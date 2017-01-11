 Аброськин представил личному составу Кальмиусского отделения полиции нового руководителя. ФОТОрепортаж

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
На совещании также присутствовал недавно назначенный глава райадминистрации Александр Царек.
"К территории обслуживания данного подразделения относятся прифронтовые населенные пункты - Гнутово, Сартана и Талаковка. Поэтому уровень обеспечения безопасности мирных жителей должен быть самый высокий. Кроме того, очень важным является раскрытие преступлений, правопорядок, работа с детьми и помощь людям, которые в этом нуждаются.
Полиция должна работать на доверие людей, а доверие складывается из раскрытых преступлений. Поэтому именно община будет давать оценку работе каждого сотрудника полиции.
Такие же ожидания от работы полицейских высказал и глава района. Делюсь его словами - "безопасность - это основная составляющая развития и "индекса удовлетворенности" населения"", - отметил Аброськин.
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