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Все про:пожар (2920) Херсонщина (565) ГСЧС (621)

 На Херсонщине во время пожара погибло двое детей, - ГСЧС. ФОТО

В селе Каиры в Херсонской области в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар возник сегодня около 11:40.

"На момент прибытия спасателей пламенем была охвачена одна из комнат дома. В 12:14 пожар был локализован, а в 12:45 - ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погибли двое деток: мальчик, 2009 года рождения, и девочка, 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что их дедушка, 1954 года рождения, получил незначительные ожоги и от госпитализации отказался.

Спасатели считают, что пожар мог возникнуть из-за детских игр с огнем. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.


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Да какие там игры,частный дом,газ дорогой ,значит или печку старую топили или проводка от света ....
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Ну да, все пожары зимой начались...
Когда уже этот кошмар закончится.
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Скільки жертв і саме прикро ,що гинуть безневині діти ,можливо треба проводити з батьками роз'яснювальну роботу .А ще моливо окремо публікувати ,хочеш зіпсувати собі настріи' почитаи' про трагедії .Царство небесне .
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