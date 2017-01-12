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Все про:боеприпасы (811) граната (471) ДТП (5346) оружие (3531) Нацполиция (5433) Полтава (454)

 При оформлении ДТП в Полтаве в автомобиле обнаружены гранаты и ружье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Полтаве во время оформления ДТП патрульные полицейские обнаружили в автомобиле гранаты и охотничье ружье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В дежурную часть отделения полиции №2 Полтавы поступило сообщение, что при оформлении ДТП без пострадавших, патрульные полицейские обнаружили в автомобиле "Хонда" три гранаты, нож и охотничье ружье. Происшествие произошло около 12:30 по улице Барышня в Полтаве.

оружие

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полтавчанин лишился кисти в результате взрыва неизвестного устройства в подъезде дома, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

38-летний водитель автомобиля о происхождении боеприпасов объяснения не предоставил. Полицейские изъяли вещественные доказательства и устанавливают все обстоятельства происшествия.

оружие

Смотрите: В Полтавской области во двор частного дома бросили гранату. ФОТО

оружие

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция данной статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Смотрите: Пьяный мужчина на Киевщине пришел выяснять отношения к бывшей жене, прихватив с собой боевую гранату. ФОТО

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А как людям себя защитить от бандитов ,на вороохранительные органы ведь надежды никакой ...
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на Подоле авария... кстате,а какое право имели полицейские делать обыск авто тем более что пострадавших не было?
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О каком обыске ты говоришь, когда из окон стволы торчат.
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думаю там все было приныкано,там же не полные лохи были!
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Рушниця- на лося полювати їхав.
Гранати- рибалка затятий.
Ну а з ножом, певно, на кабана...
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а где высказывания про петю и соевых как так до сих пор нет
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри оформлении ДТП в Полтаве в автомобиле обнаружены гранаты и ружье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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