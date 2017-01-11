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Все про:взятка (3210) задержание (4787) Нацполиция (5417) Сумы (594) чиновник (1227)

 Поселковый председатель на Сумщине попался на взятке в 10 тыс. грн. ФОТОрепортаж

50-летний председатель поселкового совета требовал неправомерную выгоду от местного жителя за предоставление разрешения на проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселкового совета.

Разоблачили чиновника оперативники Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно со следователями областной прокуратуры.

На территории поселкового совета, учитывая местный ландшафт, было предложено организовать спортивно-массовые мероприятия областного уровня. За разрешение на проведение таких мероприятий поселковый голова потребовал от организаторов спортивных соревнований десять тысяч гривен неправомерного вознаграждения, сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Директор центра занятости в Харькове задержана на взятке в 4 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Для получения средств чиновник привлек своего товарища из города Сумы.

Посредника полиция задержала во время передачи денег. Поняв об их назначении, сумчанин во всем признался правоохранителям.

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По данному факту районной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Должностному лицу грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Смотрите также: Харьковские чиновники попались на взятке в 30 тыс. грн, - полиция. ФОТО

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Ведутся следственные действия.



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интересно, а шо там прокуроры, у которых нашли кучу наличности и брюлли? а начальник ж\д, у которого 1, 5 ляма баксов наличкой в кабинете изъяли? как-то не пишут
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Копался - коррупционер!...
Эта взятка равна нескольким секундам работы наших "антикоррупционных" органов...
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Шо за лох? У них ( председателей,голов и т.д) зарплаты от 20 штук, а он на 10-ти погорел.
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Тупий ідіот , хто , за такі речі , хабаря вимагає ?
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Да, Сумщина - это вам не земелька под Киевом! Даже как-то стыдно и взяткой назвать..."Так, Сувенир, пусть их как значки собирает," - прямо по Винокуру!
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Дело не в коньяке, а в принципе... Хотя и в коньяке тоже...
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Якщо прокурорам, депутатам, поліції та суддям можна, то чому голові сільради ні? Так корупція і процвітає.
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Ну якщо ти вважаеш що сільскому голові можна, тоді чому ти дивуєшся що інші з більшими можливостями роблять теж саме і за більші кошти.
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я не дивуюсь, я сам бегу хабарі та даю їх. Це вже система та менталітет нації.
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А чего Пидарашенко не арестуют за его панамские офшоры. Сколько денег прошло мимо налообложения?
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какой то бандитмен отомстил председателю за требование платить аренду за ставок ,а не 50 грн как принято! не слышали объяснений другой стороны! децентрализация вызвала движняк и ожесточенную борьбу!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоселковый председатель на Сумщине попался на взятке в 10 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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