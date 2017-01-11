 Поселковый председатель на Сумщине попался на взятке в 10 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Разоблачили чиновника оперативники Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно со следователями областной прокуратуры.
На территории поселкового совета, учитывая местный ландшафт, было предложено организовать спортивно-массовые мероприятия областного уровня. За разрешение на проведение таких мероприятий поселковый голова потребовал от организаторов спортивных соревнований десять тысяч гривен неправомерного вознаграждения, сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.
Для получения средств чиновник привлек своего товарища из города Сумы.
Посредника полиция задержала во время передачи денег. Поняв об их назначении, сумчанин во всем признался правоохранителям.
По данному факту районной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Должностному лицу грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Ведутся следственные действия.
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Эта взятка равна нескольким секундам работы наших "антикоррупционных" органов...
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вот так красотка!
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