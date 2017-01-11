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Все про:алкоголь (1378) Одесская область (1308) спирт (185) фальсификат (207) ГФС (2227)

 Налоговики пресекли массовое производство фальсифицированных алкоголя и медицинского спирта на Одесчине. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники налоговой милиции города Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины и прокуратуры пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству фальсифицированного алкоголя.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, в помещении одного из промышленных предприятий был проведен обыск, в результате которого был обнаружен цех, в котором путем смешивания неучтенного спирта с водой изготавливался фальсификат. В дальнейшем бутылки с алкоголем оклеивались поддельными акцизными марками и продавалась.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Из "цехов" во Львове и Черновцах изъяты 12,2 тонны поддельного алкоголя. ФОТОрепортаж

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Кроме того, в ходе обыска была обнаружена крупная партия фальсифицированного медицинского спирта, который продавался через сеть аптек.

Смотрите также: Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Всего в результате обыска было обнаружено и изъято 100 тысяч поддельных марок акцизного налога, более 74 тонн спирта и фальсифицированный алкоголь стоимостью более полутора миллиона гривен. Общая стоимость изъятого составляет более 3,5 миллиона гривен.

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В настоящее время следственные действия продолжаются.

Смотрите также: Налоговики в Хмельницком ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Ранее в ходе расследования указанного уголовного производства в селе Нерубайское Одесской области был проведен ряд обысков в результате которых было обнаружено и изъято 74,2 тысячи литров спирта, автомобиль и прицепы, которые использовались для незаконной транспортировки спирта общей стоимостью почти 12,5 миллиона гривен.

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Надо срочно акцизы поднять , для прекращения производства сурогата .
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Ну если на Одесчине, то пишите тогда уже не медицинского, а медичного
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Так у нас же у власти подонки,воры и идиоты - в супермаркете водка пол литра 70 гривен в магазине напротив из-под полы ,такая же по качеству водка 64 гривны литр ,у бабушки самогон 50 гривен литр ! УВЫ ,но у власти в Украине сейчас дебилы абсолютные !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики пресекли массовое производство фальсифицированных алкоголя и медицинского спирта на Одесчине. ФОТОрепортаж
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