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 "Неизвестно, считал ли кто-то такие штрафы в Украине", - активисты требуют взыскать со скандального застройщика ЖК "Схидна брама" адекватный штраф. ДОКУМЕНТ

Жилищный комплекс "Схидна Брама" в Киеве сооружен без разрешительной документации. Активисты требуют, чтобы недобросовестный застройщик уплатил соответствующий штраф.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил активист, выступающий против незаконного строительства в Киеве Максим Токарев.

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Договор аренды между Киевсоветом и ООО "Укркарго" заключен 15 марта 2005 года. На основании решения Киевсовета от 17 июля 2004 года компании был выделен земельный участок площадью 1, 19 га (кадастровый номер 8000000000: 90: 173: 0004), расположенный на ул. Светлой, 3 в Дарницком районе города Киева для строительства, эксплуатации и обслуживания комплекса по техническому обслуживанию автомобилей сроком на 15 лет.

Разделом 5 договора установлено, что на земельном участке не разрешается деятельность, не связанная с целевым назначением земельного участка.

Фактически "Укркарго" получила официальные документы на строительство хозяйственных построек по обслуживанию автомобилей на месте старого СТО.

Проверка, которую Главное управление земельных ресурсов Киевсовета провело в ноябре 2011 года, установила, что на участке на ул. Светлой, 3 "Укркарго" проводит строительные работы, а именно: устройство основания подпорной стены, размещение строительной техники, временное сооружение для охраны, полуразрушенное здание; земельный участок огражден забором и охраняется.

Это сказано в ответе ГАСКа экс-народному депутату Олегу Гелевею:

брама схидна

брама схидна

Как оказалось, коммунальная организация "Институт генерального плана города Киева" по заказу ООО "Укркарго" осуществила градостроительный расчет строительства комплекса жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и подземными автостоянками по ул. Светлой, 3 в Дарницком районе города Киева по регистрационным № 12 / 133-14Р.

Хозяйственный суд Киева по иску ГАСКа 17 июля 2012-го постановил снести недостороенный объект, однако данное решение было обжаловано застройщиком.

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В 2013 году застройщик обратился в Брянковский районный суд Луганской области, который обязал ГАСК выдать сертификат о вводе здания в эксплуатацию.

брама схидна

ГАСК решение суда выполнил и параллельно с этим подал иск об обжаловании данного решения. Апелляционный суд Луганской области отменил это решение в декабре 2013-го. сертификат о вводе дома в эксплуатацию отменен. Соответственно, право собственности людей, которые уже заселились в эти квартиры, может быть признано недействительным.

"И вообще что-то дальше сделать с этим зданием можно только в том случае, если они разрушат право собственности. То есть, сложилась двоякая ситуация. С одной стороны, люди по уже мертвому сертификату получили право собственности в доме, которого по документам нет. С другой - дом подключен к коммунальным сетям, хотя официально их не могли подключить", - отметил Токарев.

Хозяйственный суд города Киева от 18 августа 2015 года постановил остановить производство по делу. Киевский апелляционный хозсуд оставил это решение в силе.

За время судебных тяжб были построены три секции, еще три достраиваются.

брама схидна

"Первый суд обязал Киевсовет расторгнуть договор об аренде земельного участка. Второй - снести на тот момент еще недострой. Но они построили дом за то время, пока длились суды и шла борьба. Уже появились жильцы и ОСМД "Схидна брама". Понятно, что живущие там люди выступают против сноса. Но этот дом незаконный, потому что ГАСК отменил сертификат о вводе дома в эксплуатацию", - отмечает Токарев.

По словам активиста, цель защитников Киева от незаконной застройки - добиться, чтобы застройщик уплатил штраф за нарушение градостроительных норм при сооружении ЖК "Схидна брама". О какой сумме может идти речь активист не уточняет.

"Неизвестно, считал ли кто-то такие штрафы в Украине", - добавляет Токарев.

Цензор.НЕТ направил запрос в КГГА, чтобы узнать, какие меры могут быть предприняты в отношении ООО "Укркарго".
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штраф в Украине сейчас выписать просто не реально. все для бизнеса и хрен на людей.
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да запросто простому смертному насчитают на ура суммы зашкаливают
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Неизвестно, считал ли кто-то такие штрафы в Украине", - активисты требуют взыскать со скандального застройщика ЖК "Схидна брама" адекватный штраф. ДОКУМЕНТ
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