 Парадоксы этой войны: у раненного в результате обстрела боевиками Красногоровки дочь живет в России, а зять - военнослужащий РФ, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал г лава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Состояние мужчины, пострадавшего от ночного обстрела боевиками "ДНР" Красногоровки, удовлетворительное. Уже сегодня утром в разговоре со мной жена Елена Александровна со слезами на глазах рассказала, что если бы не работники полиции, которые несут службу в Красногоровке, муж погиб бы от потери крови. На 103 дозвониться не смогла, дозвонилась в местное отделение полиции. Полицейские успели спасти мужа. И один из парадоксов этой войны - у потерпевшего дочь живет в Российской Федерации, а зять - военнослужащий РФ", - рассказал он.
"Щусь Артем, майор полиции, сотрудник Марьинского отделения полиции. Благодаря его действиям удалось спасти жизнь пострадавшему. Спасибо за службу!", - подписал фото Аброськин.
Напомним, вчера вечером боевики обстреляли из минометов жилой сектор Красногоровки: в результате был тяжело ранен мужчина.
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Должен принять с благодарностью.
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Новые победы в ЛНР, отжали целое стадо свиней!
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Жаль що не повбивав долбойобів ватяних...
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А тепер розкажіть цім хлопцям як тяжко працювати, яке складне життя , як вас все інше задовбало Низький Уклін Вам Дорогенькі Захисники!!!
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