 На киевском заводе "Квазар" произошел взрыв и пожар, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в г. Киеве.
По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния.
Во время пожара два сотрудника завода получили ожоги. Пострадавших передали медикам.
На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.
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