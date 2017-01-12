 Украина заинтересована в сотрудничестве и обмене опытом с военными Мьянмы, - Климкин. ФОТОрепортаж

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере , передает Цензор.НЕТ В рамках визита в главы МИД Украины в Республику Союз Мьянма Павел Климкин встретился с главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чи, главнокомандующим Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлайн.

"Главнокомандующий ВС Республики Союз Мьянма, которые не только защищают, но и поддерживают демократические изменения. Есть общий интерес в сотрудничестве и обмене опытом", - прокомментировал Климкин встречу с Мин Аун Лайн.