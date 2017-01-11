 Идентифицированы военные преступники, которые издевались, а потом убили украинских военных Бердеса, Демчука и Плацинского. ФОТОрасследование 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в расследовании международной волонтерской группы InformNapalm "9 февраля 2015 года две машины 30-й механизированной бригады попали под обстрел около села Логвиново в верхней части "Дебальцевской дуги" на трассе между населенными пунктами Дебальцево и Артемовск (Донецкая область). Пять военнослужащих направлялось за боеприпасами в Славянск, но боевики устроили на дороге засаду. Впоследствии в интернете появилось видео, где видно, как боевики издеваются над тремя украинскими военными. На этом видео родные узнали Александра Бердеса. Вместе с ним попали в плен военнослужащие 30-й ОМБР Василий Демчук и Павел Плацинский", - напоминают авторы расследования.Как выяснилось позже, 9 февраля 2015 российские боевики расстреляли раненных Александра Бердеса Павла Плацинского . Тела убитых прикопали в лесополосе близ села Логвиново, Артемовского района Донецкой области. Впоследствии волонтеры группы "Патриот" нашли тела бойцов. 11 февраля 2015 гражданин Российской Федерации Назаров Роман Александрович выложил на своей станице в соцсетях видео, в котором он и другие российские боевики издеваются над тремя украинскими военными. Скриншот с соцстраницы. Название загруженного видео говорит о том, что оно было снято 9 февраля 2015 года в 9:39 утра.

26 февраля 2015 Роман Назаров под видео добавил фото , где он и другие российские оккупанты фотографируются на фоне четырех лежащих на земле украинских военных.

Также в свой фотоальбом Роман Назаров добавил фото , где отчетливо видно его лицо. Если сравнить два фото, то можно заметить, что один украинский военный сменил позу, а трое других остаются лежать в том же положении.

1 апреля 2015 Тагиров Игорь , сослуживец Романа Назарова из так называемого подразделения "Легион" оккупационных войск РФ, сделал репост видео Назарова от 9 февраля 2015, добавив свой комментарий "МАРАДЕРСТВО-это у нас в крови )))":

Копия видео от 9 февраля 2015, где трое украинских военнослужащих еще живы.Забегая вперед, отметим, что на разных российских сайтах, ведущих так называемую "оперативную информацию с фронтов "ДНР" и "ЛНР" и военные сводки от "вооруженных сил Новороссии" в своей "хронике военных событий в Новороссии за 10.02.2015″ было опубликовано фото с подписью "18:29 Фото от ополчения. Украинские военные, попавшие в плен под Широкино 10 февраля 2015 г.". В марте 2015-го родственники опознали своих родных, находившихся в кузове.

"Кто вел съемку в кузове грузовика, где находились украинские военнослужащие, которые автоматически получили статус пленных, когда их обезоружили и они перестали оказывать какой-либо отпор противнику?7 мая 2016 на российском youtube-канале "НовороссияТВ" появилось видео "Подвиг Легиона", где разные боевики рассказывают "о своих подвигах и достижениях" во время так называемого "дебальцевского котла", в который были заключены и обезврежены тысячи бойцов украинской армии. Одним из ключевых моментов этой операции стал бой в Логвиново. На видео отмечены/подписаны боевики: Завдовеев Сергей, позывной Француз, командир батальона "Легион"; позывной Казах; позывной Лёва; позывной Татарин; позывной Назар - единственный, кому попытались скрыть лицо. Также он рассказывает подробности боя и захвата украинских военнослужащих на трассе между населенными пунктами Дебальцево и Артемовск (Донецкая область). Во время интервью боевика с позывным Назар были вставлены видеокадры захвата и обыска украинских солдат. После этой нарезки он говорит, что у "них была изъята документация и вместе с пленными ее передали в Углегорск вместе с группой "Ольхона".В видеоряде были фото-вставки событий 9 февраля 2015. Все фото найдены и будут разобраны подробнее ниже в статье. Продолжаем идентификацию того, кто вел съемку в кузове грузовика. Предпочтение для анализа событий, происходящих в кузове, было отдано видео "Подвиг Легиона", т.к. там качество интересующих кадров оказалось лучше, чем на том видео, которое было выложено в соцсети ВК. Красным цветом отмечена белая повязка на нижней части правой ноги. Желтым - темно зеленый цвет формы "Горка". Голубым отмечена разорванная с внутренней части левая штанина формы. Вышеуказанные особенности одежды полностью совпадают на кадрах в видео и на фото из альбома Романа Назарова, где он и другие российские оккупанты фотографируются на фоне четырех лежащих на земле украинских военных", - отмечают авторы расследования.Кадр из видео: белая повязка на нижней части правой ноги:

Кадр из видео: темно-зеленый цвет формы "Горка":

Кадр из видео: разорванная с внутренней части левая штанина формы:

Свежее фото Романа Назарова из фотоальбома его донецкой жены - для сравнения его с боевиком с позывным Назар из интервью в видео выше.

Фото, которые демонстрировались в видео с интервью боевиков, относящиеся к освещаемым в данном материале событиям, происходившим 9 февраля 2015. Все фотографии ниже сделаны с разных ракурсов в одной и той же местности, тем самым на них был запечатлен один короткий миг трагических событий февраля 2015 года. Фото с комментарием "Взята техника противника в Логвино группой "Француза":

Часть группы "Француза":

На фото выше виден автомобиль УАЗ и лежащие рядом с ним тела украинских военнослужащих.Тогда в автомобиле УАЗ находилось пять офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил Украины: Циганок Сергей Павлов Игорь . Они должны были доставить в Дебальцево специалистов и оборудование для налаживания связи с военными подразделениями. Но на трассе вблизи Логвиново автомобиль УАЗ попал в засаду боевиков и был расстрелян из автоматов."Место съемки видно на нескольких кадрах в видео, но мы отметим один из них, на котором виден перекресток дорог и автобусная остановка в желто-синей раскраске (отмечено красной стрелкой). Кадр абсолютно совпадает с фото выше из статьи, где Роман Назаров позирует на фоне четырех лежащих на земле украинских военных", - говорится в расследовании.

"Кстати, коллеги из центра "Миротворец" уже идентифицировали и добавили в "Чистилище" некоторых фигурантов одного трагического события, произошедшего в феврале 2015 года, или, как пишут российские СМИ, поместили их в "расстрельный список". Так что, товарищи военные преступники и просто убийцы, ищите себя горящих в "Чистилище", - отмечают авторы расследования.