 Порошенко в Одессе передал микроавтобус семье, в которой летом родилось 5 детей. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
24 июня 2016 года одесситка Оксана Кобелецкая родила в один день пятерых детей: двух девочек и трех мальчиков. Мальчиков назвали Денис, Владислав и Давид, девочек - Александра и Дарья. Кроме пяти младенцев, Оксана с мужем Сергеем воспитывают трехлетнюю дочь Алису.
В подарок от городских властей семья получила пяти комнатную квартиру, где был сделан ремонт и закуплена мебель.
"Вы - уникальная семья. Мы долго думали, что вам подарить чтобы поздравить с праздниками и подарить то, что нужно для такой большой семьи. Квартира у вас уже есть - хорошая и с хорошим видом. Поэтому у нас для вас сюрприз - мы решили подарить вам микроавтобус", - сказал Порошенко и вручил ключи от автомобиля "Пежо" Expert Tepee 2.0.
Глава государства за рулем микроавтобуса вместе с супругами также проехался по двору и пообщался с жителями дома.
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Тільки як же це все показушно!...
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ну мужик.
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При чому тут порошенко?
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не верю !
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соесосы,давай питора восхвалять!!!
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Передай лутше народу Украины доллар по 12!!!
А не по 29 как сегодня...
СУКА ТЫ ГОРДАТАЯ
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долар может сразу по 5,5 сделать???
чемодан-вокзал- и едьте куда хотите !! **** **** **
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Хуйло скромненько так даже во главе стола не село в отличии от.
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Судя по всему, популярность на центральных телеканалах и участие в дорогих рекламных кампаниях вскружили женщине голову, поскольку она стала хамить одесским журналистам.
Кобелецкая заявила сегодня в ходе интервью журналисту 048, что мы "тырим" без спроса фото со страниц ее блогов.
Отметим, что в своих материалах мы ВСЕГДА указываем авторство снимков, и за полгода ни одного замечания со стороны Кобелецкой об использовании фото из соцсетей мы не получили.
Более того, с момента рождения пятерни мы помогали росту популярности Кобелецкой, благодаря чему семья получала вполне материальные бонусы в виде пополнения банковского счета. А когда в соцсетях появились мошенники, которые представлялись родителями "пятерни", мы сразу же предупредили одесситов о преступниках.
Еще стоит сказать, что в предыдущем нашем с Кобелецкой интервью, она была сама доброжелательность. А полгода назад именно издание 048 первым спросило о квартире, и она сказала, что им негде жить, что семья вынуждена ютиться на даче. После этого власти выделили 5-комнатную квартиру Кобелецкой, в которую она на днях въехала.
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Как ты уже всех достал ЖЕРИ-МОРДА!!!
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потом, когда заберут машину с показухи, будем смеяться.
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А який артистизм!
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Она по декларации БОМЖ!!!)))
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