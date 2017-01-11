 На Херсонщине во время пожара погибло двое детей, - ГСЧС. ФОТО



Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Пожар возник сегодня около 11:40.





"На момент прибытия спасателей пламенем была охвачена одна из комнат дома. В 12:14 пожар был локализован, а в 12:45 - ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погибли двое деток: мальчик, 2009 года рождения, и девочка, 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что их дедушка, 1954 года рождения, получил незначительные ожоги и от госпитализации отказался.

Спасатели считают, что пожар мог возникнуть из-за детских игр с огнем. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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