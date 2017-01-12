 Новый сервисный центр МВД открылся в Тернополе. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Главном сервисном Центре МВД Украины.
Центр заменяет бывший МРЭО - предоставляет быстро и надежно административные услуги регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдачи и обмена удостоверений водителя, допуска к перевозке опасных грузов, а также другие услуги сервисных центров МВД. Осуществление замены удостоверения водителя отныне занимает около 30 минут, а перерегистрация авто - 2 часа.
Здесь внедрена самая современная система информационных технологий и коммуникативного оборудования. Работает электронная очередь, планшет для оценки качества обслуживания, веб-камеры и информационный киоск. В центре также есть и специальное визуальное оформление - графика от украинской дизайн-студии BRATY - Василия и Ивана Костенко.
Новый сервисный центр МВД открывал представитель команды реформы, руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. В мероприятии также приняли участие руководитель Регионального сервисного центра МВД в Тернопольской области Святослав Вишневский и начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.
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делают всё долго, через онлайн записаться нельзя
я в запорожье 4 часа машину снимал с учёта
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