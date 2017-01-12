 При оформлении ДТП в Полтаве в автомобиле обнаружены гранаты и ружье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В дежурную часть отделения полиции №2 Полтавы поступило сообщение, что при оформлении ДТП без пострадавших, патрульные полицейские обнаружили в автомобиле "Хонда" три гранаты, нож и охотничье ружье. Происшествие произошло около 12:30 по улице Барышня в Полтаве.
38-летний водитель автомобиля о происхождении боеприпасов объяснения не предоставил. Полицейские изъяли вещественные доказательства и устанавливают все обстоятельства происшествия.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция данной статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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Гранати- рибалка затятий.
Ну а з ножом, певно, на кабана...
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