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 "Благодарность измеряется в конкретных сепарах": Волонтеры передали дальномер Newcon украинским воинам на передовой. ФОТО

Волонтеры "Народного проекта" передали лазерный дальномер Newcon 6000 LRВ, который работает на дистанциях до шести километров одному из подразделений украинской армии, которое несет службу на передовой

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в "Народном проекте".

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"Это очень специфическое подразделение с очень грозным вооружением. Настолько специфическое, что мы не имеем никакого права говорить, где и что они делают на передовой", - отмечают волонтеры.

народный проект

Переданный аппарат измеряет расстояние с точностью до нескольких метров до объектов, которые едва видны на горизонте, закрытых смогом, снегом или туманом. К тому же, аппарат показывает и скорость движущихся объектов, и угол наклона, имеет и встроенный компас.

Кроме дальномера волонтеры передали монокуляр Armasight Sirius IDI MG и специальное крепление, которое позволяет носить "ночник" прямо на голове.

народный проект

Как отмечается, общая сумма расходов составила более 150 000 гривен, которые мы оплатили счет народных пожертвований и сразу же, как всегда, внесли в отчет по проекту.

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В письме-благодарности бойцы написали:

"Недавно измерили расстояние до вражеского наблюдательного поста - 4600 метров, и тоже просто с рук! Прибор работает безупречно. И в одном случае он уже КОНКРЕТНО пригодился своей скоростью и точностью. Удалось существенно скорректировать предварительные данные, которые мы получили ранее. Мы эффективно использовали точку, от которой ранее чуть не отказались. Так что наша благодарность очень большая, и измеряется в конкретных сепарах".

народный проект

Волонтеры подчеркивают, что без помощи всех людей, которые помогают "Народному проекту", бойцы воевали бы старым железом еще советских времен и работали фактически вслепую.

"Именно ваши пожертвования в рамках проекта "Оперативное" дают нам возможность покупать уникальное и специфическое оборудование, без которого на войне просто как без рук. Именно с вашей помощью мы экипируем ребят на передовой по последнему слову техники", - резюмируют они.


Миколаївський обласний благодійний фонд "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД БЛАГОЧЕСТЯ"

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Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118

Beneficiary bank: Privatbank

50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, Ukraine

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Цензор.НЕТФотоОбщество"Благодарность измеряется в конкретных сепарах": Волонтеры передали дальномер Newcon украинским воинам на передовой. ФОТО
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