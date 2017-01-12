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Все про:МВД (8013) сервисные центры МВД (54) Тернополь (551)

 Новый сервисный центр МВД открылся в Тернополе. ФОТОрепортаж

12 января в Тернополе открылся 13-ый в Украине новый сервисный центр МВД.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Главном сервисном Центре МВД Украины.

Центр заменяет бывший МРЭО - предоставляет быстро и надежно административные услуги регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдачи и обмена удостоверений водителя, допуска к перевозке опасных грузов, а также другие услуги сервисных центров МВД. Осуществление замены удостоверения водителя отныне занимает около 30 минут, а перерегистрация авто - 2 часа.

Здесь внедрена самая современная система информационных технологий и коммуникативного оборудования. Работает электронная очередь, планшет для оценки качества обслуживания, веб-камеры и информационный киоск. В центре также есть и специальное визуальное оформление - графика от украинской дизайн-студии BRATY - Василия и Ивана Костенко.

Новый сервисный центр МВД открывал представитель команды реформы, руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. В мероприятии также приняли участие руководитель Регионального сервисного центра МВД в Тернопольской области Святослав Вишневский и начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

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тернополь центр сервисный

тернополь центр сервисный

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тернополь центр сервисный

тернополь центр сервисный

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тернополь центр сервисный

тернополь центр сервисный

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уиииии ! уси на майдан,парашенко зрадник ! выступаем ! - как то так должны выглядеть топ высеры от зрадодрочеров? и собирать по 20 лайков... почему же мне не ставят? что я делаю не так?
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возможно,а для чего оно в этом деле? это де удаленная работа,встаешь себе,даже с планшета или смартфона можно строчить,не обязательно на компе...зачем авто?
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по факту ничего не поменялось
делают всё долго, через онлайн записаться нельзя
я в запорожье 4 часа машину снимал с учёта
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Как стоит "куча посредников" за 500 грн за 1 час, так и осталось!
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Цензор.НЕТФотоОбществоНовый сервисный центр МВД открылся в Тернополе. ФОТОрепортаж
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