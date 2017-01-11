 Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после признательных показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.
После дачи признательных показаний между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал Глебову.
Во время этапирования из суда в Лукяновское СИЗО, по информации источника "Цензор.НЕТ", Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы" находясь в боксе распределителя стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.
В данный момент Глебов под конвоем госпитализирован в одну из столичных больниц. К СИЗО прибыл спецназ и усиленный отряд полиции.
В 22:35 из Лукяновского СИЗО выехало 2 машины конвоя.
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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нормально) давно пора их утилизировать вообще не понимаю почему не зачистили просто сразу, что ж так тормознули, сначала отбросов туда напустили , ну так и надо было не доводить до судов и следствий а разобраться без шума и пыли. это так делается всегда при войне, вооружённых конфликтам, используют конченных уродов которые ни к кому жалости не испытавают, потом втихаря ликвидируют чтобы не опозорится, Россия защищала уже не раз там, Америка тоже так делает, ещё про какой -то конфликт писали про натовский контингент где -то
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http://censor.net.ua/photo_news/340524/batalon_tornado_zaderjal_poezd_s_chugunom_i_koksom_shedshiyi_s_okkupirovannyh_territoriyi_donbassa_vsyu
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- А жаль, Владимир Ильич, два контрреволюционера уже признались!
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Знов журнашлюшки зраду розганяють!
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Загадочная смерть Макара Колесникова в СИЗО 01.01.2017
http://24tv.ua/ru/zagadochnaja_smert_makara_kolesnikova_v_sizo_vse_detali_tragedii_n645856
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