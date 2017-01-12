 Украина заинтересована в сотрудничестве и обмене опытом с военными Мьянмы, - Климкин. ФОТОрепортаж

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
В рамках визита в главы МИД Украины в Республику Союз Мьянма Павел Климкин встретился с главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чи, главнокомандующим Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлайн.
"Главнокомандующий ВС Республики Союз Мьянма, которые не только защищают, но и поддерживают демократические изменения. Есть общий интерес в сотрудничестве и обмене опытом", - прокомментировал Климкин встречу с Мин Аун Лайн.
Кроме того, по информации украинского МИД, Павел Климкин, находясь с визитом в Мьянме, пообщался с местными СМИ об Украине и актуальных международных вопросах.
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Jan. 12th, 2017 at 2:34 PM
Сегодня утром, примерно в 10 часов стало известно о задержании на территории оккупированного полуострова Крым российскими силовиками активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Как сообщил его коллега - Леонид Кузьмин, Андрея задержали и увезли на допрос...
Собственно, к чему я это пишу? Уверен, многие даже не догадываются.
Дело в том, что с самого утра, когда появилось данное сообщение, МИД Украины не сделало никакого заявления по поводу задержания её гражданина на оккупированной территории. Вот уже четвёртый час тишина. Захожу в твиттер МИДа и наблюдаю сплошь и рядом фотографии Климкина ручкающегося с президентом Мьянмы. Жму на хэштэг "#ВажливоСьогодні" и выскакивают сообщения, опять же, о визите Климкина в Мьянму! Захожу на страничку пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы и, о чудо, там так же вся лента в Климкине и Мьянме!
Знаете, что, друзья - это трындец! Уверен, был бы крымский-татарин задержан и увезён на допрос, наш любимый МИД уже бы бился в агонии и придумывал слёзные хэштэги. А тут четвёртый час неизвестности и полный информационный игнор со стороны столь важного государственного института. Хотя, я уже не в первый раз акцентирую внимание на том, что работа МИД в отношении оккупированного Крыму крутится лишь вокруг крымских-татар, а вот, что происходит с украинскими активистами... да многие даже не знают об их существовании!
От такое...
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Чугункин ищет куда продавать.
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