 Полиция задержала 13 человек по подозрению в нападении на Зборовский райсуд в Тернопольской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Тернопольской области.
В сообщении отмечается: "На момент дебоша в зале находились подозреваемые, члены коллегии судей, родственники погибшего и другие граждане.
По предварительной информации, неизвестные ворвались в зал заседаний и бросили в клетку с четырьмя подозреваемыми две стеклянные банки с жидкостью, похожей на кровь.
В результате один из задержанных получил телесные повреждения. На место происшествия сразу выехал начальник ГУНП в области Александр Богомол, спецподразделение полиции и следственно-оперативная группа.
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Хулиганы после этого выбежали и сели в автобус, который принадлежит одной из националистических организаций и поехали в направлении Тернополя. По дороге их остановили сотрудники полиции и сопроводили до областного центра. Однако уже в центре города неизвестные начали убегать из микроавтобуса. Правоохранители, применяя спецсредства, задержали их.
Тринадцать мужчин доставили в городской отдел полиции, устанавливаются их личности и причастность к совершению хулиганства в зале суда. Следователи Зборовского отделения полиции открыли уголовное производство по статье 296 часть 2 УК - хулиганство, совершенное группой лиц.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 мая 2016 года, в Кременце Тернопольской области двое неизвестных напали и избили общественного активиста Виталия Ващенко на дворе его же дома. Мужчина от полученных травм скончался. Правоохранители задержали исполнителей и посредника заказ убийства.
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