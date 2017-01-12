 Полицейский в Киеве попался на вымогательстве $3,5 тыс. взятки. ФОТО

В сообщении отмечается: "Установлено, что оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве требовал от гражданина 3500 долларов США за содействие в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа.
В ходе следственных действий задокументирован факт получения правоохранителем денежных средств в несколько этапов. Во время передачи последней части оговоренной суммы в размере 2 200 долларов США оперуполномоченный был задержан работниками прокуратуры и УВБ.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия".
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