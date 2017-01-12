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Все про:вымогательство (236) мошенничество (600) прокуратура (2530) СБУ (12976) Донецкая область (3518)

 Вымогатель, выдававший себя за представителя добробата, задержан в Донецкой области, - прокуратура. ФОТО

Прокуратура Донецкой области совместно с СБУ задержала псевдозаместителя командира добровольческого батальона за вымогательство денежных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Следственным управлением прокуратуры Донецкой области совместно с сотрудниками УСБ Украины в Донецкой области задержан гражданин, который представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, требовал от граждан деньги.

Псевдодоброволец, чтобы запугать граждан, придумывал разные поводы о привлечении к уголовной ответственности за якобы участие в террористической организации "ДНР". Под таким предлогом он получил от граждан денежные средства в сумме более 100 тыс. грн.

вымогатель

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полицейский в Донецкой области систематически требовал "дань" с торговцев на рынке, - СБУ. ФОТОрепортаж

вымогатель

Сейчас преступник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Тварь.Сколько таких "лейтенантов шмидтов" еще бродит прикрываясь именами героев?
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А те кто ему платил оказывается честные ???? Раз боялись за своё сотрудничество с донбабве?
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повісьте його нахрін, причому привселюдно
блін гіршої антиреклами добровольців і не придумаєш...
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Пардон, не прямо по теме, но поведаю эпизод:
Угостили меня вчера тортиком. Шахтерский. Производство АВК. Точно такой как на фото внизу.
Производственные линии г. Луганск ул. Лугутинская 131, тел +380642 93-42-70, www.avk.ua
Странность в том, что главная надпись ессно на русском, но с обратной стороны маленьким шрифтом надпись дублируется на украинском, и главное - указано: ПРАТ "АВК" Україна, дата свежая.
Я них не понял, во-первых в Киеве свободно продаются изделия из Луганска, во-вторых на упаковке Луганск указан как Украина

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Штрих код 482 - Украина
Виробник: ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м Луганськ
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ты действительно не понимаешь вопроса или прикидываешься?
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У нас такие действия даже уголовным преступлением практически не считаются. Максимум это условно,или штраф. А ведь он по сути диверсант который провоцирует людей на ненависть и страх. Но нашим судьям это не понять.
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у него футболка с тризубом! за что патриота взяли?
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Угостили тортиком. На халяву. Ну а какой же патриот сможет в этом случае отказаться от тортика с надписью на русском?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВымогатель, выдававший себя за представителя добробата, задержан в Донецкой области, - прокуратура. ФОТО
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