонансу, якого набули деякі тези пана Віктора Пінчука із зазначеної статті, Міжнародний фонд «Відродження» має повідомити про таке:
1. Ми не поділяємо думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, чи зняти з порядку денного стратегічні цілі, які підтримуються більшістю суспільства та зафіксовані в українському законодавстві.
2. Попри кризові явища, які зазнає Європейський Союз як інтеграційний проект, і брак ясності з кінцевим форматом інтеграції України до Європи, саме європейські норми і цінності виступають тим необхідним орієнтиром, без якого важко розраховувати на успіх життєво важливих трансформацій в Україні. Відмова від вектору інтеграції в ЄС та НАТО не вирішить жодної проблеми у стосунках з Москвою (адже Україна була офіційно «позаблоковою» на момент анексії Криму), натомість остаточно деморалізує українське суспільство та підірве довіру до України за кордоном як до країни, що не має стійких орієнтирів власного розвитку та керується кон'юнктурою та страхами у визначені свого історичного шляху.
3. Ми не вважаємо, що винесення «за дужки» питання Криму і реінтеграція окупованого Донбасу на умовах Росії (а це станеться внаслідок пропонованих «псевдовиборів») зробить Україну життєздатною державою. Навпаки, прийнявши такі умови, Україна неминуче під шляхом Боснії і Герцеговини і стане лише номінально цілісною країною, подальша фрагментація якої буде лише питанням часу. Відмова ж від боротьби за Крим означатиме зраду не лише кримських українців, але і цілого народу - кримських татар, які страждають від безправ'я в умовах окупації.
4. Не поділяючи тези, викладені в згаданій статті, ми, проте, продовжуємо виконувати свої партнерські зобов'язання у проектах, які ми здійснюємо спільно з Фондом Віктора Пінчука. Зокрема, в січні ми підтримуємо відвідання групою українських політиків, посадовців, незалежних експертів та інтелектуалів "Українського сніданку" в рамках Економічного Форуму в Давосі. Ми сподіваємось, що підтримувані нами учасники зможуть скористатись запропонованим їм міжнародним майданчиком, щоб донести свої позиції до світових та європейських лідерів, що зберуться у Давосі.
5. Міжнародний фонд «Відродження» залишає за собою право визначатися щодо подальших планів співпраці з Фондом Віктора Пінчука, як і з іншими партнерами Фонду, за умови дотримання спільних цінностей і програмних пріоритетів.
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Правильно Аня,пусть Сорос тебе денег даст,ещё с десяток квартир купишь в Киеве! молодец!!!
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Что значит, "Призываю прекратить"? Не призывать надо, а требовать! Если каждый поганый Сорос будет финансировать что-попало -- никакого порядка не будет!!!
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а у вас в казластане фонд Сороса кого поддерживает...?
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Вот бы он свержение вашего путина профинансировал...
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поки шо він фінансує боротьбу проти Трампа.
Сорос готовит фронтальную атаку на Дональда Трампа

https://strana.ua/articles/analysis/41382-soros-obyavlyaet-vojnu-donaldu-trampu.html
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Интересно...Скорее всего это в рамках борьбы за капитал-миром правят деньги.
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це в рамках боротьби підприємців та фінансистів. зараз в США переміг ставленик американських промисловців - і розпочався геволт по всьому світу.
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Если каждый поганый Сорос будет финансировать что-попало

До речі - в США сорос створив фонд для боротьби проти Трампа. А ви думаєте звідки стільки антитрампівських коментарів під американськими прапорцями?
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Сорос раскладывает яйца во все корзины?Или это инициатива отдельных деятелей его фонда?
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Ооооо, рот відкрила, Ганка - тушка, яка колекціонує квартири !
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Українці просять Ганю припинити підтримувати антиукраїнські закони, які приймають антиукраїнські партії БПП,НФ,Жопоблок,Шлюшко,Матьківщина.... Ганю ,скажи хоч раз з трибуни ВР " ПОРОШЕНКО ДОСИТЬ ГРАБУВАТИ УКРАЇНУ"
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А ведь какой симпатичной до выборов казалась! После выборов, когда скурвилась и показала своё истинное лицо, видеть эту морду невозможно! Такое безликое мерзкое хлебало! Полностью отражающее внутреннюю СУЩНОСТЬ....
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А приказ войскам не стрелять во врага - это как ? А кормежка террористов из бюджета Украины - а это как ? А торговля с врагом ? ... Т.е. виноваты все кроме власти ?
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Ганя трохи косоглаза,бачить тільки те що влада скаже! Гарна ОБСЕшниця була б...
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Я у Сороса??? ти з дуба впав? Я, як вони кажуть, звичайний ніщеброд...
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какие народные депутаты - такой и парламент - никакой.
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Мне кажется здесь ничего нет удивительного. Ведь когда завязываются такого рода отношения, я имею ввиду Пинчук-Сорос так и получается, что шансов у Пичкука больше получать гранты от Сороса, чем у дяди с улицы. Пинчук вроде бы видная персона и типа представитель от народа в качестве фонда который помогает людям, для принятия решения Соросом этого достаточно. Однако есть некий дядя который тоже помогает людям, собирает эту помощь у бедных пенсионеров Украины, у "спящих ФОПовцев" Украины и тащит больным детям, воинам на передок и т. д. Но этого доброго дядю Сорос не знает! У доброго дяди нет ТВ канала СТБ, ICTV, Нового, и т. д., на который всегда показывают какой добродетель Пинчук и какой Пинчук перспективный дальновидный политик. Вот такая печальная действительность к сожалению...
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абы ляпнуть? Просто фантазии не хватает проект написать и конкурс выиграть?
http://www.irf.ua/grants/contests/
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точно фантазия у тебя убогая и знаний ноль
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точно - на те шо тобі платить напряму сорос в мене хвантазії не вистачить. занадто дрібна ти для того козявка.
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у тебя хвантазии хватает только субсидию оформить и которую я тебе должен оплачивать.
На все остальное - у тебя руки не из того места растут, а вместо головы Д
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Я думала , что это ЕС мешает нашей евроинтеграции . Но когда прочла статьи Ляшко и Черновол, что Вице-премьер по евроинтеграции Климпуш-Цицнадзе назначена на эту должность ПО КВОТЕ ПИНЧУКА - так прозрела. А после интервью Пинчука тем более. Климпуш была сотрудницей Пинчука. И поверьте, никто из олигархов не хочет интеграции в ЕС изза необходимости соблюдения законов. Как говорится :в мутной воде хорошо миллярды ловятся.
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огласите весь список, пожалуйста! иначе ей просто ответят об отсутствии персоналий в ее обращении, и в итоге получится: ГАВ! - и в будку. да и обществу интересно, что ж это за таланты такие за чужое бабло подьедаются.
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не встигли зробити зробити пред'яву пінчуку(причини пред'яви не будемо обговорювати) - його тролі туту як тут.
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А о каком агресоре речь , параша что ли , а почему тогда с ней нет визового режима смешно
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какой визовый режим с агрессором? Полный разрыв дипотношений и прекращение пропуска по всей линии границы, а визы только для возможного пропуска некоторых через третьи страны.
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Уступать врагам кацапам Ху ...лятам нельзя , но начинать реальные переговоры для прекращения убийства наших Героев надо . гибнут люди . Надо останавливать войну . Кто выступает против этого - тому выгодно продолжение её . Видать они на этом обогащаются . Сеня он уже украл первый милиард и продолжает типа строить Восточный вал - садовый заборчик .
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конечно никто не хочет безвиза , рабы поразбегаються , кто тогда на пинчука работать будет за 250$
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГопко - фонду Сороса "Видродження": "Призываю прекратить поддержку организаций и лиц, публично призывающих к уступкам агрессору". ДОКУМЕНТ
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