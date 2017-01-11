 "Отношения между нашими странами никогда не были такими близкими, как сегодня", - Порошенко подписал Указ о праздновании Года Японии в Украине. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Во время встречи с Послом Японии в Украине Сигеки Суммэ, Глава государства выразил слова благодарности Японии за неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую эта страна постоянно демонстрирует.
Петр Порошенко также отметил роль Японии в оказании помощи Украине в проведении решительных структурных реформ и напомнил о выделении 1,8 млрд долларов США в течение 2014-2016 годов для поддержки нашего государства на пути изменений во многих сферах общественной жизни, в частности в реформировании правоохранительных органов и создании новой полиции, внедрении судебной реформы, реализации целого ряда экологических программ и других проектах.
"Это является очень символичным, что Год Японии в Украине будет происходить в 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Президент.
Глава государства выразил убеждение, что это беспрецедентное событие станет важной вехой в украинско-японских двусторонних отношениях, будет способствовать сближению наших культур и народов, усилит межчеловеческие контакты.
Президент также подчеркнул, что Декларация Саммита "Большой семерки" в г. Исэ-Сима в мае 2016 года подтвердила безусловную поддержку лидерами ведущих стран мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы также высоко ценим неизменную позицию японской стороны относительно непризнания оккупации Россией Крыма, а также готовность всесторонне способствовать консолидации усилий международного сообщества для обеспечения полной имплементации Минских договоренностей", - сказал Петр Порошенко.
В свою очередь, Посол Японии в Украине Сигеки Суммэ поблагодарил президента за высокое признание роли его страны, которое подтверждается проведением Года Японии в Украине. "Это является чрезвычайно важным. Отношения между Японией и Украиной никогда не были такими близкими, как сегодня", - сказал Посол.
Он также подчеркнул, что "празднование Года Японии является важным не только для политиков или бизнесменов, а также для обычных людей, которые чувствуют и понимают важность взаимодействия двух стран".
Посол также отметил знаковость того факта, что "после Евромайдана значительное количество крупных японских компаний начала свою активную экономическую деятельность в Украине".
"Если крупные компании начали инвестировать в Украину, это означает, что и другие компании будут вкладывать средства в вашу страну", - сказал Сигеки Суммэ.
Президент Украины также выразил убеждение, что в этом году произойдет прогресс в вопросах визовой либерализации для украинцев с целью упрощения посещения Японии, а также активизация и увеличение прямых японских инвестиций в экономику Украины. Он привел примеры успешных японских инвестиционных проектов 2016 года, которые уже работают на Западе нашей страны и создают тысячи рабочих мест. "Это прекрасная характеристика уровня доверия и уровня поддержки, которые демонстрирует японский бизнес и японское Правительство по отношению к Украине", - подытожил Петр Порошенко.
Глава государства передал приглашение Премьер-министру Японии Синдзо Абэ посетить Украину в этом году.
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- Кобель петя. (с)
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#Обама #Америка
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