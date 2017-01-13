 Сирия заявила об авиаударе Израиля по аэродрому вблизи Дамаска. ФОТО+ВИДЕО

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Сирия заявила, что ракеты были выпущены из района недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля, пишет Reuters , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь Сирийские военные назвали бомбардировки "вопиющими" и пообещали ответить на атаку.Речь идет об авиабазе в районе Эль-Мезза на западе Дамаска. Издание The Times of Isael со ссылкой на очевидцев сообщает о пожаре и машинах "скорой помощи" в районе аэродрома.

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Сирийские военные в декабре заявляли об ударе израильских ВВС в районе Дамаска ракетами земля-земля. The Times of Israel тогда отмечала, что около Дамаска находятся отряды "Хезболлы", которую Израиль считает террористической организацией. "Хезболла" в Сирии поддерживает режим президента Башара Асада.30 ноября Израиль нанес удар по позициям "Хезболлы" в районе Дамаска.