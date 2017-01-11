 Найдена могила первой в Украине женщины-доктора исторических наук Натальи Полонской-Василенко, - Институт Нацпамяти. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Института национальной памяти.
"Найдена могила известного историка Натальи Полонской - Василенко, которая долгое время считалась утраченной. На кладбище в доме престарелых в Дорнштадт неподалеку Ульма, Баден- Вюртенберг (Германия). Наталья Полонская- Василенко умерла здесь 8 июня 1973 года", - говорится в сообщении.
До 2013-го могила считалась утраченной из-за неуплаты ренты за место на кладбище. Однако сотрудница УНН Оксана Юркова выявила место захоронения Полонской-Василенко в Дорнштате возле Ульма, тогда как ранее считалось, что историк была захоронена в городе Новый Ульм (расположен в соседней земле Бавария).
На найденной могиле высечено имя историка по третьему мужу - Наталья Моргун.
"Таким образом, утверждение о том, что могила Натальи Полонской - Василенко потеряна в 2000-х гг. из-за отсутствия оплаты, оказалось, к счастью, недействительным. Путаница, скорее всего, возникла из-за того, что на надгробии зафиксирована не привычная нам фамилия " Полонская- Василенко ", а " Моргун ", как звалась Наталья Дмитриевна по третьему мужу", - говорится в исследовании Юрковой.
Наталья Полонская-Василенко вместе с мужем Александром Моргуном. 1950-ые
Как отмечается в исследовании, Наталья Полонская-Василенко-Моргун - историк, археолог, археограф, архивистка, мемуаристка. Дочь генерала, военного историка Дмитрия Меньшова. Представительница исторической школы ученика Владимира Антоновича Митрофана Довнар-Запольского. Жена академика Николая Василенко. Первая женщина, избранная приват-доцентом университета Св. Владимира (нынешний КНУ им. Шевченко). Первая в Украине женщина-доктор исторических наук - в 1940 году она с триумфом защитилась в Москве в Институте истории АН СССР, но осталась работать в Украине. С 1944-го находилась в эмиграции. Профессор Украинского Свободного Университета в Мюнхене.
С 1951 года вместе со своим третьим мужем экономистом Александром Моргуном жила в Германии в так называемом "альтенгайме" - дом престарелых, находившийся в городе Дорнштадт в Ульме.
Напомним, вопрос поиска и сохранения захоронений выдающихся украинцев за рубежом стал актуальным после насильственной эксгумации останков поэта и писателя Александра Олеся в Праге.
3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и его сын пожелал похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
Временный поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский заявил, что эксгумация останков поэта Александра Олеся (Кандыбы) была вынужденной, так как гроб прогнил.
По данным Института Нацпамяти, за пределами Украины похоронены более 250 тысяч выдающихся украинцев.
3700 21
Путинские гранты: мотопробеги "Ночных волков", продвижение идеологии евразийства, противодействие "информационной войне"(18)
Украинские депутаты и активисты выступили в поддержку российского историка Дмитриева, арестованного ФСБ. ФОТО(28)
Сейм Польши не станет рассматривать законопроект об украинском национализме(39)
Суд реабилитировал 10 атаманов Холодного Яра, боровшихся за независимость Украины, - Луценко(56)
Крымские оккупанты считают политическим решение амстердамского суда о возвращении "скифского золота" Украине(68)
Молчание власти в деле этих позорных событий вредит польско-украинским отношениям, - украинцы Польши о националистическом марше(62)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить