 Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.
Глебов дал показания, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После дачи показаний между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал и издевался над Глебовым.
Во время этапирования из суда в Лукьяновское СИЗО, по информации источника "Цензор.НЕТ", Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы" находясь в боксе распределителя стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.
В данный момент Глебов под конвоем госпитализирован в одну из столичных больниц. К СИЗО прибыл спецназ и усиленный отряд полиции.
В 22:35 из Лукяновского СИЗО выехало 2 машины конвоя.
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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http://censor.net.ua/resonance/405732/pytki_pohischeniya_nasilie_kontrabanda_obvineniya_i_opravdaniya_roty_tornado
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«Ван-Гога читал, блин...»
Судьбою не был он балуем
Так про него сказал бы я
Судьба его снабдила ухом
Не дав ему впридачу слуха...
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сюда , плиз :
https://www.youtube.com/watch?v=bgimQoPn1Zw
Ну грёбанные индусы , изобретатели .
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йди собі лісом, тобто на сру.нет
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а вы чего не в АТО?
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http://censor.net.ua/photo_news/340524/batalon_tornado_zaderjal_poezd_s_chugunom_i_koksom_shedshiyi_s_okkupirovannyh_territoriyi_donbassa_vsyu
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- А жаль, Владимир Ильич, два контрреволюционера уже признались!
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Знов журнашлюшки зраду розганяють!
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Загадочная смерть Макара Колесникова в СИЗО 01.01.2017
http://24tv.ua/ru/zagadochnaja_smert_makara_kolesnikova_v_sizo_vse_detali_tragedii_n645856
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второе - Торнадо конкретно щемили контробас - вот их и убрали, что бы не мешали.
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Я думаю, что всякое может быть. Может, их поразили эшелоны контрабанды в то время как они воюют с сепарнёй. Может решили попиариться на щекотливой для власти теме. А может просто захотели чтобы им на лапу отстегнули и начали шантаж.
Вы же почему-то пишите "только", то есть, все остальные версии кроме последней отметая.
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дать им возможность уйти от правосудиясоблюдать их права, может тут что-то вроде этого вон человека довели ухи себе отрывает отрезает..
панове украинцы, ничево что я тут вслух порассуждаю, Моля, и Индекс а? вы как не против
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Они наших военных убивали, раненых и пленных добивали.
А ТОРНАДОВЦЕВ, которые убивали этих сепаров-подонков, судят!
И КТО?
Недобитые Майданом мрази?
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ладно проехали
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не а чего там комментарии в начале вообще все подряд поудаляли, ладно неважно
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