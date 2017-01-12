"Рыбалка на особо влиятельных взяточников открыта! Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ был задержан на горячем судья Хозяйственного суда Киева, который мошенническим способом пытался получить у предпринимателя 16000 долл. за решение в высших инстанциях Хозяйственного суда вопросов в пользу взяткодателя", - написал он.
Судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл, - Луценко. ФОТО
Правоохранители задержали судью Хозяйственного суда Киева, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 16 тыс. долл.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Рыбалка на особо влиятельных взяточников открыта! Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ был задержан на горячем судья Хозяйственного суда Киева, который мошенническим способом пытался получить у предпринимателя 16000 долл. за решение в высших инстанциях Хозяйственного суда вопросов в пользу взяткодателя", - написал он.
"Рыбалка на особо влиятельных взяточников открыта! Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ был задержан на горячем судья Хозяйственного суда Киева, который мошенническим способом пытался получить у предпринимателя 16000 долл. за решение в высших инстанциях Хозяйственного суда вопросов в пользу взяткодателя", - написал он.
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потрошат и выпускают-в жо...
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"Ну вот что я сделал не так ?"
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угу, - ответил тот не открывая рота, чтобы не уронить денег туда набитых
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Сьогодні близько 12.15 на вулиці Приморській в Одесі колишній заступник прокурора Одеської області та військовослужбовець АТО влаштували стрілянину.
Про це повідомляє УНН.
За словами очевидців, інцидент стався через те, що чоловіки не поділили дорогу і вирішили проблему розв'язати за допомогою зброї. Екс-заступник прокурора дістав пістолет і вистрілив в ногу бійцю АТО. Той, у свою чергу, прострелив ногу екс-заступнику прокурора.
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