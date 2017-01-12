 "Есть много планов и перспектив", - Климкин встретился с президентом Мьянмы Тхинь Чжо. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины "Началось турне министра Павла Климкина в страны Юго-Восточной Азии, которое включает посещение Республики Союз Мьянма, Бруней Даруссалама и Республики Сингапур. 11-13 января Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма, целью которого является активизация политического диалога, обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества, углубления сотрудничества на международной арене, а также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - сказано в сообщении.В ходе визита уже прошла встреча Климкина с Президентом Мьянмы Тхинь Чжо."Первый в истории двусторонних отношений визит в Мьянму начался со встречи с президентом страны Тхинь Чжо. Есть много планов и перспектив", - написал Климкин в своем Твиттере

13-14 января Министр иностранных дел Украины будет находиться в Брунее Даруссаламе с целью возобновления политического диалога на высоком уровне, обсуждение путей вывода двусторонних отношений на новый уровень, а также укрепление взаимодействия в международных и региональных организациях.15-16 января министр иностранных дел Украины осуществит визит в Республику Сингапур. Целью визита является поддержание динамики политического диалога, активизация экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание взаимодействия в гуманитарной и научно-технической сферах.