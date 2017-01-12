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Все про:суд (19834) Тернопольщина (307)

 Полиция задержала 13 человек по подозрению в нападении на Зборовский райсуд в Тернопольской области. ФОТО

Более десяти неизвестных в камуфляжной форме и балаклавах ворвались в зал районного суда в Зборове. Происшествие случилось в четверг, 12 января, около полудня. Именно в это время там шло судебное заседание об убийстве общественного активиста из Кременеччины Виталия Ващенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Тернопольской области.

В сообщении отмечается: "На момент дебоша в зале находились подозреваемые, члены коллегии судей, родственники погибшего и другие граждане.

По предварительной информации, неизвестные ворвались в зал заседаний и бросили в клетку с четырьмя подозреваемыми две стеклянные банки с жидкостью, похожей на кровь.

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В результате один из задержанных получил телесные повреждения. На место происшествия сразу выехал начальник ГУНП в области Александр Богомол, спецподразделение полиции и следственно-оперативная группа.

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Хулиганы после этого выбежали и сели в автобус, который принадлежит одной из националистических организаций и поехали в направлении Тернополя. По дороге их остановили сотрудники полиции и сопроводили до областного центра. Однако уже в центре города неизвестные начали убегать из микроавтобуса. Правоохранители, применяя спецсредства, задержали их.

Тринадцать мужчин доставили в городской отдел полиции, устанавливаются их личности и причастность к совершению хулиганства в зале суда. Следователи Зборовского отделения полиции открыли уголовное производство по статье 296 часть 2 УК - хулиганство, совершенное группой лиц.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 мая 2016 года, в Кременце Тернопольской области двое неизвестных напали и избили общественного активиста Виталия Ващенко на дворе его же дома. Мужчина от полученных травм скончался. Правоохранители задержали исполнителей и посредника заказ убийства.

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ВЕРНИТЕ НАЗАД ЯНУКОВИЧА И ДОЛЛАР ПО 8 ГРИВЕН...


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Трещит по швам система воровская ...
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Гром прогремел - золяция идёт,
Губернский розыск рассылает телеграммы...
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всі хто треба вже сидять, скоро будуть полювати на мешканців Цензора
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Всё равно последняя капля будет а что послужит детонатором,то знает только Господь Бог !
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а сепаратистов также оперативно задерживают?
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похоже на провокацию СБУ или Авакова...- сейчас активизируется массовая посадка не угодных.. - впрочем и так идет давно...
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Кинули в клетку банки с кровью и кто-то из подозреваемых умудрился получить ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ???!!! Неужели синячок появился? Может пальчик порезал? Айяйяй! Какие жестокие террористы. К ногтю!!! А то путиннападет.
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Вреде бы недавно штурмы судов были, и никого не сажали... официально это называлось активисты на марше, а сейчас прихватили, а в чем разница с юридической точки зрения? Чем активист отличается от титушки?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала 13 человек по подозрению в нападении на Зборовский райсуд в Тернопольской области. ФОТО
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