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 На взятке в $500 задержан работник ГФС в Луцке, - СБУ. ФОТО

Работника Луцкой налоговой инспекции задержали за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с полицией, внутренней безопасностью ГФС и при процессуальном руководстве прокуратуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Вымогатель требовал 500 долларов США за беспрепятственную выдачу предпринимателю свидетельства плательщика НДС.

Правоохранители задержали фискала во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия".

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Я такую рыбку выкидываю обратно в море, а не хвалюсь перед друзьями уловом.
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Это потому что тебе в конце года не надо стат.звит подавать
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а шо такое идем в Европу -- и взятки должны быть соизмеримыми))))))))))
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Я завидую украинцам- у вас мразь реально получает по рукам.
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Це дрібна мразь, яку вирішили принести в жертву. А крупна мразь колекціонує елітні квартири в Лондонах.
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если есть какие то доказательства и факты на счет какого либо человека то обращайся в НАБУ и если это правда то там разберуться,а говорить что где то там у кого то что то есть... это то же самое что говорить что твоя мамка к примеру стоит где то на трассе
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А, то це все брехня, навколо все поновому, реформовано, при владі чесні патріоти-державники, руки яких ніколи не крали, а українці отримують гідне забезпечення за свою працю?

А посмів бездоказово очерняти цих святих людей, падло я таке((
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ты не падло ты шатун и московский агент кремля!!
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Це прикривання власної злодійської дупи війною і кацапами до добра не доведе.
Цікаво, вони самі розуміють шо цим провокують розкол в країні
- між тими хто каже неможна чіпати владу бо кацапи цим скористаються (і це правда),
- і тими хто каже шо злочинна бездіяльність, імітація і брехня влади грає на руку агресору і шкодить країні, є зрадою загиблих за Україну героїів (і теж праві)?

Му+аки(
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отличие между ними и нами в том что они тут жить не собираются они тут в КИЕВЕ токо зарабатывают а все самое для них ценное там за бугром. Так что им начхать на расколы на возможные конфликты и даже на развал страны!!
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еще раз повторяю,говорить о чем угодно можно долго и нудно, это все равно будет бесполезным бабушкиным подподьездным трепом,если же ты реально заинтересован в наказании коррупционеров и у тебя есть факты ты не сидишь на Цензоре и занимаешься улюлюканием, если сидишь и тратишь время на эти высеры значит это тебе почему то выгодно,а дальше сам уже додумает почему
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Затриманий за хабар злочинно-непристойно малого розміру.
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мелкую рыбу бросают толпе.и работу видно и крупняк в безопасности.
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Насиров считает работу его ведомства удовлетворительной.
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Учитесь брать большие суммы ,если не хотите сидеть . Ну или гражданство Винницы
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А когда нибудь начнём читать новости о том , что решением суда посажен взяточник с полной конфискацией ? Такое впечатление , что у нас только задерживают , изымают взятку , берут залог и выпускают до полного закрытия дела за отсутствием состава преступления . То есть берут взятку у взяточника , машут пальчиком что бы больше так не делал и будь свободен !
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Брали, беруть і будуть брати. Ракову пухлину вирізають а не реформують.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в $500 задержан работник ГФС в Луцке, - СБУ. ФОТО
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