 Оперативники ДВБ Нацполиции задержали столичного полицейского, требовавшего $6 тыс. взятки с грабителя. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
В конце 2016 года в УСБ столичной полиции поступило заявление от мужчины о том, что один из сотрудников уголовной полиции Киева во второй раз требует от него деньги.
Проверкой, проведенной подразделением внутренней безопасности, было установлено, что заявитель вместе с 30-летним подельником являются подозреваемыми в ограблении, совершенном на территории Шевченковского района столицы. С задержанными связался оперуполномоченный столичного розыска, который был хорошо знаком с сообщником заявителя. Оперативник предложил заявителю "помочь" избежать избрания меры пресечения, связанной с лишением свободы за 2,5 тысячи долларов США, которые он позже и получил.
Впоследствии полицейский снова вышел на связь с мужчиной. В этот раз пообещал повлиять на решение суда в уголовном производстве, что, якобы, поможет подозреваемому не попасть за решетку. Цена вопроса - 3,5 тысячи долларов США. Мужчина сначала согласился и передал оперативнику 750 долларов, но затем обратился к внутренней безопасности полиции. По материалам проверки данного заявления следственным отделом прокуратуры Киева было начато уголовное производство.
Работниками УВБ был задокументирован факт получения оперативником 500 долларов США, а затем - еще 2,2 тысяч иностранной валюты, которые он разделил со своим знакомым, 30-летним ранее судимым. После второй передачи денежных средств полицейского и его криминального друга задержали сотрудники отдела физического обеспечения и оперативного сопровождения ДВБ Национальной полиции Украины.
25-летний старший лейтенант полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Санкция ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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Поліція так само діє як совєтська влада в 1917-му
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ментовпаліцейских нада посадить?!
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воно не винне))))))))))))))))))
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