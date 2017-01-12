 "Благодарность измеряется в конкретных сепарах": Волонтеры передали дальномер Newcon украинским воинам на передовой. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в "Народном проекте".
"Это очень специфическое подразделение с очень грозным вооружением. Настолько специфическое, что мы не имеем никакого права говорить, где и что они делают на передовой", - отмечают волонтеры.
Переданный аппарат измеряет расстояние с точностью до нескольких метров до объектов, которые едва видны на горизонте, закрытых смогом, снегом или туманом. К тому же, аппарат показывает и скорость движущихся объектов, и угол наклона, имеет и встроенный компас.
Кроме дальномера волонтеры передали монокуляр Armasight Sirius IDI MG и специальное крепление, которое позволяет носить "ночник" прямо на голове.
Как отмечается, общая сумма расходов составила более 150 000 гривен, которые мы оплатили счет народных пожертвований и сразу же, как всегда, внесли в отчет по проекту.
В письме-благодарности бойцы написали:
"Недавно измерили расстояние до вражеского наблюдательного поста - 4600 метров, и тоже просто с рук! Прибор работает безупречно. И в одном случае он уже КОНКРЕТНО пригодился своей скоростью и точностью. Удалось существенно скорректировать предварительные данные, которые мы получили ранее. Мы эффективно использовали точку, от которой ранее чуть не отказались. Так что наша благодарность очень большая, и измеряется в конкретных сепарах".
Волонтеры подчеркивают, что без помощи всех людей, которые помогают "Народному проекту", бойцы воевали бы старым железом еще советских времен и работали фактически вслепую.
"Именно ваши пожертвования в рамках проекта "Оперативное" дают нам возможность покупать уникальное и специфическое оборудование, без которого на войне просто как без рук. Именно с вашей помощью мы экипируем ребят на передовой по последнему слову техники", - резюмируют они.
Миколаївський обласний благодійний фонд "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД БЛАГОЧЕСТЯ"
ПАО КБ ПриватБанк
ОКПО: 36143302
МФО: 326610
Рахунок: 26004053210234
Призначення платежу: Благодійний внесок. "Оперативне реагування".
SWIFT-переказ у USD
Beneficiary: Mykolayiv Regional Charitable Foundation "Regional Foundation Blagochestya"
IBANcode: UA803266100000026009053209659
Account: 26009053209659
Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118
Beneficiary bank: Privatbank
50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, Ukraine
Swift code: PBANUA2X
Intermediary bank: JP Morgan Chase Bank,New York,USA
Swift code: CHASUS33
Correspondent account: 001-1-000080
Description: Charitable donation for "Rapid Response" project
or
Intermediary bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
Swift code: IRVT US 3N
Correspondent account: 890-0085-754
Description: Charitable donation for "Rapid Response" project.
SWIFT-переказ у EUR
Beneficiary: Mykolayiv Regional Charitable Foundation "Regional Foundation Blagochestya"
IBANcode: UA413266100000026009053206287
Account: 26009053206287
Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118
Beneficiary bank: Privatbank
50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, Ukraine
Swift code: PBANUA2X
Intermediary bank: Commerzbank AG,Frankfurt am Main, Germany
Swift code: COBADEFF
Correspondent account: 400886700401
Description: Charitable donation for "Rapid Response" project.
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