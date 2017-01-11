 Смертельный рейс: люди бегут с аварийных судов "Сирийского экспресса": Путин сохраняет власть Асада ценой жизней российских военных, - InformNapalm. ФОТОрасследование

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в расследовании международного волонтерского сообщества InformNapalm "Сирийский экспресс" - устойчивое выражение, которое используют для обозначения регулярных походов российских десантных кораблей и судов вспомогательного флота в Сирию с целью поставок вооружения и техники режиму Башара Асада. Зачастую факты гибели российских военнослужащих, откомандированных на войну в Сирию, тщательно скрываются. В официальных СМИ фигурируют лишь самые громкие инциденты. Альтернативными источниками информации о смертях россиян являются региональные СМИ, не подверженные такой жесткой цензуре, как центральные каналы, или посты в социальных сетях от скорбящих родственников погибших солдат и офицеров. В 2016 году про смерть матроса Ивана Людоговского, который погиб на вспомогательном судне Черноморского флота "Вологда-50" в январе, узнали только в сентябре, и то благодаря расследованию журналистов Gazeta.ru . Тогда в российской прессе впервые стали обсуждать плачевное состояние судов вспомогательного флота "Сирийского экспресса". Как оказалось, Людоговский не единственная жертва "экспресса". Информацию о других инцидентах удалось найти в открытых источниках. Напомним, что в ходе проведения OSINT-мероприятий международное волонтерское сообщество InformNapalm взяло на особый контроль и тему морских походов судов Черноморского флота РФ из Крыма в Сирию. В декабре 2015 года сообществом InformNapalm была впервые представлена инфографика по результатам фиксации морских походов и выявления сухопутных воинских частей РФ в Сирии. В данных также фигурировали суда вспомогательного флота", - говорится в материале.

Наращивание мощностей "Сирийского экспресса" не осталось без последствий. От инсайдеров из оккупированного Крыма в начале 2016 года начала поступать информация и о других случаях гибели персонала и аварийных ситуациях на судах."В поисках подтверждений мы стали мониторить крымские региональные источники, в частности "легендарный" севастопольский форум , который стал настоящим кладезем откровений. Отдельно отметим важный для последующего анализа момент: севастопольский форум получил свою известность в ходе аннексии Крыма в 2014 году. Когда первые российские солдаты блокировали украинские воинские части, на форуме города Севастополя начали регистрироваться тысячи посетителей из Украины и РФ. В привычный круг форумчан вдруг влились новые пользователи из украинских и российских регионов. В результате руководству форума даже пришлось ограничить регистрацию, а самым важным фактором общения был не сам ответ, а время создания аккаунта и авторитетность комментатора. Прошло два года, украинские и российские тролли уже давно оставили севастопольцев наедине с Керченским мостом, и общение форумчан снова свелось к словесным перепалкам пользователей с многолетним стажем. Так, в ветке, посвященной работе в 205-м отряде вспомогательных судов, который занимается доставкой грузов в Сирию, среди сотен постов были найдены несколько упоминаний архив ) о еще одном несчастном случае на кораблях "Сирийского экспресса", - говорится в публикации.30 апреля 2016 года пользователь "Поиск", зарегистрированный в 2009 году и имеющий более 2 тысяч сообщений (то есть старый проверенный пользователь форума, а не тролль образца 2014 года), решил спросить в ветке "Черноморский флот / 205 отряд судов обеспечения": "Что там на казани происходит? Можно в лс"

"пожар там происходит…."

Уже вскоре стали поступать первые ответы. Пользователь Syfon (зарегистрирован в 2008 году, более 200 комментариев):

"Чё совсем уже?! Конченные только шутят над авариями в море! Хорошо, что не погиб никто! Ясно было, что что-то подобное произойдёт с этими "лайнерами", дело времени только..



Ведь техническое состояние на уровне черметовского металлолома! А Казань худшая из них, пеной дыры заделывали!"

Дальше - больше:



Seachest: "так что там с Казанью? пришла она в Севастополь. а то предлагают на неё но что то стремна судя по комментам".

Syfon: "ей предстоит большой ремонт. мо после пожара".



Через две недели, 15 марта 2016 года, тема всплыла снова архив , общение пользователей Seachest и Syfon, орфография сохранена):Примечание: МО - сокращение от "машинное отделение".



"Стармех за***сь мужик там =) Хотя бывают свои причуды. Но неизвестно остался ли он, потому что оттуда убегают почти все.

Выгорели щитки у ГД№2 и кабельтрас, так же хана пожарному насосу (гидроудар ловит), и еще каким то 2 насосам вообще полная крышка. Заходил я смотрел, порядок более навели, но работы там куча

А еще зная как наш 13 завод работает, то там до осени ремонт будет. Ну и сидеть без морских и т.д. думаю тоже не айс"

Дальше пользователь Sev.Romantik (зарегистрирован в 2011 году) сообщил подробности (орфография сохранена):



"Если Ваш сын имеет международные документы лучше уж устроиться кадетом в серьёзную судоходную компанию. Можно устроиться матросом 2-го класса или матросом 1-го класса на суда торгового флота. ОВСИГа для стажа нигде не котируется разве что для рабочего диплома. Я долго отмывался от ОВСИГИ пока не наработал ценз на судах торгового флота. Пока не убрал опыт работы в аппликашке, где была ОВСИГА. Суда в ОВСИГИ они не конвенционные и не имеют номер ИМО. Практика и работа на судах ОВСИГи пустая трата времени. На нескольких судах "Сирийского экспресса" уже есть несколько груза 200. На Вологда-50 радиста роульсом снесло половину черепа, на Казань-60 при пожаре погиб боцман, а Двиница-50 заболело несколько членов экипажа желтухой. Делайте выводы!"



"Из этого ответа мы узнали о результатах пожара на сухогрузе "Казань-60" и о месте будущего ремонта - 13-й судоремонтный завод Черноморского флота в Севастополе. Самые интересные комментарии начинаются уже в июле, от пользователя Mechanic (зарегистрирован еще в 2005 году и оставил более 1300 комментариев), где он отговаривает мать будущего матроса архив ) идти на корабли "Сирийского экспресса" (орфография сохранена):Примечание: ОВСиГ - отряд вспомогательных судов и гидрографии. Сухогрузы "Вологда-50", "Казань-60" и "Двиница-50" были специально куплены Россией для доставки военных грузов в Сирию в 2015 году и зачислены в 205-й отряд вспомогательных судов ЧФ РФ.



"Ты наверно шестёрка грицая или шипиша? То судно было в аварийном состоянии как и Вологда-50, который притащил на буксире МБ-31. Как при пожаре на Казань-60 погиб боцман (задохнулся в машинном отделении). На Вологда-50 при швартовке погиб радист (роульсом снесло половину черепа). Для информации с Сирийских экспрессов увольняются в среднем 30 человек - делай выводы! Так же не могли укомплектовать экипаж танкера Иман, кстати меня туда звали 4-ым механиком, но я отказался. Я теперь работаю вахтовым методом на судне в должности сингл инженер, один в машине. Беда в том, что в ОВСИГЕ работают без действующих морских документов! Меньше надо пить и складывать на документы, а то видел как бывшим ОВСИГОВцам отказывали в крюинге из-за отсутствия необходимых документов. 40000 рублей не такая уж большая сумма для вахтенного механика. Я При украине имел действующие морские документы. При украине когда я подтверждал механика 3-го разряда заплатил 1200 баксов."





"Я 5 лет отдал 9 БРСО - пришел мотористом 2-го класса, а ушел с должности старшего моториста, был до старшего моториста - мотористом 1-го класса. Я подчёркиваю, что никто не имеет право угрожать увольнением и посылать матом людей, которые не хотят работать на неисправных "Сирийских экспрессах". На " Сирийских экспрессах" отсутствовал необходимый ЗИП и инструменты, а техническое состояние неудовлетворительное! Почему такая большая текучка с "Сирийских экспрессов"? Я видел в 91 ФЭС перед Новым Годом внушительную стопку приказов об увольнении с "Сирийских экспрессов" - люди бегут с аварийных судов! Вологда-50 под командованием капитана Айрияна не прошла проливы из-за аварии и к ним был срочно отправлен МБ-31. Двиница-50 была в аварийном состоянии с неё ушел: старший механик: моторист. На замечание старпома грицай послал его матом - я был свидетелем. Двиница-50 была в аварийном состоянии на, что я доложил грицаю. Я не хочу принимать заведование находящиеся в аварийном состоянии! грицай придумал схему когда людей отправляют в командировку, но не знакомят с приказом о командировке, а командировочное удостоверение на руки не дают! У нас на с одного с судна пришел приказ о командировке, а на других не пришел. Если на тебя нет приказа о командировке и нет командировочного удостоверения, то нет возврата на прежнее место работы, а если хочешь покинуть борт "Сирийского экспресса" грицай заставляет писать заявление по соглашению сторон или по собственному. При сходе с судна морпех из АТД проверяет документы."



архив ):Интересно, что на всех 99 страницах обсуждения 205-го отряда судов обеспечения ЧФ РФ негативно отзываются о работе на судах "Сирийского экспресса", рассказывают о задержках оплаты или оплате не в полном объеме, говорят про хитрость тамошнего руководства по отношению к наемным работникам архив ):Похоже, в Севастополе появился эталонный гадюшник

Интересно, что гибель матроса обсуждалась участниками форума за несколько месяцев до первых статей на эту тему в российской прессе ( "Газета.ру" , 08.09.2016)", - говорится в расследовании."Так как горевший сухогруз "Казань-60" ремонтировался в Севастополе, волонтеры InformNapalm решили проверить, какие фотографии выкладывались в районе 13-го судоремонтного завода. Нам на глаза попался профиль матроса срочной службы БДК "Орск" Кирилла Павленко ( профиль ВК архив ). БДК "Орск" также проходил ремонт на 13-м заводе. Срочник сделал ряд фото, которые помогли установить не только факты аварий на судне ЧФ РФ, но и факт прохождения через сирийские командировки срочников.Вот начало "боевого пути":

Получил медаль за российскую военную операцию в Сирии, удостоверение подписал командир бригады десантных кораблей ЧФ РФ (в/ч №72136)капитан 1-го ранга Сергей Звягин Вот фото с военным билетом на фоне БДК "Орск" (бортовой номер 148) накануне демобилизации:И комментарии от работника 13-го ремонтного завода "Оооо!родной завод)" ( профиль ВК архив ).8 мая 2016 года матрос выкладывает фото сгоревших внутренностей корабля с комментарием: "это ВМФ России) горели в пятницу)" ( архив; видимо, речь идет о пятнице 6 мая):

в части есть проблемы с выплатой доплат;

на 7200 рублей для начинающих специалистов сложно прожить;

люди бегут из военной части;

на судах не хватает личного состава;

до 2014 года на часть выделяли больше денег, ведь она считалась заграничной;

в части повышенный травматизм и были случаи смертей.



"Начальник отделения кадров в/ч 43535 Обухов В. А.:

- обстановка с кадрами сейчас сложная, и особенно сложная она на сухогрузах, которые ходят в Сирию. С них ежемесячно увольняются по 32-35 человек. Поэтому я прошу понять начальника в/ч 43535 - рейсы сухогрузов находятся на контроле у Президента, и если вам предлагают должность на этом судне, в рейс нужно сходить. Та же ситуация сложилась и на МБ-31 - ФСБ предложила заменить пять человек.



А где их взять? С комплектованием очень сложная обстановка. 120 вакантных должностей, не можем найти капитана на бмт "Иван Бубнов"! Когда такое было? На эту должность очередь стояла! Причины две - очень напряженный график плавания и очень низкие оклады".

