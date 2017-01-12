 Судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл, - Луценко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко."Рыбалка на особо влиятельных взяточников открыта! Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ был задержан на горячем судья Хозяйственного суда Киева, который мошенническим способом пытался получить у предпринимателя 16000 долл. за решение в высших инстанциях Хозяйственного суда вопросов в пользу взяткодателя", - написал он.

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