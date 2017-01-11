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Все про:Нацполиция (5419) Донецкая область (3516) Аброськин (260)

 Аброськин представил личному составу Кальмиусского отделения полиции нового руководителя. ФОТОрепортаж

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сегодня представил личному составу Кальмиусского отделения полиции нового руководителя - подполковника полиции Андрея Бондаренко.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

На совещании также присутствовал недавно назначенный глава райадминистрации Александр Царек.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Отряд спецподразделения КОРД сформирован в полиции Донецкой области, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"К территории обслуживания данного подразделения относятся прифронтовые населенные пункты - Гнутово, Сартана и Талаковка. Поэтому уровень обеспечения безопасности мирных жителей должен быть самый высокий. Кроме того, очень важным является раскрытие преступлений, правопорядок, работа с детьми и помощь людям, которые в этом нуждаются.

Полиция должна работать на доверие людей, а доверие складывается из раскрытых преступлений. Поэтому именно община будет давать оценку работе каждого сотрудника полиции.

Такие же ожидания от работы полицейских высказал и глава района. Делюсь его словами - "безопасность - это основная составляющая развития и "индекса удовлетворенности" населения"", - отметил Аброськин.

Смотрите также: "У людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать", - Аброськин сообщил об открытии пункта полиции в Новолуганском. ФОТОрепортаж

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это тут к чему? ну спилась Галина, да, зрелище жалкое, среди детей генсеков вообще счастливых было мало, страна была такая, мягко скажем специфическая.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАброськин представил личному составу Кальмиусского отделения полиции нового руководителя. ФОТОрепортаж
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