 В подъезде столичной многоэтажки произошел взрыв: пострадал мужчина. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения.
Проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.
Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют произошедшее как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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