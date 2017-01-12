 Адвокат Соколовская не опознала в найденном трупе своего исчезнувшего помощника: "Это не Сергей Федосенко". ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала адвокат Оксана Соколовская, передает Цензор.НЕТ.
"Ну что друзья, можно вздохнуть с облегчением! Труп очевидно не Сергея Федосенко по нескольким причинам. Первое: труп неизвестного человека, схожего на Сергея найден 22.07.2016 г., при этом фото с участием Сергея публиковали его знакомые и друзья 11.08., 21.08.2016 г. Второе: на опознании трупа с моим участием по дополнительным фото, стало понятно, что это не Сергей. Третье: Сергей всегда имел определенные странности и мечтает о признании, возможно ждет накала страстей для своего феерического появления! Кроме прочего, мать Федосенко рассказывала оперативным сотрудникам о звонках сына на Новый год. Как вариант, рассматриваю давление на свидетеля либо заинтересованность материальную. Так что делайте выводы господа", - заявила она, опубликовав фото с Федосенко.
Ранее Соколовская заявила: "Найден труп моего помощника, который последним перед убийством видел адвоката Грабовского".
Напомним, 31 октября 2016 года Соколовская сообщила о том, что исчез ее помощник - Сергей Федосенко. Он проходил свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, который защищал в суде одного из двух российских ГРУшников Александра Александрова. Юрий Грабовский исчез в начале марта 2016. На второй день после исчезновения Юрий Грабовский в сопровождении неизвестных мужчин приехал в свой офис, где как раз и находился помощник Соколовской Сергей Федосенко.
Позже тело Грабовского было найдено закопанным недалеко от Жашкова Черкасской области. Главная военная прокуратура задержала двоих подозреваемых - 19-летнего Максима Чмилева и 26-летнего Артема Яковенко. Позже в прокуратуре сообщили, что оба признали свою вину.
29 марта 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обнародовал видео, на котором Юрий Грабовский, находясь якобы под воздействием каких-то препаратов, заявляет, что отказывается защищать Александра Александрова.
Александр Александров и Евгений Ерофеев были захвачены в бою под Счастьем. Они сознались, что являются военнослужащими Главного разведуправления Генштаба РФ. Их обвинили в совершении теракта, в результате которого погиб украинский военнослужащий Вадим Пугачев.
Голосеевский районный суд приговорил их к 14 годам лишения свободы. После чего Ерофеев и Александров были обменяны на Надежду Савченко.
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