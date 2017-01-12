 Партия сигарет для контрабанды стоимостью 700 тысяч изъята на Закарпатье, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, в одном из сел области, в домовладении фигуранта расследования был проведен обыск.
В результате были обнаружены и изъяты сигареты, предназначенные для незаконного перемещения за границу, стоимостью 700 тысяч гривен, и автомобиль. Общая стоимость изъятого составляет 825 тысяч гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные к организации незаконного канала переправки сигарет через границу".
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