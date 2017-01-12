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Все про:взрыв (3583) Квазар (5) пожар (2922)

 На киевском заводе "Квазар" произошел взрыв и пожар, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в одном из цехов завода "Квазар" на ул. Северо-Сырецкой, 3.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в г. Киеве.

По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния.

Во время пожара два сотрудника завода получили ожоги. Пострадавших передали медикам.

На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.

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Кладбище там недалеко, а "трамвайчик" где?
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