 На Херсонщине во время пожара погибло двое детей, - ГСЧС. ФОТО

Пожар возник сегодня около 11:40.
"На момент прибытия спасателей пламенем была охвачена одна из комнат дома. В 12:14 пожар был локализован, а в 12:45 - ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погибли двое деток: мальчик, 2009 года рождения, и девочка, 2011 года рождения", - говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что их дедушка, 1954 года рождения, получил незначительные ожоги и от госпитализации отказался.
Спасатели считают, что пожар мог возникнуть из-за детских игр с огнем. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Когда уже этот кошмар закончится.
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