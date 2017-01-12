 Сегодня на Волыни попрощаются с погибшим воином АТО Игорем Клымюком. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице группы в Facebook "Остання шана" написала Татьяна Барвинская.
"Проклятая война продолжает свою жатву... 12 января, на Волыни будут прощаться с молодым защитником Украины Игорем Клымюком. Игорь погиб в боевом столкновении с врагом 10 января около 11:00 вблизи села Новозвановка (Попаснянский район Луганская область). Ему было только 22 года... Ориентировочная дата встречи траурного кортежа с погибшим Героем 12.01.2017 г. в 20:00 на Цуманском посте. Маршрут следования: Цуманский пост - Луцк - с. Горка Полонка.
Дата встречи будет корректироваться, следите за обновлениями на странице Автомайдана Украины. Волыняне, выйдите почтить Героя, который защищал нашу страну от агрессора!" - написала она.
Клымюк Игорь Павлович (позывной Клим) родился 15 сентября 1994 г. в селе Оконск, Маневичского района, Волынская область. Жил в с. Горка Полонка что в Луцком районе. Игорь воевал в составе 24-й отдельной механизированной Бердичевской Железной бригады имени Князя Даниила Галицкого, он был гранатометчиком 1-го механизированного батальона.
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