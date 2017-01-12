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 Оперативники ДВБ Нацполиции задержали столичного полицейского, требовавшего $6 тыс. взятки с грабителя. ФОТОрепортаж

Подозреваемый в совершении ограбления сам обратился к внутренней безопасности полиции, когда полицейский стал вымогать взятку повторно. Оперативника и его подельника, ранее судимого, задержали в момент получения денег.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В конце 2016 года в УСБ столичной полиции поступило заявление от мужчины о том, что один из сотрудников уголовной полиции Киева во второй раз требует от него деньги.

Проверкой, проведенной подразделением внутренней безопасности, было установлено, что заявитель вместе с 30-летним подельником являются подозреваемыми в ограблении, совершенном на территории Шевченковского района столицы. С задержанными связался оперуполномоченный столичного розыска, который был хорошо знаком с сообщником заявителя. Оперативник предложил заявителю "помочь" избежать избрания меры пресечения, связанной с лишением свободы за 2,5 тысячи долларов США, которые он позже и получил.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл, - Луценко. ФОТО

Впоследствии полицейский снова вышел на связь с мужчиной. В этот раз пообещал повлиять на решение суда в уголовном производстве, что, якобы, поможет подозреваемому не попасть за решетку. Цена вопроса - 3,5 тысячи долларов США. Мужчина сначала согласился и передал оперативнику 750 долларов, но затем обратился к внутренней безопасности полиции. По материалам проверки данного заявления следственным отделом прокуратуры Киева было начато уголовное производство.

взятка полиция

Работниками УВБ был задокументирован факт получения оперативником 500 долларов США, а затем - еще 2,2 тысяч иностранной валюты, которые он разделил со своим знакомым, 30-летним ранее судимым. После второй передачи денежных средств полицейского и его криминального друга задержали сотрудники отдела физического обеспечения и оперативного сопровождения ДВБ Национальной полиции Украины.

Смотрите также: На взятке в $500 задержан работник ГФС в Луцке, - СБУ. ФОТО

25-летний старший лейтенант полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Санкция ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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соблюдением хоть некоторых правил,ну и еще грабители грабят всех,а менты только грабителей.......ну и там правонарушителей всяких...как я и ты если спымают канечно
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А вы не перепутали мусоров которые всех грабят с простыми уголовниками у которых есть хоть какие -то понятия ?
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какие нафиг понятия,это ж не кино,по пнятиям ты терпила,без обид,я прорсто тебе обьясняю и на тебя понятия не распространяются,а для ментов ты все таки гражданин,хоть официально
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Ты это расскажи родственникам убитого мусорами в Кривом Озере ?Официальный ты наш.
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ну окей выберем смотрящего..............таке шось
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Много чем. От грабителей еще можно защититься, а от полицейских грабителей посодют если будешь защищаться.
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ну не в органах а так 11лет в армии а потом.......не скажу,но я инсайдер вообщето
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но это работа,а гражданская позиция это уже личное тут я майданутый бандера
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Это Вам господа ответ на "А пачему на "фото" грабителей ,убийц и насильников нет лиц а только пиксели"
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палиция выродыш народа,ну хоть легше чем у кацлов,там ващще наглые беспредельщики,нащи хоть застенчивые(няшки)
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Следак, не патрульный, как раз туда Хатии и не дали добраться.
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А ведь многие думали, что смена формы и названия изменит сущность МУСОРа? Какими они были, такими и остались. 25 лет, Карл, 25!
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Ровесник независимой Украины. Аура какая-то не та, даже без всякого янека и шоколада.
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Грабуй награблене,або експропріація експропрійованого,
Поліція так само діє як совєтська влада в 1917-му
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так воно не мент і не поліцай, воно керівник)
воно не винне))))))))))))))))))
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люстрованные и переаттестованные мусора начали жить по новому, как обещал панамский безальтернативец, и теперь они облагают поборами дважды.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОперативники ДВБ Нацполиции задержали столичного полицейского, требовавшего $6 тыс. взятки с грабителя. ФОТОрепортаж
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