 Вымогатель, выдававший себя за представителя добробата, задержан в Донецкой области, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Следственным управлением прокуратуры Донецкой области совместно с сотрудниками УСБ Украины в Донецкой области задержан гражданин, который представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, требовал от граждан деньги.
Псевдодоброволец, чтобы запугать граждан, придумывал разные поводы о привлечении к уголовной ответственности за якобы участие в террористической организации "ДНР". Под таким предлогом он получил от граждан денежные средства в сумме более 100 тыс. грн.
Сейчас преступник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
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блін гіршої антиреклами добровольців і не придумаєш...
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Угостили меня вчера тортиком. Шахтерский. Производство АВК. Точно такой как на фото внизу.
Производственные линии г. Луганск ул. Лугутинская 131, тел +380642 93-42-70, www.avk.ua
Странность в том, что главная надпись ессно на русском, но с обратной стороны маленьким шрифтом надпись дублируется на украинском, и главное - указано: ПРАТ "АВК" Україна, дата свежая.
Я них не понял, во-первых в Киеве свободно продаются изделия из Луганска, во-вторых на упаковке Луганск указан как Украина
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Виробник: ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м Луганськ
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