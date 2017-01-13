 Гопко - фонду Сороса "Видродження": "Призываю прекратить поддержку организаций и лиц, публично призывающих к уступкам агрессору". ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по иностранным делам (внефракционная) Анна Гопко, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп направила на имя главы исполнительного директора международного фонда "Видродження" Евгения Быстрицкого письмо, в котором поблагодарила за официальную позицию фонда в отношении заявления олигарха Пинчука и осуждение озвученных ним идей, а также поддержку евроатлантической интеграции Украины и противодействие российской агрессии.
Вместе с тем, Гопко отметила, что по ее данным, фонд "Видродження" предоставляет грантовую поддержку проектам людей, которые "активно пропагандируют пораженческие настроения и, по сути, продвигают интересы страны-агрессора".
"В связи с этим, призываю международный фонд "Видродження" прекратить любую, в первую очередь финансовую, поддержку организаций и лиц, которые публично призывают к уступкам агрессору в вопросах территориальной целостности, национальной безопасности или стратегических вопросах внутренней и внешней политики Украины", - обратилась Гопко.
Напомним, в колонке для The Wall Street Journal украинский предприниматель Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, как она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя это заявление, сказал: "То, что Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является капитуляцией. Украина просто перестанет существовать". А замминистра по вопросу оккупированных территорий Георгий Тука ответил на статью Пинчука предложением: "Украине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный".
Нардеп Владимир Арьев (БПП) считает статью олигарха "попыткой повлиять на внешнеполитический курс Украины со стороны крупного бизнесмена, у которого есть собственные интересы от торговли с Россией".
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а виконують ті проекти в основному ставленики медведчука.
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кратко
Заява Міжнародного фонду "Відродження"
Міжнародний Фонд «Відродження» з повагою ставиться до усіх публічних спроб знайти шляхи розв'язання воєнного конфлікту, спричиненого агресією Російської Федерації. Фонд підтримує громадські організації, незалежних експертів, волонтерів, вимушених переселенців, зусилля яких спрямовані на відновлення миру, стабільність та забезпечення фундаментальних прав людини в зоні конфлікту на Сході України. Фонд всіляко сприятиме справі деокупації території незалежної України.
Водночас, ми не поділяємо позиції, викладеної Віктором Пінчуком у його статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненої в газеті Wall Street Journalвід 29 грудня 2016 року
Віктор Пінчук є засновником благодійного фонду його імені, партнером якого у кількох проектах є фонд "Відродження", зокрема, підтримуючи участь провідних українських експертів у щорічних конференціях «Ялтинської європейської стратегії» та участь нових політиків з міжфракційного об'єднання Єврооптимістів в "Українських сніданках» під час щорічного Світового Економічного Форуму в Давосі.
Виходячи з широкого суспільного резонансу, якого набули деякі тези пана Віктора Пінчука із зазначеної статті, Міжнародний фонд «Відродження» має повідомити про таке:
1. Ми не поділяємо думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, чи зняти з порядку денного стратегічні цілі, які підтримуються більшістю суспільства та зафіксовані в українському законодавстві.
2. Попри кризові явища, які зазнає Європейський Союз як інтеграційний проект, і брак ясності з кінцевим форматом інтеграції України до Європи, саме європейські норми і цінності виступають тим необхідним орієнтиром, без якого важко розраховувати на успіх життєво важливих трансформацій в Україні. Відмова від вектору інтеграції в ЄС та НАТО не вирішить жодної проблеми у стосунках з Москвою (адже Україна була офіційно «позаблоковою» на момент анексії Криму), натомість остаточно деморалізує українське суспільство та підірве довіру до України за кордоном як до країни, що не має стійких орієнтирів власного розвитку та керується кон'юнктурою та страхами у визначені свого історичного шляху.
3. Ми не вважаємо, що винесення «за дужки» питання Криму і реінтеграція окупованого Донбасу на умовах Росії (а це станеться внаслідок пропонованих «псевдовиборів») зробить Україну життєздатною державою. Навпаки, прийнявши такі умови, Україна неминуче під шляхом Боснії і Герцеговини і стане лише номінально цілісною країною, подальша фрагментація якої буде лише питанням часу. Відмова ж від боротьби за Крим означатиме зраду не лише кримських українців, але і цілого народу - кримських татар, які страждають від безправ'я в умовах окупації.
4. Не поділяючи тези, викладені в згаданій статті, ми, проте, продовжуємо виконувати свої партнерські зобов'язання у проектах, які ми здійснюємо спільно з Фондом Віктора Пінчука. Зокрема, в січні ми підтримуємо відвідання групою українських політиків, посадовців, незалежних експертів та інтелектуалів "Українського сніданку" в рамках Економічного Форуму в Давосі. Ми сподіваємось, що підтримувані нами учасники зможуть скористатись запропонованим їм міжнародним майданчиком, щоб донести свої позиції до світових та європейських лідерів, що зберуться у Давосі.
5. Міжнародний фонд «Відродження» залишає за собою право визначатися щодо подальших планів співпраці з Фондом Віктора Пінчука, як і з іншими партнерами Фонду, за умови дотримання спільних цінностей і програмних пріоритетів.
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Сорос готовит фронтальную атаку на Дональда Трампа
https://strana.ua/articles/analysis/41382-soros-obyavlyaet-vojnu-donaldu-trampu.html
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До речі - в США сорос створив фонд для боротьби проти Трампа. А ви думаєте звідки стільки антитрампівських коментарів під американськими прапорцями?
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Корупціонерка ще щось радить...
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http://www.irf.ua/grants/contests/
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На все остальное - у тебя руки не из того места растут, а вместо головы Д
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