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 Сегодня на Волыни попрощаются с погибшим воином АТО Игорем Клымюком. ФОТО

Игорь Клымюк воевал в составе 24-й отдельной механизированной Бердичевской Железной бригады имени Князя Даниила Галицкого, где был гранатометчиком 1-го механизированного батальона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице группы в Facebook "Остання шана" написала Татьяна Барвинская.

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"Проклятая война продолжает свою жатву... 12 января, на Волыни будут прощаться с молодым защитником Украины Игорем Клымюком. Игорь погиб в боевом столкновении с врагом 10 января около 11:00 вблизи села Новозвановка (Попаснянский район Луганская область). Ему было только 22 года... Ориентировочная дата встречи траурного кортежа с погибшим Героем 12.01.2017 г. в 20:00 на Цуманском посте. Маршрут следования: Цуманский пост - Луцк - с. Горка Полонка.
Дата встречи будет корректироваться, следите за обновлениями на странице Автомайдана Украины. Волыняне, выйдите почтить Героя, который защищал нашу страну от агрессора!" - написала она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Идентифицированы военные преступники, которые издевались, а потом убили украинских военных Бердеса, Демчука и Плацинского. ФОТОрасследование 18+

Клымюк Игорь Павлович (позывной Клим) родился 15 сентября 1994 г. в селе Оконск, Маневичского района, Волынская область. Жил в с. Горка Полонка что в Луцком районе. Игорь воевал в составе 24-й отдельной механизированной Бердичевской Железной бригады имени Князя Даниила Галицкого, он был гранатометчиком 1-го механизированного батальона.

смерть ато


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Вечная память и слава Герою...
Но рошеноская мразь, финансирующая убийства украинских солдат на фронте, платя налоги со своей липецкой фабрики в бюджет рашки, не приедет на похороны.
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Война отбирает жизни молодых. Земля ему пухом, уверен, что будет музей отдавшим жизни за Украину, где будет имя Игоря Клымюка.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСегодня на Волыни попрощаются с погибшим воином АТО Игорем Клымюком. ФОТО
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