 Налоговики пресекли массовое производство фальсифицированных алкоголя и медицинского спирта на Одесчине. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, в помещении одного из промышленных предприятий был проведен обыск, в результате которого был обнаружен цех, в котором путем смешивания неучтенного спирта с водой изготавливался фальсификат. В дальнейшем бутылки с алкоголем оклеивались поддельными акцизными марками и продавалась.
Кроме того, в ходе обыска была обнаружена крупная партия фальсифицированного медицинского спирта, который продавался через сеть аптек.
Всего в результате обыска было обнаружено и изъято 100 тысяч поддельных марок акцизного налога, более 74 тонн спирта и фальсифицированный алкоголь стоимостью более полутора миллиона гривен. Общая стоимость изъятого составляет более 3,5 миллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Ранее в ходе расследования указанного уголовного производства в селе Нерубайское Одесской области был проведен ряд обысков в результате которых было обнаружено и изъято 74,2 тысячи литров спирта, автомобиль и прицепы, которые использовались для незаконной транспортировки спирта общей стоимостью почти 12,5 миллиона гривен.
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