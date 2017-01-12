 На взятке в $500 задержан работник ГФС в Луцке, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: " Вымогатель требовал 500 долларов США за беспрепятственную выдачу предпринимателю свидетельства плательщика НДС.
Правоохранители задержали фискала во время получения неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия".
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А посмів бездоказово очерняти цих святих людей, падло я таке((
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Цікаво, вони самі розуміють шо цим провокують розкол в країні
- між тими хто каже неможна чіпати владу бо кацапи цим скористаються (і це правда),
- і тими хто каже шо злочинна бездіяльність, імітація і брехня влади грає на руку агресору і шкодить країні, є зрадою загиблих за Україну героїів (і теж праві)?
Му+аки(
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