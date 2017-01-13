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 Сирия заявила об авиаударе Израиля по аэродрому вблизи Дамаска. ФОТО+ВИДЕО

Командование сирийской армии заявило, что Израиль нанес удар по военному аэродрому около Дамаска

Сирия заявила, что ракеты были выпущены из района недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля, пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Сирийские военные назвали бомбардировки "вопиющими" и пообещали ответить на атаку.

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Речь идет об авиабазе в районе Эль-Мезза на западе Дамаска. Издание The Times of Isael со ссылкой на очевидцев сообщает о пожаре и машинах "скорой помощи" в районе аэродрома.



взрыв сирия бомбардировка бомбардировки


Сирийские военные в декабре заявляли об ударе израильских ВВС в районе Дамаска ракетами земля-земля. The Times of Israel тогда отмечала, что около Дамаска находятся отряды "Хезболлы", которую Израиль считает террористической организацией. "Хезболла" в Сирии поддерживает режим президента Башара Асада.

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30 ноября Израиль нанес удар по позициям "Хезболлы" в районе Дамаска.
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Вот и я считаю, что надо кацапов мочить а потом уже Асада, если его свои не замочат.
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военно воздушные силы нанесли удар ракетами земля-земля?!
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Они стреляли не поднимаясь в воздух. Прямо со взлетки.
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Сподіваюсь , що було утилізовано хоч декілька скрєпних кацапських "ікарів".
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весь ньюанс в том, что в Израиле много беспилотников различного применения. Есть постановщики помех для ПВО, есть постановщики ложных целей, есть и другая лабуда. И вот когда начинаеся атака то, в небе просто кавардак творится. Мало того, что приходится боротся с кучей помех, ак ещё и непонятно кто-куды летит. Это вам не на пулягоне по мешеням шмалять.
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Ау путин, где же доблестные вкс с хвалёнными с400 и панцырями. Чё у(рались. Это же не беззащитные мирные кварталы бомбить. И не стрелять прячась за спинами женщин и детей. Чё там московские пропаГадоны выдумают.
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Пусть бы себе этот пропагандон паРашный йух отрезал в знак протеста ...
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Краще би він собі зайву хромосому відрізав коли на рассєє забороняли .
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Это не первый удар. Перед тем как эрефия полезла в Сирию, Мацквабад посетил министр обороны Израиля и в разговоре предупредил, шоб раися не вздумала вооружать Хезболлу, а то Израиль будет херячить по объектам. Гдето год назад кацапы завезли свои С-400 на территорию, которую контролирует Хезболла ну, и Израиль выполнил своё обещание. Тогда на сайте МИД эрефии появилася глубокая озабоченость и с Тель-Авива ответили, что просто выполнили обещание и пообещали последовно продолжать реагировать в подобном духе. Кацапам ничего не осталося как быренько снять озабоченость с сайта. Так шо, Биби таки последовный
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по моему уже ни для кого не секрет что хезболла это кадровые российские военные.
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Та им похер шо раиские военные шо, С-400. Тихонько прилетели (на сколько мона тихо на реактивном аэроплане), долбанули и потом говорят: а-я-яй, как же так, а мы предупреждали....
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Та это было на вашем таки телевидении. Год прошёл и уже не помню на каком канале. Но, русская версия там точно есть. Даже ссылка была на сайт МИД эрефии.
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Знаешь чем исравата отличается от обычной ваты? Она не пострадала от путинских делишек, и поэтому она более упоротая.
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Как это "не пострадала"?!А убитые израильтяне (чьи-то дети,родители,братья,сестры...)?Убитые типа "исламистами",а фактически стоящим за ними путиным!
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И слава Б-гу, что армия не даёт передать Хезболле вооружение, чтобы никто не страдал. Даже исравата.
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"Сирийские военные в декабре заявляли об ударе израильских ВВС в районе Дамаска ракетами земля-земля."

А что, ВВС, т.е. самолеты, могут такие ракеты запускать?
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это самолет стоит на полосе и пиу пиу ракетой с земли по земле я так понимаю.
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ну,не обязательно стоит--он может кататься по аэродрому
главное,не взлетать--а то ракеты в "воздух-земля" превращаются
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Чисто теоретически. ракеты средней дальности находятся в подчинении ВВС. Я не знаю в чьем подчинении находятся тактические ракеты и РСЗО большой дальности.
На самом деле никто не стрелял. Просто криворукий техник закурил сидя бочке бензина.
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Израильтяне давно бы разгребли весь этот мордор донбасский.Что мешает нашим вот так накрывать позиции террористов.их артиллерию и грады.Там больше политики,чем боевых действий,а расхлебывают все это патриоты Украины.Каждый день несем потери.
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ответка будет не меньшей чем удар.
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мешает корысть и симпатии к пьютину среди руководства
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Чем накрывать? Артиллерией - тогда это просто перестрелка и она уже идёт. Беспилотниками - они у нас есть (я об ударных, а не о китайских летающих камерах)? Авиацией - о буках из военторга забыли? Умные ракеты - даже не смешно ввиду их стоимости. Парочка на Пукина и Захерченко есть. а чтобы каждый вражеский танк ими накрыть - просто бред.

Кроме того, важнейший фактор - это подготовленность персонала. У нас много боевых пилотов (с налётом хотя бы 150 часов/год)? А операторов БПЛА?

Всё. на что мы пока способны - немногочисленные точечные удары и оборона. На том и стоим. Надеемся. что рашка рухнет раньше.
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главное оружие украины это открытые судебные процессы над агентами кгб. кучмо, мертвечук, барыга офшорная...
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Слава Израилю!Слава израильским ВВС!Надеюсь израильтяне наконец-то поняли,что ИГИЛ (устроивший недавний теракт в Иерусалиме)-это филиал ВСБ россии.Так же,как и режим Асада.А значит:нанося удары по асадовскому режиму (тайному союзнику ИГИЛ),Израиль наносит удар и по самому ИГИЛ,и по стоящей за Асадом с ИГИЛом россии.Ибо и Асад,и ИГИЛ-это все россия!
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Израиль давно и последовно долбит и глазок не строит.
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Ща "кузя" загрузит в топку пару тысяч галош и евреи затрепещат от ужаса.
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тихо, "кузя" на задании - он санкцыонную рыбу давит, по секретному приказу шойгу
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пару советников из раши может прихлопнули
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По ходу от Тевериадского озера до Дамаска более 100км. Это уже дальность тактических ракет (от 1-300 км). Учитывая, что Израиль имеет на вооружении ТР EXTRA с GPS наведением и может запускаться с ПУ РСЗО, то Сирия имеет очень большие проблемс....
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Не, Сирия проблем не имеет. Проблемы имеет Хезболла с приёмом расейских систем ПВО и прочьей лабуды.
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немного подгорелых кацапских пердаков из хезбалы, это всегда позитивно.
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израильтяне просто молодцы, бить врага на опережение и не обращать внимания на всякую хрень этому у них стоит нам поучится.
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Израиль играет основную роль в том регионе и имеет самую сильную и вооружённую армию. Там ничего не произойдёт, что бы не устроило Израиль. Они пока наблюдают со стороны и изредка корректируют события.
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безвоздушно-космические силы новодевичьего монастыря выступили с суровой молитвой-предупреждением!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСирия заявила об авиаударе Израиля по аэродрому вблизи Дамаска. ФОТО+ВИДЕО
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