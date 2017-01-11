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Все про:Порошенко (10338) Япония (966)

 "Отношения между нашими странами никогда не были такими близкими, как сегодня", - Порошенко подписал Указ о праздновании Года Японии в Украине. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послом Японии в Украине Сигеки Суммэ подписал Указ о праздновании Года Японии в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во время встречи с Послом Японии в Украине Сигеки Суммэ, Глава государства выразил слова благодарности Японии за неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую эта страна постоянно демонстрирует.

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Петр Порошенко также отметил роль Японии в оказании помощи Украине в проведении решительных структурных реформ и напомнил о выделении 1,8 млрд долларов США в течение 2014-2016 годов для поддержки нашего государства на пути изменений во многих сферах общественной жизни, в частности в реформировании правоохранительных органов и создании новой полиции, внедрении судебной реформы, реализации целого ряда экологических программ и других проектах.

"Это является очень символичным, что Год Японии в Украине будет происходить в 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Президент.

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Глава государства выразил убеждение, что это беспрецедентное событие станет важной вехой в украинско-японских двусторонних отношениях, будет способствовать сближению наших культур и народов, усилит межчеловеческие контакты.

Президент также подчеркнул, что Декларация Саммита "Большой семерки" в г. Исэ-Сима в мае 2016 года подтвердила безусловную поддержку лидерами ведущих стран мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы также высоко ценим неизменную позицию японской стороны относительно непризнания оккупации Россией Крыма, а также готовность всесторонне способствовать консолидации усилий международного сообщества для обеспечения полной имплементации Минских договоренностей", - сказал Петр Порошенко.

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В свою очередь, Посол Японии в Украине Сигеки Суммэ поблагодарил президента за высокое признание роли его страны, которое подтверждается проведением Года Японии в Украине. "Это является чрезвычайно важным. Отношения между Японией и Украиной никогда не были такими близкими, как сегодня", - сказал Посол.

Он также подчеркнул, что "празднование Года Японии является важным не только для политиков или бизнесменов, а также для обычных людей, которые чувствуют и понимают важность взаимодействия двух стран".

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Посол также отметил знаковость того факта, что "после Евромайдана значительное количество крупных японских компаний начала свою активную экономическую деятельность в Украине".

"Если крупные компании начали инвестировать в Украину, это означает, что и другие компании будут вкладывать средства в вашу страну", - сказал Сигеки Суммэ.

Президент Украины также выразил убеждение, что в этом году произойдет прогресс в вопросах визовой либерализации для украинцев с целью упрощения посещения Японии, а также активизация и увеличение прямых японских инвестиций в экономику Украины. Он привел примеры успешных японских инвестиционных проектов 2016 года, которые уже работают на Западе нашей страны и создают тысячи рабочих мест. "Это прекрасная характеристика уровня доверия и уровня поддержки, которые демонстрирует японский бизнес и японское Правительство по отношению к Украине", - подытожил Петр Порошенко.

Глава государства передал приглашение Премьер-министру Японии Синдзо Абэ посетить Украину в этом году.

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порошенко япония

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О да и именно поэтому тебе Петя давно пора делать сипуку ........
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Мапупу , как в древнем африканском племени.
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асортимент карамельних виробыв розширить
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Си-ко-ко , си-ко-ко. Я не знаю как у вас , а у нас в Японии...
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Милая Хоккайдо, я тебя Хонсю, за твои Сикоку я тебя Кюсю (С)
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ну канееешна))) Рашенки японцы уже смокчут по полной, да петро?
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"СУШИ В ШАКАЛАДЕ" будет праизводить РАСШЕН?
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Японцы наши союзники, это факт! Чего не скажешь о порхатой морде.
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А когда в кацапстане будет год Зимбабве? Или. хотя бы, Венесуэлы?
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Снова в парке Киото наведут марафет и запустят рыб с черепахами и кувшинками, и снова быдляк разнесет и растащит всё...
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если уже было, извините!
В полиции рассказали подробности задержания банды с ...

06.01, 10:43| В Киеве задержали помощника Мосийчука и лицеистов МО за нападения на игровые заведения.
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"Одиннадцать друзей Мосийчука", право. А игровые заведения наверняка были зарегистрированы как "игровые заведения", а не как интернет-центр.
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Может нам всем стоит поучиться у японцев, включая Свиномордого?
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Мой друг работающий в КБ Антонова говорил что был поражен как на недавней выкатке 132-го, толпа пускала слюни и сопли от возможности потрогать порхатого, когда тот внезапно "пошел в народ". Так что раболепия у значительной части Украинцев не меньше чем у кацапни.
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Да такие есть всегда и везде. Многие хотят себе селви с раскрученным фейсом. Им по фигу Порошенко это, Майкл Джексон или Джигурда
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кстаит, если я не ошибаюсь, экс-премьера Греции судят за ложные предвыборные обещания
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японцы настоящие тихоокеанские братья - а не липовые "старшие" ордынцы
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только Порошенко проскакивает в новостях и тут же автоматом со своими высерами всем уже знакомые рожи вылазят,совпадение? не думаю
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Зараз вилізе кась зрадопла і скаже, що в той час як гинуть наші хлопці Порох влаштовує свята на цілий рік для чужих країн, сука.
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Ось і вилізло одне.А то я думав , куди вони подівались , їхня тема
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Привет! Заметь как они здесь всех кацапами называют а ники " раша в перде" и "Ватник Дзедываевалов". У их бригадира кацапское чувство юмора.
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Таннюшка , привет ! У меня сегодня после обеда уйма свободного времени.Так я им малехо на нервах поиграл. Некоторые пеной изошлись , а одна даже жалобу накатала.
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хочешь на картину к пороху, если не ангелом, то хоть ковриком под ноги?
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Ну Вальцман мочит скажет ещё что косоглазые наши братья 1.8 лярдов на кону стоит
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Плять! Когда это он успел с японцами покорешаться что прямо не разлей вода?!
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В нас немає більше проблем у 2017 році...Япона мама..
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Выпил сакэ из фляжки,
Потом закусил шоколадкой

Еднался с японцами Пеця.
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Бедный японец...Теперь у него рука после пожатия будет недели три собачатиной вонять...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Отношения между нашими странами никогда не были такими близкими, как сегодня", - Порошенко подписал Указ о праздновании Года Японии в Украине. ФОТО
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