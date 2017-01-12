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 Украина заинтересована в сотрудничестве и обмене опытом с военными Мьянмы, - Климкин. ФОТОрепортаж

Глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с главнокомандующим Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Лайн заявил, что у стран есть общий интерес в сотрудничестве и обмене опытом.

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

В рамках визита в главы МИД Украины в Республику Союз Мьянма Павел Климкин встретился с главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чи, главнокомандующим Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Есть много планов и перспектив", - Климкин встретился с президентом Мьянмы Тхинь Чжо. ФОТОрепортаж

мьянма климкин аун лайн мин сан су чи


"Главнокомандующий ВС Республики Союз Мьянма, которые не только защищают, но и поддерживают демократические изменения. Есть общий интерес в сотрудничестве и обмене опытом", - прокомментировал Климкин встречу с Мин Аун Лайн.

мьянма климкин аун лайн мин сан су чи

"Ну и легендарная Аун Сан Су Чи. Борец за демократию не только в Мьянме, но и в регионе",- подписал Климкин фото с главой МИД Мьянмы.

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Кроме того, по информации украинского МИД, Павел Климкин, находясь с визитом в Мьянме, пообщался с местными СМИ об Украине и актуальных международных вопросах.

мьянма климкин аун лайн мин сан су чи
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Лучше обмениваться опытом с Чили !Там у хунты многолетние традиции и опыт как поступать с барыгами !
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В КРЫМУ ЗАДЕРЖАЛИ УКРАИНСКОГО АКТИВИСТА - МИД МОЛЧИТ
Jan. 12th, 2017 at 2:34 PM

Сегодня утром, примерно в 10 часов стало известно о задержании на территории оккупированного полуострова Крым российскими силовиками активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Как сообщил его коллега - Леонид Кузьмин, Андрея задержали и увезли на допрос...

Собственно, к чему я это пишу? Уверен, многие даже не догадываются.

Дело в том, что с самого утра, когда появилось данное сообщение, МИД Украины не сделало никакого заявления по поводу задержания её гражданина на оккупированной территории. Вот уже четвёртый час тишина. Захожу в твиттер МИДа и наблюдаю сплошь и рядом фотографии Климкина ручкающегося с президентом Мьянмы. Жму на хэштэг "#ВажливоСьогодні" и выскакивают сообщения, опять же, о визите Климкина в Мьянму! Захожу на страничку пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы и, о чудо, там так же вся лента в Климкине и Мьянме!

Знаете, что, друзья - это трындец! Уверен, был бы крымский-татарин задержан и увезён на допрос, наш любимый МИД уже бы бился в агонии и придумывал слёзные хэштэги. А тут четвёртый час неизвестности и полный информационный игнор со стороны столь важного государственного института. Хотя, я уже не в первый раз акцентирую внимание на том, что работа МИД в отношении оккупированного Крыму крутится лишь вокруг крымских-татар, а вот, что происходит с украинскими активистами... да многие даже не знают об их существовании!

От такое...
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Ну и в Украине и там хунта, так что оно понятно)
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Eh, on sjto kurit, ili imu v tiharja podsipali sjto to. - Dzjungli, korupcija neverojatnogo masjtaba, obsoljutno vezde, vo vseh sferah - a on o opite.
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Класс!!!! Будем на слонах в атаку ходить!!!
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Не, это они будут на "оплотах", Таиланд разрывает контракт.

Чугункин ищет куда продавать.
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Россия воспринимает размещение американской бронетехники и военнослужащих в Польше как угрозу своим интересам....Ватаны у вас шо горе? Одна буферная Беларусь будет сдерживать вашу границу от натиска западных капиталистов. Ватаны вы можете своих деревянных ватников снять с китайской границы и усилить свой западный фронт
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Демократия в Мьянме? Давайте все туда, ведь это пример для подражания и очень "влиятельная" страна.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина заинтересована в сотрудничестве и обмене опытом с военными Мьянмы, - Климкин. ФОТОрепортаж
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