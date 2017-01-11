 Оперативники полиции и СБУ обнаружили на Луганщине большой схрон с боеприпасами, заготовленный для ДРГ боевиков. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.
Оперативники получили информацию о том, что в одном из нежилых заброшенных домов в Станично-Луганском районе находится тайник с взрывчаткой, которую заранее приготовили для использования диверсионной группой боевиков, с целью осуществления ими теракта на территории Станично-Луганского района, которая подконтрольна украинской власти.
Сотрудниками управления криминальной полиции ГУНП в Луганской области совместно с сотрудниками СБУ была проведена кропотливая оперативная работа для проверки данной информации и установления местонахождения этого тайника, для предупреждения попадания ее содержания в руки боевиков.
Так вчера, 10 января, благодаря профессионально спланированной поисковой работе, оперативные сотрудники полиции и СБУ обнаружили тайник в одном из заброшенных домов в поселке Макарово. Смертоносные средства поражения были тщательно замаскированы, по периметру здания были расставлены "растяжки".
В целом из тайника правоохранители изъяли 11 РПГ-22; РПГ-18; 2 РПГ-26; 4 тротиловые шашки весом 200 гр каждая, тротиловую шашку весом 400 гр, 30 гранат ВОГ к подствольному гранатомету, 2 реактивных двигателя к ручному гранатомету ПГ, 2 заряда к РПГ-7, 5412 патронов калибра 5,45, 134 патрона калибра 12,7 мм, 1076 патронов калибра 7, 62 мм.
Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ. Правоохранители принимают исчерпывающие меры для установления и задержания лиц, которые подготовили этот смертоносный схрон.
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И фотографировать начали реальные знаряддя - а не ржавые железяки с чермета.
Одно слово - растёт СБУ во главе с очередным лучшим в мире начальником СБУ...
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Этот случай , когда с "мечем" пришли от "меча"и подохнут.
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Не, не получается на наших мальчиков спереть.
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Нашли зрада, не нашли - зрада!
На диване сижу - далеко пишу!
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