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Все про:захоронения (58) Институт нацпамяти (76) история (1222)

 Найдена могила первой в Украине женщины-доктора исторических наук Натальи Полонской-Василенко, - Институт Нацпамяти. ФОТО

Найдена могила известного украинского историка, первой женщины, избранной приват-доцентом Киевского университета, и первой женщины-доктора исторических наук в Украине Натальи Полонской-Василенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Института национальной памяти.

полонская-василенко

"Найдена могила известного историка Натальи Полонской - Василенко, которая долгое время считалась утраченной. На кладбище в доме престарелых в Дорнштадт неподалеку Ульма, Баден- Вюртенберг (Германия). Наталья Полонская- Василенко умерла здесь 8 июня 1973 года", - говорится в сообщении.

До 2013-го могила считалась утраченной из-за неуплаты ренты за место на кладбище. Однако сотрудница УНН Оксана Юркова выявила место захоронения Полонской-Василенко в Дорнштате возле Ульма, тогда как ранее считалось, что историк была захоронена в городе Новый Ульм (расположен в соседней земле Бавария).

полонская-василенко

На найденной могиле высечено имя историка по третьему мужу - Наталья Моргун.

"Таким образом, утверждение о том, что могила Натальи Полонской - Василенко потеряна в 2000-х гг. из-за отсутствия оплаты, оказалось, к счастью, недействительным. Путаница, скорее всего, возникла из-за того, что на надгробии зафиксирована не привычная нам фамилия " Полонская- Василенко ", а " Моргун ", как звалась Наталья Дмитриевна по третьему мужу", - говорится в исследовании Юрковой.

полонская-василенко

Наталья Полонская-Василенко вместе с мужем Александром Моргуном. 1950-ые

Как отмечается в исследовании, Наталья Полонская-Василенко-Моргун - историк, археолог, археограф, архивистка, мемуаристка. Дочь генерала, военного историка Дмитрия Меньшова. Представительница исторической школы ученика Владимира Антоновича Митрофана Довнар-Запольского. Жена академика Николая Василенко. Первая женщина, избранная приват-доцентом университета Св. Владимира (нынешний КНУ им. Шевченко). Первая в Украине женщина-доктор исторических наук - в 1940 году она с триумфом защитилась в Москве в Институте истории АН СССР, но осталась работать в Украине. С 1944-го находилась в эмиграции. Профессор Украинского Свободного Университета в Мюнхене.

С 1951 года вместе со своим третьим мужем экономистом Александром Моргуном жила в Германии в так называемом "альтенгайме" - дом престарелых, находившийся в городе Дорнштадт в Ульме.

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Напомним, вопрос поиска и сохранения захоронений выдающихся украинцев за рубежом стал актуальным после насильственной эксгумации останков поэта и писателя Александра Олеся в Праге.

3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и его сын пожелал похоронить отца в могиле Александра Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

Временный поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский заявил, что эксгумация останков поэта Александра Олеся (Кандыбы) была вынужденной, так как гроб прогнил.

По данным Института Нацпамяти, за пределами Украины похоронены более 250 тысяч выдающихся украинцев.
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написала неплохую книгу по истории Украины в 2 томах
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Але діалект та стиль викладення трохи заважав...
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Дикари какие то. Ну не уплатили ренту ренту и что нужно надругаться над могилой. Вместо того, чтоб снять трубку и позвонить в посольство Украины. Колбасники исчо из тьмы средневековья не вылезли, а туда же - коня куют и жаба ногу подставляет. До цивилизованного общества им как раком до Китая.
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Да и хер с ними с теми лугандонами. Мочу пусть хлебают свою или своих защитников-запоребриковых.
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По данным Института Нацпамяти, за пределами Украины похоронены более 250 тысяч выдающихся украинцев." - богата земля украинская талантливыми людьми , жаль только по доброте душевной недооценили всю мерзость кацапской натуры , позволили казламордым лишить их Родины.
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а тех которые сейчас бегут кто лишает Родины?
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Поклонская... Уверен, что это имя у украинцев будет ассоциироваться совершенно с другой особой
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А ты не знаешь почему ты у меня с дебилом ассоциируешься?
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Цензор.НЕТФотоОбществоНайдена могила первой в Украине женщины-доктора исторических наук Натальи Полонской-Василенко, - Институт Нацпамяти. ФОТО
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