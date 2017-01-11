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 Идентифицированы военные преступники, которые издевались, а потом убили украинских военных Бердеса, Демчука и Плацинского. ФОТОрасследование 18+

Идентифицированы российские военные преступники, которые издевались, а потом убили украинских военнослужащих Александра Бердеса, Василия Демчука и Павла Плацинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании международной волонтерской группы InformNapalm.

"9 февраля 2015 года две машины 30-й механизированной бригады попали под обстрел около села Логвиново в верхней части "Дебальцевской дуги" на трассе между населенными пунктами Дебальцево и Артемовск (Донецкая область). Пять военнослужащих направлялось за боеприпасами в Славянск, но боевики устроили на дороге засаду. Впоследствии в интернете появилось видео, где видно, как боевики издеваются над тремя украинскими военными. На этом видео родные узнали Александра Бердеса. Вместе с ним попали в плен военнослужащие 30-й ОМБР Василий Демчук и Павел Плацинский", - напоминают авторы расследования.

Интервью с женой убитого военнослужащего Александра Бердеса.



Как выяснилось позже, 9 февраля 2015 российские боевики расстреляли раненных Александра Бердеса, Василия Демчука и Павла Плацинского. Тела убитых прикопали в лесополосе близ села Логвиново, Артемовского района Донецкой области. Впоследствии волонтеры группы "Патриот" нашли тела бойцов. 11 февраля 2015 гражданин Российской Федерации Назаров Роман Александрович выложил на своей станице в соцсетях видео, в котором он и другие российские боевики издеваются над тремя украинскими военными.

Скриншот с соцстраницы. Название загруженного видео говорит о том, что оно было снято 9 февраля 2015 года в 9:39 утра.

убийство армия рф оккупанты преступники


26 февраля 2015 Роман Назаров под видео добавил фото, где он и другие российские оккупанты фотографируются на фоне четырех лежащих на земле украинских военных.


убийство армия рф оккупанты преступники



Также в свой фотоальбом Роман Назаров добавил фото, где отчетливо видно его лицо. Если сравнить два фото, то можно заметить, что один украинский военный сменил позу, а трое других остаются лежать в том же положении.

убийство армия рф оккупанты преступники


1 апреля 2015 Тагиров Игорь , сослуживец Романа Назарова из так называемого подразделения "Легион" оккупационных войск РФ, сделал репост видео Назарова от 9 февраля 2015, добавив свой комментарий "МАРАДЕРСТВО-это у нас в крови )))":

убийство армия рф оккупанты преступники


Копия видео от 9 февраля 2015, где трое украинских военнослужащих еще живы.



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Забегая вперед, отметим, что на разных российских сайтах, ведущих так называемую "оперативную информацию с фронтов "ДНР" и "ЛНР" и военные сводки от "вооруженных сил Новороссии" в своей "хронике военных событий в Новороссии за 10.02.2015″ было опубликовано фото с подписью "18:29 Фото от ополчения. Украинские военные, попавшие в плен под Широкино 10 февраля 2015 г.". В марте 2015-го родственники опознали своих родных, находившихся в кузове.

убийство армия рф оккупанты преступники

"Кто вел съемку в кузове грузовика, где находились украинские военнослужащие, которые автоматически получили статус пленных, когда их обезоружили и они перестали оказывать какой-либо отпор противнику?
7 мая 2016 на российском youtube-канале "НовороссияТВ" появилось видео "Подвиг Легиона", где разные боевики рассказывают "о своих подвигах и достижениях" во время так называемого "дебальцевского котла", в который были заключены и обезврежены тысячи бойцов украинской армии. Одним из ключевых моментов этой операции стал бой в Логвиново. На видео отмечены/подписаны боевики: Завдовеев Сергей, позывной Француз, командир батальона "Легион"; позывной Казах; позывной Лёва; позывной Татарин; позывной Назар - единственный, кому попытались скрыть лицо. Также он рассказывает подробности боя и захвата украинских военнослужащих на трассе между населенными пунктами Дебальцево и Артемовск (Донецкая область). Во время интервью боевика с позывным Назар были вставлены видеокадры захвата и обыска украинских солдат. После этой нарезки он говорит, что у "них была изъята документация и вместе с пленными ее передали в Углегорск вместе с группой "Ольхона".



В видеоряде были фото-вставки событий 9 февраля 2015. Все фото найдены и будут разобраны подробнее ниже в статье. Продолжаем идентификацию того, кто вел съемку в кузове грузовика. Предпочтение для анализа событий, происходящих в кузове, было отдано видео "Подвиг Легиона", т.к. там качество интересующих кадров оказалось лучше, чем на том видео, которое было выложено в соцсети ВК. Красным цветом отмечена белая повязка на нижней части правой ноги. Желтым - темно зеленый цвет формы "Горка". Голубым отмечена разорванная с внутренней части левая штанина формы. Вышеуказанные особенности одежды полностью совпадают на кадрах в видео и на фото из альбома Романа Назарова, где он и другие российские оккупанты фотографируются на фоне четырех лежащих на земле украинских военных", - отмечают авторы расследования.

Кадр из видео: белая повязка на нижней части правой ноги:

убийство армия рф оккупанты преступники


Кадр из видео: темно-зеленый цвет формы "Горка":

убийство армия рф оккупанты преступники

Кадр из видео: разорванная с внутренней части левая штанина формы:

убийство армия рф оккупанты преступники

Свежее фото Романа Назарова из фотоальбома его донецкой жены - для сравнения его с боевиком с позывным Назар из интервью в видео выше.

убийство армия рф оккупанты преступники

Фото, которые демонстрировались в видео с интервью боевиков, относящиеся к освещаемым в данном материале событиям, происходившим 9 февраля 2015. Все фотографии ниже сделаны с разных ракурсов в одной и той же местности, тем самым на них был запечатлен один короткий миг трагических событий февраля 2015 года.

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Фото с комментарием "Взята техника противника в Логвино группой "Француза":

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Часть группы "Француза":

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На фото выше виден автомобиль УАЗ и лежащие рядом с ним тела украинских военнослужащих.

Тогда в автомобиле УАЗ находилось пять офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил Украины: Циганок Сергей, Василенко Святослав, Макаренко Антон, Музыка Артур и Павлов Игорь. Они должны были доставить в Дебальцево специалистов и оборудование для налаживания связи с военными подразделениями. Но на трассе вблизи Логвиново автомобиль УАЗ попал в засаду боевиков и был расстрелян из автоматов.

"Место съемки видно на нескольких кадрах в видео, но мы отметим один из них, на котором виден перекресток дорог и автобусная остановка в желто-синей раскраске (отмечено красной стрелкой). Кадр абсолютно совпадает с фото выше из статьи, где Роман Назаров позирует на фоне четырех лежащих на земле украинских военных", - говорится в расследовании.

убийство армия рф оккупанты преступники


"Кстати, коллеги из центра "Миротворец" уже идентифицировали и добавили в "Чистилище" некоторых фигурантов одного трагического события, произошедшего в феврале 2015 года, или, как пишут российские СМИ, поместили их в "расстрельный список". Так что, товарищи военные преступники и просто убийцы, ищите себя горящих в "Чистилище", - отмечают авторы расследования.

убийство армия рф оккупанты преступники

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суки. я очень надеюсь что вас тварей найдут ветераны АТО
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Как умрёт - не хороните Путина в могиле,
Две покрышки на урода - и в Дніпровські хвилі !
Без молитв - не отпевают в церкви извращенцев,
Сколько он домов взорвал? И убил чеченцев?
Кол осиновый, поглубже - за грехи награда,
Чтоб не вылез, чёрт позорный, из застенков ада...
Как умрёт - обязан каждый кинуть в гроб гранаты,
Чтоб, как труп порвало в клочья, слышали Карпаты!
Чтоб таких "друзей" паскудных к нам не засылали,
И Россия с Украиной чтоб не воевали....
Как умрёт - так мы покажем фейерверк Европе,
Фейерверком будет Путин - с динамитом в ж…пе...
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да какие там андрофаги?
скотобаза потомственная...сколько ж её еще в черноземе украинском сгниёт...
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Господи я молю тебя дай нам Всем сил создать организацию ка МОСАД и всех этих пидоров защеканов ватных вырезать до козей мамы!!!!!!
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и кто там говорил что в ордло наивные и прекрасные люди!?!?где та сука бродит хороводит))их даже в плен брать нельзя валить сразу молча по тихому)))твари!!!!!!ничего человеческого
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смерть рашистским мразям! смерть паРаше!﻿
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Как же хочется, чтобы эти твари сдыхали долго и в муках
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Не можу ніяк спокійно реагувати на все це. Відроддя сатани хизується тим що мародером...це абсурд...

Не дай боже нікому полону, бо це нелюди, на яких ні людські закони, ні міжнародні ковенції про правила поводження з полоненими не діють.
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Вот и задумаешься-а кто же хуже? Гитлеровцы или эти бл@дские "братушки"? Не повезло нам с географией. Лучше бы гитлер кацапию уничтожил.
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Найти, достать всех и уничтожить.
И никакого срока давности.
Действовать как израильский МОССАД.
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Круто. Огромная работа проделана, респект. Железные нервы нужны, чтобы копаться в этом рашистском дерьмище. Одно вызывает вопрос: наша родимая гэбулька всем этим интересуется?
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Идентифицированы военные преступники, которые издевались, а потом убили украинских военных..........
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Моральные уроды Даже нет слов определения для этих особей мужского рода..........

«Запомните: за всё, что вы совершаете недоброе, придётся расплачиваться той же монетой… Не знаю, кто уж следит за этим, но следит, и очень внимательно». (Ф. Раневская)
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Надюшке надо показать.Посмотрим как она после этого будет улыбаться.
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Ничто не проходит бесследно...никто из этих тварей не умрет своей смертью, и пусть грехи их падут на головы детей их же..Аминь.
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Ненавижу этих тварей и рашистов вообще всех!!!Будьте вы прокляты,нелюди, вместе с теми шлюхами, что вас выродили, пусть будут прокляты ваши выродки!!!
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Блядь, просто нет слов. Ярость и отчаяние. Эти пидарасы у власти ведут какие-то накуй никому ненужные переговоры, три года кацапы убивают украинцев, а президент, олигархи и делки наживаются на этом уже три года. Неужели нельзя просто зачистить этот лугандон. Как Алеппо, как Грозный! Стереть нахуй с лица земли вместе с этими ватниками и похуй мировое сообщество.
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Мне один артиллерист сказал , что сравнять с землей весь лугандон есть чем и только в ихнем подразделении , но только ОБСЕ не дают , если их убрать , то так и будет , им тоже надоело сюсюкаться .
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так и есть,просто будет много жертв среди мирняка
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ну що далі будем брати в полон і передавати кацапському себеу чи валити кацапню на місці
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И после этого всего уголёк/водица, пенсии, соцвыплаты и торговля..?!!!

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Боль в глазах обдроченцев видится тоже Гаде тут?
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все эти рашобляди рано или поздно пойдут по пути Мотороллы
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Ето етим *людям* Пеця поставляет свет, газ и воду? Ето к етим выродкам Гадя ездит постоянно извиниться и улыбнуться? Ето с етими мразями нужно налаживать отношение и дружбу, по мнению рыгов и остальных ватников? Ето Неужели вы думаете что на Рашке все поменяется сразу после смерти Хуйла? Неужели вы за столько десятилетий и даже сотен лет не видите что касабы ето звери и террористы, которые только нахадятся или в анабиозе или в активной своей фазе как ето видим уже 3 года.
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такі відео треба показувати гаранту, депутатам ВР якщо вони захочуть проголосувати за особливий статус. Іще це відео в примусовому порядку показувати тим підарам, які хочуть оголосити амністію, платять в лугандон песії. дають туди воду. свіло, газ і кричать що тамженашилюди ...
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Педро шоколадному нужно показать ЭТО, кого он кормит, поит, снабжает светом, водой, газом. В моем городе привезли двух взрослый мужиков, которых призвали в АТО и они попали в плен, благодаря петиному генералитету, а через год им отрезали головы. Тела отдали. До каких пор все это будет продолжаться, сколько шоколадный упырь будет уничтожать Украину? Когда он ответит за свои делишки. Сколько должно погибнуть пацанов, чтобы войну назвать войной, а Россию агрессором, прекратить любые отношения, закрыть границу и снабжение сепаратистов. Доколе будет процветать внутренняя антиукраинская контреволюция? У меня нет ответа. Но месть будет лютой.
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Не чего не надо показывать, все хорошо он знает, и даже больше, он доволен происходящим!
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Не переймайся хлопче і спи спокійно , ВСУ захистить тебе і твою родину , а якщо ти кацап , то рано - пізно прийдемо по відповідь за твої гріхи перед Ненькою і запхнемо тобі москалю в пельку рашенівського шоколаду. Щоб здихав , мерзотник ЕрЕфійський в муках шоколадних . Чекай тварюка московитська , ми вже вийшли по твою нечисту душу.
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Не дай Боже, такое видеть и испытывать никому. Родным этих ребят соболезную, если они еще раз увидели эти кадры. На нашу землю пришла орда нелюдей.
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А вы, граждане, давайте оплачивайте ЭТИМ вот гуманитарные нужды, покупайте уголь. По заветам Гнойсманов-Порошенок.
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я так понимаю, это результаты минск-2. всех, кто договаривался - на осину!
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смотреть видео не стала, от одного названия уже дурно...
да чтоб вам, тварям пидорассейским, все эти издевательства и смерти наших ребят вернулись сторицей!
вечная память погибшим украинским воинам!!!
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Цікаво, скільки в Україні наївних xoxлів, котрі підримують різні там флешмоби на Київському вокзалі у столиці Кацапії?
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У кацапів людського немає нічого !!!!!!!!!!!!!! Це тварюки фашисти гніди !!! Особливо, коли воно має зброю, а перед ним беззахистний, таке хоробре, сміливе, хизується своєю "силою", а коли саме потрапить у полон, згадайте Александрова Єрофєєва....сама невинність, слізки.....сволота... і все !!!! Смерть рашистам !!!
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Выжившему из ума сыну автора рацейского г(а)имна Андррэ Кончался-Ловский взбреднулось не по-детски:

«Украина всегда была, есть и будет вместе с Россией!»

Мой дед о таких обычно говорил: ну, #баный потрох, попадись мне! Повторю за дедом: попадись, сука!
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А сам Кончаловский когда с рашкой будет? Всю жизнь просидел на ненавистном Западе.
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Странно. Раньше он вроде был адекватней, и даже на этой почве с упоротым братцем не очень дружил.
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рассея! Чуешь этот странный зуд?! Три Михалкова по тебе ползут!


Кончаловский также оказался мразью и гнидой, как и вся семейка. имперец сраный.
много кацапсин расчехлились за последние годы. таких вменяемых, честных Людей, как убиенные кремлядью и гебней Немцов и Новодворская, там оказалось доли процента.




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День відплати прийде. До когось зненацька, до когось в очікуванні, але напевно і до усіх. Горіти вам у пеклі. Страждань вашим родинам. Смерть за смерть.
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только пендаля? Я уже хочу чтобы ее на фугасе в космос запустили чтобы и тряпки мокрой не осталось.
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да им по)(уй, поверь. Они наоборот используют ети видео в своих целях, например хотите чтобы ето прекратилось, хотите чтобы закончилась война так сдайтесь и пойдите на уступки кремлю. Вся ета война и все ети кровопролития специально для етого и задумывались.
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Придет время нужно отыскивать семьи етих ублюдков в их же Рашке, вырезать и сжигать их до колена. Месть должна быть жестокой и беспощадной чтобы на несколько столетий касабы запомнили.
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Какая-нибудь штабная тварь ответит за эти просчеты.когда посылают машины в Дебальцево через Логвиново.которое захватили террористы.за операцию там кто-нибудь отвечает и несет ответственность.Или только ордена себе цепляют и льготы оформляют.
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Це відповідь на слова поета : - "Де зараз ви , кати мого народу?" Ні що не забуте , ніхто не забутий. Нема слів , окрім Царства Небесного загиблим захисникам Неньки. А ще все це лежить на нас живих , ми повинні передати , хто такі кацапи і що це є орда московитська. Руській мір , якого так прагне бидло дамбаське. Не буде миру з москалями.
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усі будуть добрива...поэтому и обменный фонд у нас такой маленький...
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А нам хотят втюхать всеми силами эту ПАДАЛЬ как заблудившихся граждан!!!!
Скажите как Вы будите ходить по улицам вашего города..зная что они ходят рядом!?????
И поверьте при удобном случае они Вам перегрызут горло,они Вас знают в лицо ! Вы их нет!
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Уже знаем , не успеют , это трупы по недоразумению еще дыщащие .
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Народ, вы еще не видели как касабы снимали и выкладывали на ютуб как ложкой нашим пленным глаза выковыривали, как головой играли в футбол. как ломом по голове добивали. Ети все ролики правда сразу же удалялись ютубом или спецслужбами но все кто ето видел были в ужасе.
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Их надо насильно прокручивать Педро-Миротворцу.
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А как вообще стало возможным то, что произошло? Почему наши военные стали попадать в засады возле Логвиново?
- Потому, что украинские военные оставили Логвиново, и оставили по приказу.
Вечером 8 февраля штаб сектора "С" отдал приказ оставить занимаемые позиции. Логвиново было открыто, и там остались только четверо разведчиков.
Той же ночью, беспрепятственно пройдя оставленные по приказу позиции, в Логвиново зашёл российский разведвзвод под командованием офицера с позывным "Ольхон".
Утром врагом туда была введена бронетехника и организована оборона.
Оставленные ранее в селе украинские разведчики доложили о занятии села Логвиново противником, но, несмотря на своевременный доклад, командование сектора не приняло меры по предупреждению об этом собственных войск, ДОРОГА НЕ БЫЛА ПЕРЕКРЫТА НИ СО СТОРОНЫ АРТЁМОВСКА, НИ СО СТОРОНЫ ДЕБАЛЬЦЕВО ЦЕЛЫХ 6 ЧАСОВ!
Источник:
http://censor.net.ua/resonance/373487/sdacha_logvinovo_9_fevralya_2015_goda_povorotnyyi_moment_debaltsevskoyi_operatsii

Здесь, как раз, описан случай, когда по вине командования попали в плен и были расстреляны наши военные.
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Надо искать,найти и уничтожить этих тварей.
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Меня удивляет совсем другое.Мы знаем почти поименно тех кто убивал наших воинов и которые в зоне недосягаемостьи и готовы все суды их судить сегодня.А тех кто расстреливал Майдан знаем тоже но их судить никто не желает.Возникает дилемма,а не лучше их мочкануть сразу и дело до суда не доводить?
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Интересно Хуйло уже поцепил на них медальки? Они же "братья" это всё злые американцы нас хотят посорить...
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Отвечать за все должны главнокомандующий и генштаб. Или у нас АТО трехгодичной давности.
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ГЫ. Наивные люди ждут украинского МОССАДа и его решительных действий. Лошье... Скоро всех ментов-убийц с Майдана выпустят из украинских СИЗО за недоказанностью. А как там жесткая блокада лнрднр, которою организовали добробаты? Все на мази у пацанов? То то же... Какая власть, такая и масть...
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Кацапе , не переймайся за Український Моссад , вчаться хлопці в ЖидоБандерівців. Справа часу і тебе падлюку прохуйловську з часом за яйця і на сонечко підтягнуть. Не все зразу , почекай і розплата прийде.
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И перед этими уродами я должен "просить прощения"?
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Недаром даже Ахмад Кадыров, герой России, неоднократно уточнял.
«Я не говорил, что каждый чеченец должен убить 150 русских. Я говорил: сколько можно, столько убивайте. Без ограничений.» Ну и чего эти абреки так плохо постарались? Видно маловато уничтожили лапотной нечисти кацапов оккупантов на святой земле Ичкерии, если они кремлёвские фашисты )(уйла пришли со своей оккупационной войной ещё и на сверенную Украинскую землю Крыма и Донбасса. Что же теперь придётся всё исправлять многомиллионному украинскому народу и уже полностью добить этих проклятых российских фашистов захватчиков и освободить от них родную но временно оккупированную украинскую землю Крыма и Донбасса.
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Во время второй мировой.что бы избежать такие потери,и что бы они не повторялись,расстреливали весь штаб.Тут же какая-нибудь сука штабная ответила за этих хлопцев.Слов нет.неизвестно кто больше враг-Надюшка,штабные крысы или сам кондитер,который держит этих штабников.
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Смотрю видео и переполняют чувства...что чувствовал наш раненый, лежа на холодном полу машины, о чем думал, кроме терзаемой боли? Мрази вокруг, биомусор, генетические отбросы человечества пытались хоть как-то урезонить, жалкие попытки допроса, откровенное мародерство живого человека...

Мразей вырезать всех, никакой пощады уродам!

И кто-то что то вещает о перемирии? С кем? С этими отбросами?

Это видео показывали Гелетею, Муженко, Главкому?
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Убедительная просьба к В.Парасюку на первом,ближайшем заседании ВР,засунуть в глотку эти фото одной его внефракционной соседке с которой он отказался рядом сидеть.
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И ещё. Пусть оденет сапоги с железными набойками на носках. Обязательно!
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Это про них шмарасявченко скала "отличные рибята"?
Шлюха 3/14дарастическая...
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а ви говоріть язиком дальше...вибирайте зеків і бариг...

Співчуття рідним...Полеглим...нема слів...
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Что может стать последней каплей терпения наших бойцов ?Когда рванет?
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Идентифицированы военные преступники, которые издевались, а потом убили украинских военных Бердеса, Демчука и Плацинского. ФОТОрасследование 18+

и в приложение целая фотосесия паскуд издевающихся над солдатами ВСУ , и с которыми я так понял до сих пор ни чего не сталось .
так вопрос всвязи с этим , к чему такая новость в СМИ ,какая ее цель и кто в ней заинтересован если эти падлы издевающиеся над СОЛДАТАМИ ВСУ досих пор жрут и срут , как на меня эта новость ни как не спрыяет подьему боевого духа нации и наводит на мысль что спасение утопающих дело самих утопающих .
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Надо больше таких материалов, чтобы жалость к российским существам навсегда улетучилась из украинцев, а Сявченко-Медведчукова со своими обменными списками растворилась навсегда во тьме времени.
И да, чтобы вы не давали своим барыжным правителям заключать с тварями мирные договоры.
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Исходя из увиденного вывод: сначала в кацапа стреляй. а потом уже разбирайся о его вине. Кацапу нет места в Украине, на нашей земле.только в виде удобрения.
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Кацапчики на форумі Бандерівської Хунти пробує , щоб ВСУ , замість нечисті кацапської , розверталися в напрямі пороха шакаладніка. Наїні москалі , зрозумійте , ми самі влада , захочемо , Петра скинемо , а може й ні , бо це наш президент. Вас , лптєплєтів , без сумніву в чорноземи Українські. Тут однозначно , або ми кацапів в країну вічного бояришника , або ? ні іншого шляху як орду московську в болота мокшанські , на родіну кацапську немає. Не має миру з москалями.
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