 Идентифицированы военные преступники, которые издевались, а потом убили украинских военных Бердеса, Демчука и Плацинского. ФОТОрасследование 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании международной волонтерской группы InformNapalm.
"9 февраля 2015 года две машины 30-й механизированной бригады попали под обстрел около села Логвиново в верхней части "Дебальцевской дуги" на трассе между населенными пунктами Дебальцево и Артемовск (Донецкая область). Пять военнослужащих направлялось за боеприпасами в Славянск, но боевики устроили на дороге засаду. Впоследствии в интернете появилось видео, где видно, как боевики издеваются над тремя украинскими военными. На этом видео родные узнали Александра Бердеса. Вместе с ним попали в плен военнослужащие 30-й ОМБР Василий Демчук и Павел Плацинский", - напоминают авторы расследования.
Интервью с женой убитого военнослужащего Александра Бердеса.
Как выяснилось позже, 9 февраля 2015 российские боевики расстреляли раненных Александра Бердеса, Василия Демчука и Павла Плацинского. Тела убитых прикопали в лесополосе близ села Логвиново, Артемовского района Донецкой области. Впоследствии волонтеры группы "Патриот" нашли тела бойцов. 11 февраля 2015 гражданин Российской Федерации Назаров Роман Александрович выложил на своей станице в соцсетях видео, в котором он и другие российские боевики издеваются над тремя украинскими военными.
Скриншот с соцстраницы. Название загруженного видео говорит о том, что оно было снято 9 февраля 2015 года в 9:39 утра.
26 февраля 2015 Роман Назаров под видео добавил фото, где он и другие российские оккупанты фотографируются на фоне четырех лежащих на земле украинских военных.
Также в свой фотоальбом Роман Назаров добавил фото, где отчетливо видно его лицо. Если сравнить два фото, то можно заметить, что один украинский военный сменил позу, а трое других остаются лежать в том же положении.
1 апреля 2015 Тагиров Игорь , сослуживец Романа Назарова из так называемого подразделения "Легион" оккупационных войск РФ, сделал репост видео Назарова от 9 февраля 2015, добавив свой комментарий "МАРАДЕРСТВО-это у нас в крови )))":
Копия видео от 9 февраля 2015, где трое украинских военнослужащих еще живы.
Забегая вперед, отметим, что на разных российских сайтах, ведущих так называемую "оперативную информацию с фронтов "ДНР" и "ЛНР" и военные сводки от "вооруженных сил Новороссии" в своей "хронике военных событий в Новороссии за 10.02.2015″ было опубликовано фото с подписью "18:29 Фото от ополчения. Украинские военные, попавшие в плен под Широкино 10 февраля 2015 г.". В марте 2015-го родственники опознали своих родных, находившихся в кузове.
"Кто вел съемку в кузове грузовика, где находились украинские военнослужащие, которые автоматически получили статус пленных, когда их обезоружили и они перестали оказывать какой-либо отпор противнику?
7 мая 2016 на российском youtube-канале "НовороссияТВ" появилось видео "Подвиг Легиона", где разные боевики рассказывают "о своих подвигах и достижениях" во время так называемого "дебальцевского котла", в который были заключены и обезврежены тысячи бойцов украинской армии. Одним из ключевых моментов этой операции стал бой в Логвиново. На видео отмечены/подписаны боевики: Завдовеев Сергей, позывной Француз, командир батальона "Легион"; позывной Казах; позывной Лёва; позывной Татарин; позывной Назар - единственный, кому попытались скрыть лицо. Также он рассказывает подробности боя и захвата украинских военнослужащих на трассе между населенными пунктами Дебальцево и Артемовск (Донецкая область). Во время интервью боевика с позывным Назар были вставлены видеокадры захвата и обыска украинских солдат. После этой нарезки он говорит, что у "них была изъята документация и вместе с пленными ее передали в Углегорск вместе с группой "Ольхона".
В видеоряде были фото-вставки событий 9 февраля 2015. Все фото найдены и будут разобраны подробнее ниже в статье. Продолжаем идентификацию того, кто вел съемку в кузове грузовика. Предпочтение для анализа событий, происходящих в кузове, было отдано видео "Подвиг Легиона", т.к. там качество интересующих кадров оказалось лучше, чем на том видео, которое было выложено в соцсети ВК. Красным цветом отмечена белая повязка на нижней части правой ноги. Желтым - темно зеленый цвет формы "Горка". Голубым отмечена разорванная с внутренней части левая штанина формы. Вышеуказанные особенности одежды полностью совпадают на кадрах в видео и на фото из альбома Романа Назарова, где он и другие российские оккупанты фотографируются на фоне четырех лежащих на земле украинских военных", - отмечают авторы расследования.
Кадр из видео: белая повязка на нижней части правой ноги:
Кадр из видео: темно-зеленый цвет формы "Горка":
фото Романа Назарова из фотоальбома его донецкой жены - для сравнения его с боевиком с позывным Назар из интервью в видео выше.
Фото, которые демонстрировались в видео с интервью боевиков, относящиеся к освещаемым в данном материале событиям, происходившим 9 февраля 2015. Все фотографии ниже сделаны с разных ракурсов в одной и той же местности, тем самым на них был запечатлен один короткий миг трагических событий февраля 2015 года.
Фото с комментарием "Взята техника противника в Логвино группой "Француза":
Часть группы "Француза":
Тогда в автомобиле УАЗ находилось пять офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил Украины: Циганок Сергей, Василенко Святослав, Макаренко Антон, Музыка Артур и Павлов Игорь. Они должны были доставить в Дебальцево специалистов и оборудование для налаживания связи с военными подразделениями. Но на трассе вблизи Логвиново автомобиль УАЗ попал в засаду боевиков и был расстрелян из автоматов.
"Место съемки видно на нескольких кадрах в видео, но мы отметим один из них, на котором виден перекресток дорог и автобусная остановка в желто-синей раскраске (отмечено красной стрелкой). Кадр абсолютно совпадает с фото выше из статьи, где Роман Назаров позирует на фоне четырех лежащих на земле украинских военных", - говорится в расследовании.
"Кстати, коллеги из центра "Миротворец" уже идентифицировали и добавили в "Чистилище" некоторых фигурантов одного трагического события, произошедшего в феврале 2015 года, или, как пишут российские СМИ, поместили их в "расстрельный список". Так что, товарищи военные преступники и просто убийцы, ищите себя горящих в "Чистилище", - отмечают авторы расследования.
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Две покрышки на урода - и в Дніпровські хвилі !
Без молитв - не отпевают в церкви извращенцев,
Сколько он домов взорвал? И убил чеченцев?
Кол осиновый, поглубже - за грехи награда,
Чтоб не вылез, чёрт позорный, из застенков ада...
Как умрёт - обязан каждый кинуть в гроб гранаты,
Чтоб, как труп порвало в клочья, слышали Карпаты!
Чтоб таких "друзей" паскудных к нам не засылали,
И Россия с Украиной чтоб не воевали....
Как умрёт - так мы покажем фейерверк Европе,
Фейерверком будет Путин - с динамитом в ж…пе...
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скотобаза потомственная...сколько ж её еще в черноземе украинском сгниёт...
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Не дай боже нікому полону, бо це нелюди, на яких ні людські закони, ні міжнародні ковенції про правила поводження з полоненими не діють.
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И никакого срока давности.
Действовать как израильский МОССАД.
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Моральные уродыДаже нет слов определения для этих особей мужского рода..........
«Запомните: за всё, что вы совершаете недоброе, придётся расплачиваться той же монетой… Не знаю, кто уж следит за этим, но следит, и очень внимательно». (Ф. Раневская)
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да чтоб вам, тварям пидорассейским, все эти издевательства и смерти наших ребят вернулись сторицей!
вечная память погибшим украинским воинам!!!
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«Украина всегда была, есть и будет вместе с Россией!»
Мой дед о таких обычно говорил: ну, #баный потрох, попадись мне! Повторю за дедом: попадись, сука!
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Кончаловский также оказался мразью и гнидой, как и вся семейка. имперец сраный.
много кацапсин расчехлились за последние годы. таких вменяемых, честных Людей, как убиенные кремлядью и гебней Немцов и Новодворская, там оказалось доли процента.
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Скажите как Вы будите ходить по улицам вашего города..зная что они ходят рядом!?????
И поверьте при удобном случае они Вам перегрызут горло,они Вас знают в лицо ! Вы их нет!
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- Потому, что украинские военные оставили Логвиново, и оставили по приказу.
Вечером 8 февраля штаб сектора "С" отдал приказ оставить занимаемые позиции. Логвиново было открыто, и там остались только четверо разведчиков.
Той же ночью, беспрепятственно пройдя оставленные по приказу позиции, в Логвиново зашёл российский разведвзвод под командованием офицера с позывным "Ольхон".
Утром врагом туда была введена бронетехника и организована оборона.
Оставленные ранее в селе украинские разведчики доложили о занятии села Логвиново противником, но, несмотря на своевременный доклад, командование сектора не приняло меры по предупреждению об этом собственных войск, ДОРОГА НЕ БЫЛА ПЕРЕКРЫТА НИ СО СТОРОНЫ АРТЁМОВСКА, НИ СО СТОРОНЫ ДЕБАЛЬЦЕВО ЦЕЛЫХ 6 ЧАСОВ!
Источник:
http://censor.net.ua/resonance/373487/sdacha_logvinovo_9_fevralya_2015_goda_povorotnyyi_moment_debaltsevskoyi_operatsii
Здесь, как раз, описан случай, когда по вине командования попали в плен и были расстреляны наши военные.
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«Я не говорил, что каждый чеченец должен убить 150 русских. Я говорил: сколько можно, столько убивайте. Без ограничений.» Ну и чего эти абреки так плохо постарались? Видно маловато уничтожили лапотной нечисти кацапов оккупантов на святой земле Ичкерии, если они кремлёвские фашисты )(уйла пришли со своей оккупационной войной ещё и на сверенную Украинскую землю Крыма и Донбасса. Что же теперь придётся всё исправлять многомиллионному украинскому народу и уже полностью добить этих проклятых российских фашистов захватчиков и освободить от них родную но временно оккупированную украинскую землю Крыма и Донбасса.
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Мразей вырезать всех, никакой пощады уродам!
И кто-то что то вещает о перемирии? С кем? С этими отбросами?
Это видео показывали Гелетею, Муженко, Главкому?
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Шлюха 3/14дарастическая...
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Співчуття рідним...Полеглим...нема слів...
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и в приложение целая фотосесия паскуд издевающихся над солдатами ВСУ , и с которыми я так понял до сих пор ни чего не сталось .
так вопрос всвязи с этим , к чему такая новость в СМИ ,какая ее цель и кто в ней заинтересован если эти падлы издевающиеся над СОЛДАТАМИ ВСУ досих пор жрут и срут , как на меня эта новость ни как не спрыяет подьему боевого духа нации и наводит на мысль что спасение утопающих дело самих утопающих .
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И да, чтобы вы не давали своим барыжным правителям заключать с тварями мирные договоры.
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