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Все про:взятка (3214) Киев (15797) Нацполиция (5426) прокуратура (2528)

 Полицейский в Киеве попался на вымогательстве $3,5 тыс. взятки. ФОТО

В среду, 11 января, следователями прокуратуры города Киева совместно с УВБ в г. Киеве ДВБ Нацполиции Украины задержан на вымогательстве денежных средств работник столичного главка полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Установлено, что оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве требовал от гражданина 3500 долларов США за содействие в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа.

В ходе следственных действий задокументирован факт получения правоохранителем денежных средств в несколько этапов. Во время передачи последней части оговоренной суммы в размере 2 200 долларов США оперуполномоченный был задержан работниками прокуратуры и УВБ.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия".

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и это хорошо, быстрее страна избавиться от таких людей,а их у нас в стране ой как много,это уже менталитет такой,люди любят халяву,уклоняються от налогов,им легче порешать какое то дело в государственных структурах через знакомого заплатив ему деньги вместо того чтобы поступать по закону и честно,зато все хотят жить как в Европе при этом никакой морали и культуры поведения не имея
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еще нигде кнут, сам по себе, не поборол коррупцию!
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ясно же,надо еще подтягивать уровень жизни,зарплат,економику
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то есть "пряник", а когда и кто собирается его давать?
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это лЮстрированный, походу, несколько раз -- взятки частями берет!
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Кто-то тут жопой клялся,что полиция теперь не такая как менты ,были...
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ух ты, ты представляешь, взяточники среди полицейских даже в Америке есть, для тебя это наверное разрыв шаблонов,или для тебя новость что у нас в стране очень высокий уровень коррупции и ты хотел чтобы за 3 года все честные стали вдруг? для этого надо переловить и пересажать много людей а не ныть при новости о том что словили очередного взяточника что это зрада
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когда кончаються аргументы начинаються оскорбления, ясно понятно,слив засчитан,от козломордого существа других манер и не стоило ожидать увы...
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Так ты ж сам себе рашей обозвал.Еще и добавку странную поставил - вперде....Куда ? - Просто думать хоть немного надо,прежде чем что-то писать.- Совет постороннего.
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конечно нужно пресекать и на этом уровне, но главная коррупционная составляющая в правовой системе - это каста неприкасемых судей и прокуроров с миллионными оборотами, особняками, они все на виду, но все на свободе.
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Даёшь европейский размер взяток в украинской полиции!.
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Відпустити і дати зарплату 100.000 гривень, шоб не крав.)))
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Дополнительно проверить на детекторе лжи и дать премиальные
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Окажется что мент уволен за день до получения взятки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейский в Киеве попался на вымогательстве $3,5 тыс. взятки. ФОТО
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