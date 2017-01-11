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Все про:бунт (116) СИЗО (850) Торнадо (56)

 Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после признательных показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО

В суде по делу рота "Торнадо" один из подозреваемых Максим Глебов сегодня дал признательные показания.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

После дачи признательных показаний между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал Глебову.

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Во время этапирования из суда в Лукяновское СИЗО, по информации источника "Цензор.НЕТ", Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы" находясь в боксе распределителя стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.

В данный момент Глебов под конвоем госпитализирован в одну из столичных больниц. К СИЗО прибыл спецназ и усиленный отряд полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Признавший свою вину "торнадовец" Шевченко попросил вооруженную охрану. Боится за свою жизнь", - журналистка

В 22:35 из Лукяновского СИЗО выехало 2 машины конвоя.

сизо торнадо

сизо торнадо


Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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По следам Ван Гога пошел. Ну теперь картины рисовать и признать болезнь ему.
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защищает, но сейчас припух и лезет, слишком грязно, там уже из такого гамна патриотов не вылепить, мало кто возьмёт на себя, разве что очень хорошо заплатят
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Ти довго думало,перед тим як оце написати?
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Может ему отрезали ухо , чтоб дал признательные показания ?
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Для симметрии. Раз доктор сразу не пришел, ухо испортилось, при шить не получится
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Украинское правосудие драматичнее индийского сериала.
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И чем, интересно, он отрезал себе ухо? Заточенной ложкой?
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Однако врач прибыл не сразу так как администрация СИЗО опасалась что его возьмут в заложники.Источник: http://censor.net.ua/n422942

нормально) давно пора их утилизировать вообще не понимаю почему не зачистили просто сразу, что ж так тормознули, сначала отбросов туда напустили , ну так и надо было не доводить до судов и следствий а разобраться без шума и пыли. это так делается всегда при войне, вооружённых конфликтам, используют конченных уродов которые ни к кому жалости не испытавают, потом втихаря ликвидируют чтобы не опозорится, Россия защищала уже не раз там, Америка тоже так делает, ещё про какой -то конфликт писали про натовский контингент где -то
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Вот какая тебе разница, человек с бялоруским флагом?
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да так, по соседски переживаю.. согласитесь кому надо когда у соседей что зря творится
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зачищала , хотя ж всё равно ведь стало известно что так делают всё равно так что не утаит военные преступления так или иначе
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это не демократично, а мы же в европу идем
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интересно, чем отрезал? что у них там на руках в камерах имеется?
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Побоялся в камеру попасть,могли кончить ,теперь отлежится в больничке.
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А Бойко,Шуфрич,Лёвочкин и другие персонажи счас поржут ,да и Сеня с Петей похохочут а Аваков с Пашинским вообще помрут со смеха !
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- Алло, Феликс Эгмундович, нашлись тги моих геволюционных кагандаша!
- А жаль, Владимир Ильич, два контрреволюционера уже признались!
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А бунт де?
Знов журнашлюшки зраду розганяють!
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Да, после признательных показаний, побоялся возвращаться в камеру, Онищенко не простит.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после признательных показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО
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