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Все про:взятка (3218) ГПУ (7954) коррупция (6542) Луценко (6300) судья (1640)

 Судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл, - Луценко. ФОТО

Правоохранители задержали судью Хозяйственного суда Киева, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 16 тыс. долл.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Судья Киевского апелляционного админсуда Василенко записал на сестру 700-метровый дом в Киеве, - "Наші гроші". ВИДЕО

"Рыбалка на особо влиятельных взяточников открыта! Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ был задержан на горячем судья Хозяйственного суда Киева, который мошенническим способом пытался получить у предпринимателя 16000 долл. за решение в высших инстанциях Хозяйственного суда вопросов в пользу взяткодателя", - написал он.

взятка луценко хозсуд

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в мошенничестве член ВСЮ Гречковский вернулся на работу

взятка луценко хозсуд


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Тільки будь обережним,Юра,не провалися під лід!
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Это как спортивная рыбалка - ловят а потом выпускают .
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да какой там))такими людями не разбрасываются да и заменить ненакого))таких спецов мало только на повышение)))ще и орден к празднику)))тока так))
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Уверен: завтра, он выйдет на работу, как и тысячи таких как он, судей взяточников.
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якщо не вийде--видалиш своє повідомлення?
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он чуток погорячился не завтра))а вот через месячишко полтора точно выйдет))отдохнет съездит на острова))а потом вернется да с новыми силами)))
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ты посмотри ловят каждый день, только еще никого не посадили
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Вместо пожизненного судейского статуса для таких выблядков должно быть законодательно закреплено пожизненное заключение....Без права реабилитации...
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а смысл? 2 года достаточно, с конфискацией при чем у всей семьи, с лишением права занимать любые должности и без возможности выезда, содержать их еще за наш счет... таких упырей в Украине 1,2 млн.
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та й справді...Навіщо за наші гроші його довічно готувати?Хай без грошей на свободу вийде--ото буде кара!
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это не взятка, это колядки, кстати че так мало? у прокуроров вон по пол ляма $ находили дневной "выручки", судья от стаи отбился?
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та уже не интересно о задержании слышать без конечного результата.
потрошат и выпускают-в жо...
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И што дальше? Под домашний арест его в его же загородном коттедже? Пеця же принял закон что за економические преступления у нас не садят.
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Колядовать - это экономическое преступление или взятка?😀
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Толку з того, шо його спіймали,якщо наказаний він не буде,бабло розприділять,і все почнеться заново.Ця система поки що неубиваємая
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Через месяц судья хозсуда восстановился через суд и приступил к своим обязаностям,понурые рожи соевых обезьян с соплями,а что мы можем.И больше ничего.Эти "пабеды" соевые алкаш можешь по утрам своему боссу показывать.Ему будет приятно)))
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Пачка долларов на фото - не как не 16000 $ . Или силовики дали ему время прошмыгнуться по бутикам ?
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Огород-палісаднік уже вскопалі, нє?!? Магу памочь....
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Рыбак,где крупная рыба ? Или ты по принципу ,поймал-отпустил !!!
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Ворон ворону глаз не выклюет- сказала ворона Злочевский вороне Луценку.
угу, - ответил тот не открывая рота, чтобы не уронить денег туда набитых
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Учитывая , что у судей дома по 2-3 миллиона долларов- это были деньги на коффффе ..
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Судья, видимо, жадный был, не делился со "смежниками"!
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Каждый день эти новости , а где посадки ? Или судей спасают другие судьи ???
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Судить по делам о коррупции и против государственности должны суды присяжных. Иначе мафия останется бессмертной.
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Честность и неподкупность должна стоить больших денег- сказало правительство. "Угу"-сказало тело в мантии, бросая пачку зеленых бумажек себе в пасть.
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значить їм потрібно підвисити зарплату щоб такого небуло
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Діло Пашинского живе, ну, чи якось так:
Сьогодні близько 12.15 на вулиці Приморській в Одесі колишній заступник прокурора Одеської області та військовослужбовець АТО влаштували стрілянину.
Про це повідомляє УНН.
За словами очевидців, інцидент стався через те, що чоловіки не поділили дорогу і вирішили проблему розв'язати за допомогою зброї. Екс-заступник прокурора дістав пістолет і вистрілив в ногу бійцю АТО. Той, у свою чергу, прострелив ногу екс-заступнику прокурора.
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Охендовский уже объяснил где гроши на дворец взял?
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Скинув бакси в сніг, тобто не винен, зуб даю через місяць виправдають і підвищать!
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А фули толку? Задержан... Как задержали, так и выпустят. На фонарный столб крысу! Хоть одну! А так, пошли вы нах! Походу, капец стране подходит. Чует сердце, колиивщина уже не за горами! Даже те, кто в жизни даже муху не обидел, зубами крыс рвать будут.
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Соко сколько 1600 бумажек ? Не позорился бы уже
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСудья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл, - Луценко. ФОТО
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