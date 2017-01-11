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Все про:боеприпасы (809) Луганщина (3560) Нацполиция (5415) СБУ (12970)

 Оперативники полиции и СБУ обнаружили на Луганщине большой схрон с боеприпасами, заготовленный для ДРГ боевиков. ФОТОрепортаж

Гранатометы, тротиловые шашки, гранаты к подствольному гранатомет у и около 7000 патронов, которые планировали использовать боевики для совершения террористического акта, изъяли луганские правоохранители из тайника в Станично-Луганском районе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Оперативники получили информацию о том, что в одном из нежилых заброшенных домов в Станично-Луганском районе находится тайник с взрывчаткой, которую заранее приготовили для использования диверсионной группой боевиков, с целью осуществления ими теракта на территории Станично-Луганского района, которая подконтрольна украинской власти.

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схрон

Сотрудниками управления криминальной полиции ГУНП в Луганской области совместно с сотрудниками СБУ была проведена кропотливая оперативная работа для проверки данной информации и установления местонахождения этого тайника, для предупреждения попадания ее содержания в руки боевиков.

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схрон

Так вчера, 10 января, благодаря профессионально спланированной поисковой работе, оперативные сотрудники полиции и СБУ обнаружили тайник в одном из заброшенных домов в поселке Макарово. Смертоносные средства поражения были тщательно замаскированы, по периметру здания были расставлены "растяжки".

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схрон

В целом из тайника правоохранители изъяли 11 РПГ-22; РПГ-18; 2 РПГ-26; 4 тротиловые шашки весом 200 гр каждая, тротиловую шашку весом 400 гр, 30 гранат ВОГ к подствольному гранатомету, 2 реактивных двигателя к ручному гранатомету ПГ, 2 заряда к РПГ-7, 5412 патронов калибра 5,45, 134 патрона калибра 12,7 мм, 1076 патронов калибра 7, 62 мм.

схронсхрон

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Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ. Правоохранители принимают исчерпывающие меры для установления и задержания лиц, которые подготовили этот смертоносный схрон.

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Подозрительно много обнаруживают,при чём одни железки а не людей,сдаётся мне они сами прячут,сами и находят а потом галочка ,премия и орден на грудь ....
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Та хоть перестали писать что нашли в посадке: типа - собирали грибы и случайно наткнулись.
И фотографировать начали реальные знаряддя - а не ржавые железяки с чермета.

Одно слово - растёт СБУ во главе с очередным лучшим в мире начальником СБУ...
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отследить терпения не хватает)))) Ну или ума...ну или духу..ну..короче сами придумайте)))
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Склад вывезти и оставить в засаде мины ловушки. Может какой обдроченец и заглянет
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Так , хорошо , все пригодится в хозяйстве.
Этот случай , когда с "мечем" пришли от "меча"и подохнут.
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Отлично ,схрон для дрг лыныдыныры, вот теперь и лупить ними по ним, со всей пролетарской ненавистью!..)
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на моє глибоке переконання якийсь дебіл-прапорюга сховав щоб продати,це більш всього або саме сбу щоб показати що воно щось робе. а як його опізнати що воно наше чи динири на ньому прапори намальовані чи як
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Чи як. Есть украинское вооружение , есть российское , маркировка, итд.
Не, не получается на наших мальчиков спереть.
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Ну а як тебе розрінити? Мені вважається що ти москальский тролль.Де написано що ти українець?
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Зрадапоты на посту!
Нашли зрада, не нашли - зрада!
На диване сижу - далеко пишу!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОперативники полиции и СБУ обнаружили на Луганщине большой схрон с боеприпасами, заготовленный для ДРГ боевиков. ФОТОрепортаж
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