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Все про:боевик (17726) обстрел (5083) Нацполиция (5428) ранение (1291) Аброськин (262)

 Парадоксы этой войны: у раненного в результате обстрела боевиками Красногоровки дочь живет в России, а зять - военнослужащий РФ, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Состояние раненного в результате обстрела боевиками жилых кварталов Красногоровки мужчины удовлетворительное. Внимание, новость содержит фотоматериалы медицинского характера, нерекомендованные к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал г лава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние мужчины, пострадавшего от ночного обстрела боевиками "ДНР" Красногоровки, удовлетворительное. Уже сегодня утром в разговоре со мной жена Елена Александровна со слезами на глазах рассказала, что если бы не работники полиции, которые несут службу в Красногоровке, муж погиб бы от потери крови. На 103 дозвониться не смогла, дозвонилась в местное отделение полиции. Полицейские успели спасти мужа. И один из парадоксов этой войны - у потерпевшего дочь живет в Российской Федерации, а зять - военнослужащий РФ", - рассказал он.

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ранение


обстрел ранение

обстрел ранение

обстрел ранение

обстрел ранение

"Щусь Артем, майор полиции, сотрудник Марьинского отделения полиции. Благодаря его действиям удалось спасти жизнь пострадавшему. Спасибо за службу!", - подписал фото Аброськин.

Напомним, вчера вечером боевики обстреляли из минометов жилой сектор Красногоровки: в результате был тяжело ранен мужчина.
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Шикарная тушь для глаз. И макияж ничего так.
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Угадайте за кого будет голосовать раненый на референдуме
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Это да. С высокой вероятностью он из этих, "па нам стриляют патамушта вы тут стаите, уйдите атсюда".
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Скорее всего . И оправданий тем которые прислали " подарок" у этой пары , я думаю , не мало .
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Не удивлюсь, если зять и стрелял, в попытке убить "укропов".
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зятю привет из больницы пусть передаст и благодарочку
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Судя по всему семейка уродов еще та. Называется-спасли трижды никому не нужную жизнь.
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если бы не спасали то можно было зятя на похоронах принять.
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Пусть позвонит зятю - военнослужащему пидоРаши и скажет спасибо за "счастливую жизнь"!
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Гуманитарка от родни из рассеи.

Должен принять с благодарностью.
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Так від зятюхи дорогого "подарунок" і прилетів тестю і тьощі.Поздоровив рідню .так сказати.з Різдвом Христовим.
Жаль що не повбивав долбойобів ватяних...
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Выходит бытовуха , зять хотел вальнуть тестюшку из за хатка в Красногоровке .
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Ridn ❄️_Viln ❄️ 🎄 ‏@ua_ridna_vilna 15 ч.15 часов назад
А тепер розкажіть цім хлопцям як тяжко працювати, яке складне життя , як вас все інше задовбало Низький Уклін Вам Дорогенькі Захисники!!!


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПарадоксы этой войны: у раненного в результате обстрела боевиками Красногоровки дочь живет в России, а зять - военнослужащий РФ, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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