 Сирия заявила об авиаударе Израиля по аэродрому вблизи Дамаска. ФОТО+ВИДЕО

Сирийские военные назвали бомбардировки "вопиющими" и пообещали ответить на атаку.
Речь идет об авиабазе в районе Эль-Мезза на западе Дамаска. Издание The Times of Isael со ссылкой на очевидцев сообщает о пожаре и машинах "скорой помощи" в районе аэродрома.
#عاجل #دمشق- محمد ياسين (@MHDYASEEN4) 12 января 2017 г.
لحظة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمطار #المزة العسكري بدمشق واندلاع الحرائق#SYRIA pic.twitter.com/SmY5skqVhK
Сирийские военные в декабре заявляли об ударе израильских ВВС в районе Дамаска ракетами земля-земля. The Times of Israel тогда отмечала, что около Дамаска находятся отряды "Хезболлы", которую Израиль считает террористической организацией. "Хезболла" в Сирии поддерживает режим президента Башара Асада.
30 ноября Израиль нанес удар по позициям "Хезболлы" в районе Дамаска.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А что, ВВС, т.е. самолеты, могут такие ракеты запускать?
Ответить
Ответить
главное,не взлетать--а то ракеты в "воздух-земля" превращаются
Ответить
На самом деле никто не стрелял. Просто криворукий техник закурил сидя бочке бензина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кроме того, важнейший фактор - это подготовленность персонала. У нас много боевых пилотов (с налётом хотя бы 150 часов/год)? А операторов БПЛА?
Всё. на что мы пока способны - немногочисленные точечные удары и оборона. На том и стоим. Надеемся. что рашка рухнет раньше.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что у царя с мордой лица?
Ответить
Ответить