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Все про:МИД (3766) Мьянма (16) Сингапур (22) Климкин (1056)

 "Есть много планов и перспектив", - Климкин встретился с президентом Мьянмы Тхинь Чжо. ФОТОрепортаж

Глава МИД Украины Павел Климкин начал турне по странам Юго-Восточной Азии. 11-13 января он будет находится с визитом в Мьянме. После этого он посетит Бруней и Сингапур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Началось турне министра Павла Климкина в страны Юго-Восточной Азии, которое включает посещение Республики Союз Мьянма, Бруней Даруссалама и Республики Сингапур. 11-13 января Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма, целью которого является активизация политического диалога, обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества, углубления сотрудничества на международной арене, а также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - сказано в сообщении.

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В ходе визита уже прошла встреча Климкина с Президентом Мьянмы Тхинь Чжо.

"Первый в истории двусторонних отношений визит в Мьянму начался со встречи с президентом страны Тхинь Чжо. Есть много планов и перспектив", - написал Климкин в своем Твиттере.

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13-14 января Министр иностранных дел Украины будет находиться в Брунее Даруссаламе с целью возобновления политического диалога на высоком уровне, обсуждение путей вывода двусторонних отношений на новый уровень, а также укрепление взаимодействия в международных и региональных организациях.

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15-16 января министр иностранных дел Украины осуществит визит в Республику Сингапур. Целью визита является поддержание динамики политического диалога, активизация экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание взаимодействия в гуманитарной и научно-технической сферах.
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Вектор поменялся?

Теперь на повестке дня - безвиз в Мьянму, Бруней и Сингапур?
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Кацапы вы хоть усритесь за поребриком а Украина идет вперед и это уже не остановить - гудбай ущербнаи удачно вылепить из говна эмпэрию петуха и танк вылепили а экономика уже давно из него слеплена
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по стопам орков пошли
уровень мьянма наше всё

псы. говорят в сингапуре неплохой шопинг, приедет расскажет
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Есть много планов и перспектив", - Климкин встретился с президентом Мьянмы Тхинь Чжо. ФОТОрепортаж
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