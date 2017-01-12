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Все про:авто (3920) дети (2863) Одесса (5268) подарок (121) Порошенко (10358)

 Порошенко в Одессе передал микроавтобус семье, в которой летом родилось 5 детей. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область посетил многодетную семью, в которой летом родилось пятеро детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

порошенко

24 июня 2016 года одесситка Оксана Кобелецкая родила в один день пятерых детей: двух девочек и трех мальчиков. Мальчиков назвали Денис, Владислав и Давид, девочек - Александра и Дарья. Кроме пяти младенцев, Оксана с мужем Сергеем воспитывают трехлетнюю дочь Алису.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались"

В подарок от городских властей семья получила пяти комнатную квартиру, где был сделан ремонт и закуплена мебель.

порошенко

"Вы - уникальная семья. Мы долго думали, что вам подарить чтобы поздравить с праздниками и подарить то, что нужно для такой большой семьи. Квартира у вас уже есть - хорошая и с хорошим видом. Поэтому у нас для вас сюрприз - мы решили подарить вам микроавтобус", - сказал Порошенко и вручил ключи от автомобиля "Пежо" Expert Tepee 2.0.

порошенко

Также читайте: Приеду еще раз, без камер и пиара, - Порошенко поручил обеспечить стабильную работу Одесского центра админуслуг

Глава государства за рулем микроавтобуса вместе с супругами также проехался по двору и пообщался с жителями дома.
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Это зрада и пиар !!!! Потом автобус заберут
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Что для него автобус? Он хаммеры дарит армии. А шо ты подарил армии? Или тока нытье ,шо ты бедный и несчастный?
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А про автобус где по ссылке?
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Хуйло вот тоже давеча с "рыбаками" чайку откушать изволило.
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Надо дописать - Микроавтобус забитый контрацептивами.
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Гарна новина.

Тільки як же це все показушно!...
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Ага, куплений за свої кошти. З Президентської зарплати.
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Ключевим в статті є "В подарок от городских властей семья получила"
При чому тут порошенко?
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И почему Порох на встречу приехал с нотариусом?)))))))))))
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а как бус на них оформить в собственность? ну чтобы никуда они не ездили?
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А зачем вырываешь слова из контекста? Да там есть от городских властей,но не бусик ,а КВАРТИРА. Ты провокатор?
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В подарок от городских властей семья получила квартиру , где про микроавтобус ?
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Смотрю на ету фотку и что то мне кажется что все они мало походят на украинцев
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шо пархатий за свои кровно украденные купил?
не верю !
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шо, за свои кровные купил и передал. Шото не верится, жлоб он, за свои не купит, за наши может.
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и своё свиное рыло попиарил!!!
соесосы,давай питора восхвалять!!!
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ПАНАМЫЧ!!!
Передай лутше народу Украины доллар по 12!!!
А не по 29 как сегодня...
СУКА ТЫ ГОРДАТАЯ
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заеб/****ли нитики **** .
долар может сразу по 5,5 сделать???
чемодан-вокзал- и едьте куда хотите !! **** **** **
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а что за два плешивых уе@ана по бокам стоят?друзья барыги?
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Найдите 10 отличий:


Хуйло скромненько так даже во главе стола не село в отличии от.
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У мамы одесской пятерни Оксаны Кобелецкой случилась звездная болезнь.
Судя по всему, популярность на центральных телеканалах и участие в дорогих рекламных кампаниях вскружили женщине голову, поскольку она стала хамить одесским журналистам.
Кобелецкая заявила сегодня в ходе интервью журналисту 048, что мы "тырим" без спроса фото со страниц ее блогов.
Отметим, что в своих материалах мы ВСЕГДА указываем авторство снимков, и за полгода ни одного замечания со стороны Кобелецкой об использовании фото из соцсетей мы не получили.
Более того, с момента рождения пятерни мы помогали росту популярности Кобелецкой, благодаря чему семья получала вполне материальные бонусы в виде пополнения банковского счета. А когда в соцсетях появились мошенники, которые представлялись родителями "пятерни", мы сразу же предупредили одесситов о преступниках.
Еще стоит сказать, что в предыдущем нашем с Кобелецкой интервью, она была сама доброжелательность. А полгода назад именно издание 048 первым спросило о квартире, и она сказала, что им негде жить, что семья вынуждена ютиться на даче. После этого власти выделили 5-комнатную квартиру Кобелецкой, в которую она на днях въехала.
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Ты почему это кляузу на моего друга Одессита написал ? Чьим клоном являешься?
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ну просто чудо бля а не през -и чо на его пинзят????????????????
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Патамуша нас 35 мульйонов, у которых пока только отнимают, а квартиру и машину дали тока одной рожалке.
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Подарить автомобиль- это круто! Надеюсь, оплатил за счет прибыли от фабрики "Рошен"?
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Пиар на лицо.Но , ляксеич,тебе это уже не поможет.
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Автобус небось зарегистрировал перед этим в СЛЕПОМ ФОНДЕ?
Как ты уже всех достал ЖЕРИ-МОРДА!!!
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аааа боты .сказать шо хуйло-хуйло?.ТАК ОТ ВОНО ХУЙЛО!!!!!!!!!
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порохоботы, та юлька просто лопух по сравнению с вашим боровом-пиарщиком дешевым
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Благодетель! И ни разу не для пира. Большой души человек наш Петро!
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фсе, супер герой. медаль ему на грудь-на все пузо и орден на спину.
потом, когда заберут машину с показухи, будем смеяться.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в Одессе передал микроавтобус семье, в которой летом родилось 5 детей. ФОТОрепортаж
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