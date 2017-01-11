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Все про:бунт (116) СИЗО (850) Торнадо (56)

 Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО

В суде по делу рота "Торнадо" один из подозреваемых Максим Глебов сегодня дал показания.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

Глебов дал показания, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После дачи показаний между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал и издевался над Глебовым.

Также читайте: Потерпевшая по делу "Торнадо" подтвердила факт изнасилования, - прокурор

Во время этапирования из суда в Лукьяновское СИЗО, по информации источника "Цензор.НЕТ", Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы" находясь в боксе распределителя стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.

В данный момент Глебов под конвоем госпитализирован в одну из столичных больниц. К СИЗО прибыл спецназ и усиленный отряд полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Признавший свою вину "торнадовец" Шевченко попросил вооруженную охрану. Боится за свою жизнь", - журналистка

В 22:35 из Лукяновского СИЗО выехало 2 машины конвоя.

сизо торнадо

сизо торнадо


Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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Только вот эта солянка пошла защищать Украину от рашистов, а такие как ты - рошеновские украинофобы ждали пуйла и его фашистов в Украине.
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так вася п не пошёл же вот и пришлось этих посылать теперь вот разгребают, вася где ты был тогда?(((
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ти чого лізеш до нас? йди Бацька-диктатора свого скидай
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Коли вони були потрібні цій владі, то деяким хлопцям дали індульгенцію, а зараз їх вже можна принести в жертву щоб показати на весь світ, мовляв, дивіться в нас справжня справедливість і демократія
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По следам Ван Гога пошел. Ну теперь картины рисовать и признать болезнь ему.
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По следам Булатова
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Да уж , только картины писать , сам Бог велел , Ван Гогия .
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Блин, с языка снял.
«Ван-Гога читал, блин...»

Судьбою не был он балуем
Так про него сказал бы я
Судьба его снабдила ухом
Не дав ему впридачу слуха...
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Бандюки и есть, как их Гришин не защищает.
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Ти довго думало,перед тим як оце написати?
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Может ему отрезали ухо , чтоб дал признательные показания ?
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не сходится, он сначала признался, а потом уже ухо отрезал
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Для симметрии. Раз доктор сразу не пришел, ухо испортилось, при шить не получится
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Украинское правосудие драматичнее индийского сериала.
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Новый способ , как избежать лобового столкновения автомобилей придумали индусы !
сюда , плиз :
https://www.youtube.com/watch?v=bgimQoPn1Zw

Ну грёбанные индусы , изобретатели .
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И чем, интересно, он отрезал себе ухо? Заточенной ложкой?
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Вот какая тебе разница, человек с бялоруским флагом?
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да так, по соседски переживаю.. согласитесь кому надо когда у соседей что зря творится
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занимайся проблемами своего ущербного недогосударства и не лезь в чужое
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о как, а чего так сурово то, беларусы уже вам не друзья?
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ні, білоруси наші брати - під іншим прапором, а ти- гомосовєтікус

йди собі лісом, тобто на сру.нет
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Ото роби висновки і готуйся захищати свій дім, своїх дітей від кацапів. Відсидітися не вийде. Наші військовці казали, що першого кацапа зробити 200-м важко. А потім - як на конвеєрі працюватимеш.
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вы в уме?? я не буду воевать, со всеми можно договорится.. вон Бацька атест но православный, он так и сказал " я атеист, но я православный атеист"
а вы чего не в АТО?
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не со всеми, договориться можно с адекватными и разумными
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До 1 марта 2014 украинцы тоже со всеми всегда договаривались.
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Ні, не так. Бариги пейсаті домовлялися з Хуйлом, думали "пропєтляють" але прорахувалися, забули історію, що з кацапом як не домовляйся, а воно все одно задурить: "Цар поганський і мир з ним поганський"
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это не демократично, а мы же в европу идем
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интересно, чем отрезал? что у них там на руках в камерах имеется?
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"Вопреки закону и моим ожиданиям в комнату для свиданий экс-командир приходит без наручников и конвоя. В СИЗО "торнадовцы" чувствуют себя довольно свободно. Шутят с персоналом. Здороваются за руку с конвоирами. При себе носят мобильные. Есть и Интернет.Источник: http://censor.net.ua/r405732"
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Побоялся в камеру попасть,могли кончить ,теперь отлежится в больничке.
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А Бойко,Шуфрич,Лёвочкин и другие персонажи счас поржут ,да и Сеня с Петей похохочут а Аваков с Пашинским вообще помрут со смеха !
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- Алло, Феликс Эгмундович, нашлись тги моих геволюционных кагандаша!
- А жаль, Владимир Ильич, два контрреволюционера уже признались!
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А бунт де?
Знов журнашлюшки зраду розганяють!
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Да, после признательных показаний, побоялся возвращаться в камеру, Онищенко не простит.
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Торнадо - не святые, но там война, а не АТО, там должны действовать законы военного времени - это первое.
второе - Торнадо конкретно щемили контробас - вот их и убрали, что бы не мешали.
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если несвятые и щемили контрабас, то только в свою пользу
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Потому что несвятые, или вы думаете, что два часа он пытками, изнасилованиями и грабежами занимается, а следующие два часа он образцово-показательный гражданин, сражающийся с контрабандой на пользу государству?
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Святых вообще нет.
Я думаю, что всякое может быть. Может, их поразили эшелоны контрабанды в то время как они воюют с сепарнёй. Может решили попиариться на щекотливой для власти теме. А может просто захотели чтобы им на лапу отстегнули и начали шантаж.
Вы же почему-то пишите "только", то есть, все остальные версии кроме последней отметая.
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Я просто свое мнение написала, остальные версии не кажутся мне правдоподобными.
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Так по законам военного времени их бы расстреляли, а всего лишь судят
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И снова змеи ,змеи кругом будь им пусто ,человек в иступленьи кричал и позвал на подмогу мангуста ,чтобы значит мангуст выручал В Бельгии козы съели капусту, воробьи рис в Китае с полей , а в Австралии злые мангусты истребили полезнейших змей Зато савченко -герой Украины
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как -то во время рассмотрения одного уголовного дела, дела "чёрных коллекторов" . кодлы которая занималась грабежами, вымогательством, похищениями и убийствами, один из обвиняемых пытался себе порезать вены, и вдруг-откуда-невозмись появился И.Мосийчук и стал требовать у суда отпустить под залог обвиняемых и всё такое, ну дать им возможность уйти от правосудия соблюдать их права, может тут что-то вроде этого вон человека довели ухи себе отрывает отрезает..
панове украинцы, ничево что я тут вслух порассуждаю, Моля, и Индекс а? вы как не против
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Судя по их поведению в суде они полностью отмороженые .
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Ильдару Дадину на РАБссии уже давно все отрезали..,причем ни за что..
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Рядышком статеечка про сепарьё-убийц.
Они наших военных убивали, раненых и пленных добивали.
А ТОРНАДОВЦЕВ, которые убивали этих сепаров-подонков, судят!
И КТО?
Недобитые Майданом мрази?
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а вы уверены что "торнадовцы" убивали сепаратистов..
ладно проехали
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ого ,малята, у вас тут режим, я ещё такого не видела... пойду от греха подальше
не а чего там комментарии в начале вообще все подряд поудаляли, ладно неважно
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО
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