 "Благодарность измеряется в конкретных сепарах": Волонтеры передали дальномер Newcon украинским воинам на передовой. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в "Народном проекте" "Это очень специфическое подразделение с очень грозным вооружением. Настолько специфическое, что мы не имеем никакого права говорить, где и что они делают на передовой", - отмечают волонтеры.Переданный аппарат измеряет расстояние с точностью до нескольких метров до объектов, которые едва видны на горизонте, закрытых смогом, снегом или туманом. К тому же, аппарат показывает и скорость движущихся объектов, и угол наклона, имеет и встроенный компас.Кроме дальномера волонтеры передали монокуляр Armasight Sirius IDI MG и специальное крепление, которое позволяет носить "ночник" прямо на голове.Как отмечается, общая сумма расходов составила более 150 000 гривен, которые мы оплатили счет народных пожертвований и сразу же, как всегда, внесли в отчет по проекту.В письме-благодарности бойцы написали:"Недавно измерили расстояние до вражеского наблюдательного поста - 4600 метров, и тоже просто с рук! Прибор работает безупречно. И в одном случае он уже КОНКРЕТНО пригодился своей скоростью и точностью. Удалось существенно скорректировать предварительные данные, которые мы получили ранее. Мы эффективно использовали точку, от которой ранее чуть не отказались. Так что наша благодарность очень большая, и измеряется в конкретных сепарах".Волонтеры подчеркивают, что без помощи всех людей, которые помогают "Народному проекту", бойцы воевали бы старым железом еще советских времен и работали фактически вслепую."Именно ваши пожертвования в рамках проекта "Оперативное" дают нам возможность покупать уникальное и специфическое оборудование, без которого на войне просто как без рук. Именно с вашей помощью мы экипируем ребят на передовой по последнему слову техники", - резюмируют они.