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Все про:Закарпатье (1223) контрабанда (1595) сигареты (485) ГФС (2230)

 Партия сигарет для контрабанды стоимостью 700 тысяч изъята на Закарпатье, - ГФС. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области сотрудники налоговой милиции задержали партию сигарет, стоимостью 700 тысяч гривен, которая предназначалась для незаконного перемещения через государственную границу Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, в одном из сел области, в домовладении фигуранта расследования был проведен обыск.

В результате были обнаружены и изъяты сигареты, предназначенные для незаконного перемещения за границу, стоимостью 700 тысяч гривен, и автомобиль. Общая стоимость изъятого составляет 825 тысяч гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные к организации незаконного канала переправки сигарет через границу".

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закарпатье сигареты гфс

закарпатье сигареты гфс

закарпатье сигареты гфс

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закарпатье сигареты гфс

закарпатье сигареты гфс

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