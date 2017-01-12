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Все про:взрыв (3584) взрывчатка (664) Киев (15804) Нацполиция (5435)

 В подъезде столичной многоэтажки произошел взрыв: пострадал мужчина. ФОТОрепортаж

Происшествие случилось в Днепровском районе Киева. В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения. Начато уголовное производство по факту покушения на убийство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения.

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Проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.

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Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют произошедшее как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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ну что тут коментнуть...а знаю,кацапы казлы-всегда актуально.
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кацапы даже тогда казлы, даже тогда, когда комментаторы тупые.

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И поучи правописание, неуч.
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а по серьезному пацанчег чегото не договаривает
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Така собі звичайна реакція звичайноі людини
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Да, обычный человек засунул бы туда руку, шоб узнать почему платежка ЖКХ зашипела.
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11 мар. 2016 г. - 11.03.16 16:47 - В Киеве декоммунизировали более 70 улиц и переулков Городской голова Киева ... Материалы по теме: Декоммунизация ... Луначарского названа в честь Митрополита Андрея Шептицкого,
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это почтальон печкин, принес посылку для вашего мальчика.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ подъезде столичной многоэтажки произошел взрыв: пострадал мужчина. ФОТОрепортаж
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